El sinsabor de los alcaldes oficialistas tras la cita con Kast que buscaba contener el nerviosismo por contribuciones

Pasadas las 21 horas de este miércoles terminó la reunión que el Presidente José Antonio Kast sostuvo con un grupo de 130 alcaldes del oficialismo. Una cita extensa, según estaba programada, al punto que a los ministros presentes se les pidió cerrar su agenda por dos horas para dicho encuentro .

Y es que fue esta la forma elegida por el gobierno para pasar a la acción ante el flanco de los alcaldes -varios de su sector- que están molestos por la idea del Ejecutivo de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, lo que implicaría una menor recaudación de dinero. Justamente, el diseño de la reunión apuntaba a eso: una instancia en la que cada uno de los 130 alcaldes tuvo tiempo para hablar sobre sus preocupaciones, con el Presidente y ministros tomando apuntes y abriendo espacio al diálogo.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

Allí se hicieron presentes autoridades como el ministro del Interior, Claudio Alvarado, de Segpres, José García-Ruminot, además de subsecretarios como el de Seguridad Pública, Andrés Jouannet. Algunos asistentes dicen que en el “aplausómetro” el que ganó fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que también llegó al encuentro.

Hasta el lugar acudieron alcaldes relevantes como la de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), Providencia, Jaime Bellolio (UDI), Ñuñoa, Sebastián Sichel (ind), Huechuraba, Máximo Luksic (ind), entre otros. Sin embargo, llamó la atención la ausencia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (ind.) , quien se ha enfrentado durante los últimos días al gobierno por las pretensiones del Ejecutivo de extender un proyecto de cárcel en su comuna. También ha apuntado a Educación por los líos del SLEP Santiago Centro.

Uno de los temas principales de la cita de Kast con los alcaldes era el de las contribuciones, dado que el cálculo de La Moneda es que son US$ 200 millones los que se dejarán de recaudar, de los cuales US$ 130 millones corresponden al Fondo Común Municipal, dinero donde las comunas de mayores ingresos compensan a las más vulnerables. El gobierno ha dicho que ese fondo será compensado vía Ley de Presupuesto -sin aclarar detalles de cómo lo harán-. Pero hay, además, otros US$ 70 millones que se dejarán de recaudar y que van directamente a las comunas, principalmente las más ricas. De ahí que existe molestia entre los jefes comunales.

Según supo La Tercera, respecto de contribuciones el gobierno se abrió a un mecanismo de compensación distinto a la Ley de Presupuesto, aunque tampoco aclaró cuál. En ese sentido, dijeron que una forma podría ser que además de compensar con un ingreso especial a las comunas, se ayude a los municipios a nivel general a reducir el gasto fiscal.

Con todo, algunos alcaldes quedaron con gusto a poco tras el encuentro, sin tener más certidumbre respecto de la compensación. De hecho, la noche del martes el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri (ind RN), sostuvo que no quedaron conformes con la totalidad de respuestas entregadas por el Ejecutivo .

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, dice que “el tema de las contribuciones es muy relevante para nuestros vecinos y valoramos que haya estado presente en la reunión. Entendemos también que, en una instancia con alcaldes de todo el país, es difícil entrar en ese nivel de detalle . La realidad de comunas como Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes y Providencia es bien particular, por lo que creemos que sería positivo poder sostener una conversación más específica con el Presidente Kast, que nos permita abordar estas diferencias y avanzar en soluciones que se hagan cargo de las realidades locales".

Mientras que la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, recalca que “están buscando fórmulas para dejar tranquilo a los municipios. Tanto de asegurar el financiamiento futuro, como que los recursos y los programas que realizan los municipios no se vean afectados, ya sea con aporte o a través de reducciones de gastos que hoy día están incurriendo los municipios que no son necesarios “.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), si bien valoró la instancia, recalcó que “respecto al debate por las contribuciones, es necesario abrir una discusión profunda sobre el actual sistema de impuestos territoriales, las contribuciones son un impuesto injusto que afecta especialmente a adultos mayores y que debe tender a desaparecer para avanzar hacia mecanismos más modernos y equilibrados, que contemplen una compensación justa a los municipios que sea permanente para resguardar los recursos comunales”.

Algunos presentes sostienen que el gobierno incluso transmitió la idea de volver a hacer un encuentro así cada tres meses. En ese sentido, la próxima semana será el turno de los alcaldes de oposición para reunirse con Kast.