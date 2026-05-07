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    Política

    Megarreforma: oficialismo pide privilegiar llegar a acuerdos con el Socialismo Democrático y no con el PDG

    Con los 13 votos del PDG en duda, entre los parlamentarios del sector plantean que hay que pactar con colectividades que "cumplan su palabra". “Aprovecharía el impasse para buscar de contraparte para un acuerdo más serio, a quienes reflejan el espíritu de lo que fue la antigua Concertación o Socialismo Democrático", aseguró el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    David Tralma

    Tiraron el mantel.

    Pasadas las 19.00 horas de este jueves, desde el hall de la Cámara, la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) anunció que rechazarán la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional que presentó el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En horas de la tarde, el Ejecutivo le entregó la propuesta a los diputados PDG y, luego de analizarla, el bloque de parlamentarios notificó su desmarque del acuerdo al que habían arribado con La Moneda.

    Si bien el gobierno cuenta con un estrecho margen para aprobar la idea de legislar, en la filas de la oposición se encendieron las alertas por la postura del PDG, que este jueves moderó el fundador del partido, Franco Parisi, quien -tras reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- indicó que siguen las conversaciones con el Ejecutivo.

    De hecho, a las pocas horas del anuncio del acuerdo -que fue a través de en punto de prensa conjunto de los diputados y el ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN)- en Chile Vamos ya se habían hecho las advertencias de que el gobierno corría un alto riesgo de que se acuerdo podría no materializarse.

    Esto, debido al historial del PDG que se ha caracterizado por ser un partido desordenado y que incumple sus compromisos.

    Ahora, sin los 13 votos del PDG -los cuales están “alineados”, según confirmó el presidente de la colectividad, Patricio Quisbert-, entre los parlamentarios del sector empieza a tomar fuerza una nueva alternativa legislativa para llegar a acuerdos: tender puentes hacia el PS, el PPD y la Democracia Cristiana.

    El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, si bien lo había advertido durante la semana pasada, ahora profundizó en punto. Primero, en su cuenta de X publicó anoche: “Se cae “acuerdo” con el PDG. ¿Alguien pensó que iba a ser distinto?“.

    Además, indicó a este medio que “soy partidario de hacer acuerdos con las fuerzas del Socialismo Democrático, como lo hicimos en el Senado, y con quienes existe garantía de cumplimiento y de posibilidad de reciprocidad en el largo plazo”.

    Y agregó: “Individualmente hay algunos diputados del PDG con quienes es posible conversar pero soy escéptico de su capacidad como cuerpo de ordenarse internamente para solventar los acuerdos que comprometen”.

    10.04.2026 Senador Luciano Cruz-Coke Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, lamentó el desmarque del PDG a la megarreforma del Ejecutivo. A su juicio, el episodio “confirma ese comentario de pasillo que cuesta confiar en ellos, pesos a que hay parlamentarios muy buenos en esa bancada”.

    En esa línea, el senador por Valparaíso afirmó que él “aprovecharía el impasse para buscar de contraparte para un acuerdo más serio, a quienes reflejan el espíritu de lo que fue la antigua Concertación o Socialismo Democrático como les gusta decirles ahora”.

    En entrevista con La Tercera, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, llamó al gobierno a hacer los esfuerzos para que la reforma se apruebe “transversalmente”.

    “En la Cámara nos faltan solo dos votos, pero no es lo mismo en el Senado. Entonces ojalá sea con el PS, la DC o cualquier otro”, planteó la diputada RN.

    “El PDG dijo que el proyecto no cumple sus expectativas, pero yo no creo que sea serio condicionar la aprobación de un proyecto de esta magnitud con si se te da o no un proyecto que tú buscas, que el descuento del IVA en los medicamentos y los pañales. Ellos lo van a pensar, si verdaderamente son patriotas”, apuntó Ossandón.

    10-04-2026 XIMENA OSSANDON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Su colega de bancada, Luis Pardo, consideró que “el gobierno tiene que seguir dialogando, como lo ha estado haciendo, e invitar tanto al PDG como a otras fuerzas para que se sumen y que este proyecto tenga el mayor apoyo posible dentro de la Cámara de Diputados”.

    Yo espero que la Democracia Cristiana, el PPD, el PS y todas las fuerzas que de alguna manera representan lo que fue la Concertación y que representan la centroizquierda tengan la disposición al diálogo y que podamos avanzar también, ojalá, en acuerdos con todos ellos”, complementó Pardo.

    En la UDI, el diputado Sergio Bobadilla, afirmó que “el gobierno tiene que siempre estar en disposición de generar los más amplios acuerdos posibles”.

    Y de ser necesario, agregó el gremialista, deberá “hacerlo con la Democracia Cristiana, el PPD y con todos aquellos que estén en la línea de generar oportunidades de empleos para nuestros conciudadanos”.

    “Si hay espacio para explorar otra alternativa, por supuesto que hay que incursionar en ese camino. Yo no tengo ningún reparo en que le toquemos la puerta a los democratacristianos, a los PPD, a los socialistas; que creo que van a estar en la línea de generar oportunidades de progreso y desarrollo”, enfatizó Bobadilla.

    García desdramatiza y Quiroz se reúne con Parisi

    A menos de 24 horas del anuncio, dos de los ministros que han estado abocados a la tramitación de la iniciativa, reaccionaron al anuncio de la bancada del PDG.

    Por un lado, el ministro García Ruminot desdramatizó la decisión de los diputados. “El trabajo legislativo es así, a veces se producen muchos avances, a veces se retrocede y luego se vuelve a avanzar, así que el proyecto está en pleno trámite, se están cumpliendo las etapas. Y nosotros trabajamos para seguir sumando apoyos”, afirmó el ministro Segpres, luego de un seminario del Consejo Fiscal Autónomo.

    En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió con Parisi este jueves.

    A la salida de la cita, el exabanderado señaló que fue una reunión “muy intensa”, pero que están “llegando a varios consensos”.

    Y agregó: “Se avanzó bastante, logramos visualizar cómo sería el reembolso de los medicamentos y pañales, hablamos de una canasta referencial para los medicamentos y una propuesta de cómo sería la deovlución para los pañales”.

    Consultado por si luego de esta conversación con el jefe de la billetera fiscal, el PDG podría volver a plegarse a la iniciativa, Parisi afirmó que “es lo más probable”, pero que debe comunicarle los detalles de la reunión a sus diputados.

    “Los votos lo entregan los diputados”, insistió el líder de la colectividad.

    Franco Parisi, excandidato presidencial del Partido de la Gente. 11 de diciembre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

    Socialismo Democrático pide “señales”

    En el Socialismo Democrático, en tanto, son conscientes de que tras los vaivenes del PDG se abrió una puerta para posicionarse como el puente de la oposición con La Moneda.

    Sin embargo, aún recuerdan que ellos han empujado la idea de jugar este rol desde el inicio de la administración Kast y que, de hecho, le entregaron una propuesta económica a Palacio por el megaproyecto que se votará en los próximos días en el Congreso. Ese documento, acusan, no fue respondido ni considerado por el Ejecutivo.

    En ese sentido, el diputado y próximo presidente del PPD, Raúl Soto, aseguró a este medio que “siempre tendremos las puertas abiertas al diálogo, pero el gobierno debe dar señales concretas. Primero retirar la urgencia y poner una pausa a la tramitación, segundo una diálogo con apertura real, el proyecto tal cual esta es inviable e insostenible, el gobierno lo debe replantear incorporando las recomendaciones del CFA y la mirada de la oposición”.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Carlos Bianchi, independiente de la misma bancada que Soto, agregó que “en política he visto el mundo al revés, cómo se hunden los corchos y cómo flotan las piedras. Nada me parece extraño. El gobierno está en el grado de desesperación de no querer tener co-legislación, no querer negociar más vías para poder co-legislar de manera mucho más seria y responsable. Simplemente están imponiendo la idea final“.

    “Como Socialismo Democrático lo hemos señalado desde el primer momento, que se debe legislar este proyecto con responsabilidad, tiempos que se necesitan. Nosotros fuimos la primera bancada que se dispuso a conversar con el ministro García-Ruminot, pero la verdad es que no fuimos escuchados. Siempre vamos a mantener la idea de dialogar y buscar acuerdos, pero no en base a cosas chicas”, complementó el diputado José Montalva.

    Más sobre:PolíticaMegarreformaGobiernoLa Tercera PMPDGCámara de DiputadosOficialismo

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