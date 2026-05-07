Consejo de la CMF aprueba ajustes a la estructura interna de la institución

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este jueves que el consejo aprobó por unanimidad una serie de ajustes a su estructura interna, que entrarán en vigencia desde este viernes 8 de mayo, y que fueron propuestos por la presidenta de la institución, Catherine Tornel.

Catherine Tornel, presidenta de la CMF. Pablo Vásquez R.

En primer lugar, la CMF comunicó que se integrarán dos direcciones generales: la de regulación de conducta de mercado, de la que estaba a cargo Patricio Valenzuela; junto con la de regulación prudencial; que lideraba Francisco Cabezón. Ahora será una única dirección general de regulación, que estará a cargo de este último.

Cabezón es master en economía (MSc) de Queen Mary, University of London; magister en economía financiera e ingeniero comercial en economía de la Universidad de Santiago de Chile. En 2019 ingresó a Deloitte como director de riesgo regulatorio-financiero, donde estuvo por unos cinco años, hasta que el año pasado llegó a la CMF.

Anteriormente, ocupó distintas posiciones en la exSuperintendencia de Bancos (Sbif), ejerciendo como jefe de departamento de supervisión y jefe de departamento de servicios financieros, entre otras. Antes de todo eso, trabajó en la gerencia de estadísticas macroeconómicas del Banco Central.

En paralelo, la presidenta de la CMF ya definió al reemplazo de Daniel García: nombró a Patricio Valenzuela a cargo de la dirección general de supervisión de conducta de mercado.

Patricio Valenzuela, nuevo director general de supervisión de conducta de mercado.

Valenzuela es magíster en finanzas e ingeniero comercial de la Universidad de Chile, y abogado de la Universidad Mayor. Tiene una larga trayectoria en el organismo regulador. En 1998 ingresó a la exSuperintendencia de Valores y Seguros (actual CMF). En 2016 asumió como intendente de regulación del mercado de valores. Ese cargo lo ejerció hasta la creación de la dirección general de regulación de conducta de la CMF, en marzo de 2021.

Los otros cambios

Por otra parte, la CMF reportó que las direcciones de licenciamiento prudencial y de licenciamiento de conducta, que eran parte de las respectivas direcciones generales de regulación, se unificarán en un área de licenciamiento que dependerá directamente del consejo.

Asimismo, la CMF reportó que se creará la dirección de regulación prudencial de seguros, la que dependerá directamente del director general de regulación.

En tanto, el área internacional, que dependía directamente del consejo, pasará a depender de la dirección general de estudios.

“El objetivo de los cambios es dotar a la institución de mayor agilidad y contar con una estructura que facilite el adecuado cumplimiento y balance de sus mandatos, al tiempo que permita responder a los nuevos desafíos del mercado financiero y del regulador”, explicó la CMF mediante un comunicado.

Agregó que “estos ajustes se hacen cargo de las recomendaciones internacionales, en cuanto el denominado modelo ´twin peaks´, implementado en Chile, releva la conveniencia de la separación de roles en la supervisión prudencial y de conducta de mercado, no así para la regulación, en la que es importante aplicar procesos y criterios uniformes".