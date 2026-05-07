SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El sinsabor de los alcaldes oficialistas tras la cita con Kast que buscaba contener el nerviosismo por contribuciones

    El Presidente José Antonio Kast se reunión largamente con más de 100 autoridades comunales del sector que sostiene al Ejecutivo. En el encuentro el gobierno se abrió a formas distintas de compensación para la menor recaudación por contribuciones, aunque sin mayores detalles. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se ausentó.

    Por 
    Luciano Jiménez

    Pasadas las 21 horas de este miércoles terminó la reunión que el Presidente José Antonio Kast sostuvo con un grupo de 130 alcaldes del oficialismo. Una cita extensa, según estaba programada, al punto que a los ministros presentes se les pidió cerrar su agenda por dos horas para dicho encuentro.

    Y es que fue esta la forma elegida por el gobierno para pasar a la acción ante el flanco de los alcaldes -varios de su sector- que están molestos por la idea del Ejecutivo de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, lo que implicaría una menor recaudación de dinero. Justamente, el diseño de la reunión apuntaba a eso: una instancia en la que cada uno de los 130 alcaldes tuvo tiempo para hablar sobre sus preocupaciones, con el Presidente y ministros tomando apuntes y abriendo espacio al diálogo.

    El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

    Allí se hicieron presentes autoridades como el ministro del Interior, Claudio Alvarado, de Segpres, José García-Ruminot, además de subsecretarios como el de Seguridad Pública, Andrés Jouannet. Algunos asistentes dicen que en el “aplausómetro” el que ganó fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que también llegó al encuentro.

    Hasta el lugar acudieron alcaldes relevantes como la de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), Providencia, Jaime Bellolio (UDI), Ñuñoa, Sebastián Sichel (ind), Huechuraba, Máximo Luksic (ind), entre otros. Sin embargo, llamó la atención la ausencia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (ind.), quien se ha enfrentado durante los últimos días al gobierno por las pretensiones del Ejecutivo de extender un proyecto de cárcel en su comuna. También ha apuntado a Educación por los líos del SLEP Santiago Centro.

    Uno de los temas principales de la cita de Kast con los alcaldes era el de las contribuciones, dado que el cálculo de La Moneda es que son US$ 200 millones los que se dejarán de recaudar, de los cuales US$ 130 millones corresponden al Fondo Común Municipal, dinero donde las comunas de mayores ingresos compensan a las más vulnerables. El gobierno ha dicho que ese fondo será compensado vía Ley de Presupuesto -sin aclarar detalles de cómo lo harán-. Pero hay, además, otros US$ 70 millones que se dejarán de recaudar y que van directamente a las comunas, principalmente las más ricas. De ahí que existe molestia entre los jefes comunales.

    Según supo La Tercera, respecto de contribuciones el gobierno se abrió a un mecanismo de compensación distinto a la Ley de Presupuesto, aunque tampoco aclaró cuál. En ese sentido, dijeron que una forma podría ser que además de compensar con un ingreso especial a las comunas, se ayude a los municipios a nivel general a reducir el gasto fiscal.

    Con todo, algunos alcaldes quedaron con gusto a poco tras el encuentro, sin tener más certidumbre respecto de la compensación. De hecho, la noche del martes el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri (ind RN), sostuvo que no quedaron conformes con la totalidad de respuestas entregadas por el Ejecutivo.

    El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, dice que “el tema de las contribuciones es muy relevante para nuestros vecinos y valoramos que haya estado presente en la reunión. Entendemos también que, en una instancia con alcaldes de todo el país, es difícil entrar en ese nivel de detalle. La realidad de comunas como Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes y Providencia es bien particular, por lo que creemos que sería positivo poder sostener una conversación más específica con el Presidente Kast, que nos permita abordar estas diferencias y avanzar en soluciones que se hagan cargo de las realidades locales".

    Mientras que la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, recalca que “están buscando fórmulas para dejar tranquilo a los municipios. Tanto de asegurar el financiamiento futuro, como que los recursos y los programas que realizan los municipios no se vean afectados, ya sea con aporte o a través de reducciones de gastos que hoy día están incurriendo los municipios que no son necesarios“.

    El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), si bien valoró la instancia, recalcó que “respecto al debate por las contribuciones, es necesario abrir una discusión profunda sobre el actual sistema de impuestos territoriales, las contribuciones son un impuesto injusto que afecta especialmente a adultos mayores y que debe tender a desaparecer para avanzar hacia mecanismos más modernos y equilibrados, que contemplen una compensación justa a los municipios que sea permanente para resguardar los recursos comunales”.

