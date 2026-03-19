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    Catherine Tornel ejecuta primeros cambios al mando de la CMF y remueve a tres altos directivos

    Daniel García dejará sus funciones como director general de supervisión de conducta de mercado, al igual que Nancy Silva en la dirección general de estudios, y José Antonio Gaspar ya no continuará como director general jurídico.

    Por 
    Mariana Marusic
     
    Carlos Alonso
    Catherine Tornel ejecuta primeros cambios al mando de la CMF y remueve a tres altos directivos

    El 11 de marzo asumió Catherine Tornel como nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tras ser designada por el gobierno de José Antonio Kast en dicho cargo. Y tan pronto como esta semana concretó los primeros ajustes al interior del organismo

    En concreto, mediante un comunicado la CMF informó que Tornel decidió realizar cambios en tres Direcciones Generales, y nombró a sus reemplazantes que de manera subrogante asumirán desde este viernes 20 de marzo.

    Daniel García dejará sus funciones como director general de supervisión de conducta de mercado, y en su reemplazo asumirá de manera subrogante Nicolás Álvarez, quien hasta ahora ocupa el cargo de director de supervisión de administradoras de fondos y asesorías de inversión.

    Por otro lado, Nancy Silva dejará de ser directora general de estudios, y en su reemplazo asumirá de manera subrogante Alfredo Pistelli, quien desempeña el cargo de director de análisis de riesgos.

    Por último, José Antonio Gaspar ya no continuará como director general jurídico, y en su reemplazo asumirá de manera subrogante Claudia Soriano, actual directora jurídica de supervisión.

    “Estos ajustes buscan renovar liderazgos para acompañar las prioridades y desafíos que enfrentará la institución en esta nueva etapa”, señaló la CMF mediante un comunicado.

    “La institución agradece la contribución y compromiso de los directivos salientes durante el período en que ejercieron sus funciones y le desea éxito en sus próximos desafíos”, agregó el regulador.

    Más sobre:CMFCatherine TornelDaniel GarcíaNancy SilvaJosé Antonio Gaspar

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