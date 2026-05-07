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    Minsal entrega reporte semanal de Campaña de Invierno 2026: positividad subió de un 37,3% hasta un 39,2%

    Respecto a la vacunación, indicaron que en el proceso contra la influenza, existe 63,9% de la población objetiva que concretó la inmunización.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Ministerio de Salud (Minsal) entregó el reporte semanal sobre el estado de la red asistencial durante la Campaña de Invierno 2026, indicando que la positividad en enfermedades respiratorias subió de un 37,3% hasta un 39,2%.

    El jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, informó que se está en la semana epidemiológica número 17, y que se revisa de manera frecuente “la situación epidemiológica de los virus respiratorios, los niveles de cobertura y de avance que tenemos con las distintas campañas de vacunación e inmunización, la situación de la red asistencial y terminamos dando algunas medidas de prevención e identificación de síntomas claves relacionados con enfermedades por virus respiratorios”.

    Dentro de lo presentado, sostuvieron que la positividad de las muestras alcanzó un 39,2%, superior a la registrada en la semana previa (37,3%). En específico, el 57,0% de los virus detectados correspondieron a Rinovirus, porcentaje inferior a lo registrado la semana anterior (60,0%) y afectando principalmente a las personas de 1 a 4 años.

    Por su parte, el virus de la Influenza A es el segundo virus más detectado, con 15,3% de casos detectados, superior a lo registrado la semana anterior (14,9%). Parainfluenza es el tercer agente en preponderancia con 9,9% de los casos detectados, lo que marca un aumento respecto a la semana anterior (7,2%).

    Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Adenovirus (9,5%), otros virus respiratorios (3,6%), VRS (1,7%), SARS-CoV-2 (1,3%), Influenza B (1,2%) y Metapneumovirus (0,5%).

    Respecto a la vacunación, indicaron que en el proceso contra la influenza, existe 63,9% (6.595.720 dosis) de la población objetiva que concretó la vacunación. Según detallaron las autoridades, los porcentajes más bajos corresponden a embarazadas, personas de 60 y más años, y niñas y niños de seis meses a 5 años de edad.

    El jefe de Epidemiología señaló que “la situación de las camas críticas para este reporte, al 6 de mayo, se registró un total de 719 camas críticas habilitadas en todo el territorio nacional. Esto considera tanto el sistema público como el sistema privado. El porcentaje de ocupación para este reporte fue el 67,5%, con un total de 485 camas ocupadas”.

    Más sobre:MinsalCampaña de InviernoRinovirusInfluenza

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