    Algunos presentes sostienen que el gobierno incluso transmitió la idea de volver a hacer un encuentro así cada tres meses. En ese sentido, la próxima semana será el turno de los alcaldes de oposición para reunirse con Kast.

    Respecto de seguridad, asistentes al encuentro dicen que el gobierno transmitió la idea de que quieren aumentar la dotación policial, ya sea creando incentivos para que ingresen uniformados, como bonos, o un subsidio a la vivienda, y también analizando la situación de los policías que se encuentran con licencias médicas o con sumarios y que por ende no pueden trabajar, además de mejorar la formación de policías a nivel regional.

    Más sobre:AlcaldesJosé Antonio KastMunicipalidadesContribuciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El laboratorio clandestino estaba en Quilicura: Carabineros desarticula banda que fabricaba y traficaba éxtasis

    El modelo de viajes de Kast: Presidencia alterna vuelos comerciales y aviones de la FACH en giras dentro y fuera de Chile

    Megarreforma: oficialismo pide privilegiar llegar a acuerdos con el Socialismo Democrático y no con el PDG

    En Minciencia también se cuecen habas: la amenaza de renuncia del subsecretario Araos tras diferencias con Lincolao

    DC se suma a la izquierda y opta por rechazar la idea de legislar la megarreforma de Kast

    Sangre humana en un inmueble y el despiste de un vidente: los nuevos hallazgos a dos años de la desaparición de María Ercira

    Lo más leído

    1.
    “Transformar conocimiento en valor económico”: la nueva lógica del Ministerio de Ciencia que tensiona a los científicos

    “Transformar conocimiento en valor económico”: la nueva lógica del Ministerio de Ciencia que tensiona a los científicos

    2.
    Estudiante muere tras sufrir descarga eléctrica durante clase práctica en sede de Inacap en La Granja

    Estudiante muere tras sufrir descarga eléctrica durante clase práctica en sede de Inacap en La Granja

    3.
    Mineduc reafirma que antes de julio presentarán cambios al Sistema de Admisión Escolar

    Mineduc reafirma que antes de julio presentarán cambios al Sistema de Admisión Escolar

    4.
    PDI investiga hallazgo de feto en etapa de término en camarines de multitienda de Mall Plaza Sur

    PDI investiga hallazgo de feto en etapa de término en camarines de multitienda de Mall Plaza Sur

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Sao Paulo por la Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Sao Paulo por la Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    El laboratorio clandestino estaba en Quilicura: Carabineros desarticula banda que fabricaba y traficaba éxtasis
    Chile

    El laboratorio clandestino estaba en Quilicura: Carabineros desarticula banda que fabricaba y traficaba éxtasis

    El modelo de viajes de Kast: Presidencia alterna vuelos comerciales y aviones de la FACH en giras dentro y fuera de Chile

    Megarreforma: oficialismo pide privilegiar llegar a acuerdos con el Socialismo Democrático y no con el PDG

    Conflicto en Medio Oriente: compras de petróleo en Chile alcanzan su monto más alto en dos años
    Negocios

    Conflicto en Medio Oriente: compras de petróleo en Chile alcanzan su monto más alto en dos años

    Consejo de la CMF aprueba ajustes a la estructura interna de la institución

    Flexibilidad laboral: urgencia ante el desempleo

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius
    Tendencias

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Calculadora cruzada: la fórmula que le puede dar a la UC el pase a octavos de la Copa Libertadores en la próxima fecha
    El Deportivo

    Calculadora cruzada: la fórmula que le puede dar a la UC el pase a octavos de la Copa Libertadores en la próxima fecha

    Saliendo de Valdebebas entre risas: la imagen de Kylian Mbappé que irrita al Real Madrid en medio del escándalo

    “Una gran familia”: la tocada de oreja del Barcelona tras la grave crisis que atraviesa el Real Madrid

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    La voz del nuevo Esteban Trueba de La Casa de los Espíritus: “Es un hombre lleno de dolor”
    Cultura y entretención

    La voz del nuevo Esteban Trueba de La Casa de los Espíritus: “Es un hombre lleno de dolor”

    De la novela al ensayo: diez libros imprescindibles sobre la maternidad

    Gondwana y Quique Neira, las claves de su reencuentro en estadio: “La vida misma nos fue preparando para este momento”

    El complejo momento para Putin de cara a celebración del Día de la Victoria
    Mundo

    El complejo momento para Putin de cara a celebración del Día de la Victoria

    Sheinbaum responde a las amenazas Trump y señala que actuando contra el narcotráfico

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello
    Paula

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá