Megarreforma: acuerdo con el PDG tambalea y Chile Vamos en alerta por el riesgoso diseño del gobierno

A 24 horas de que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García (RN), anunciara un acuerdo con la bancada del Partido de la Gente para la aprobación de la idea de legislar, ya empiezan evidenciarse los primeros flancos.

El trato al que arribó el Ejecutivo con esta colectividad dice relación con el mantenimiento de la tasa del 12,5% para las pymes y la devolución del impuesto de los pañales y medicamentos.

Sin embargo, con el correr de las horas, el pacto que fue anunciado en las primeras horas del miércoles -antes del inicio de la sesión de sala- comienza a recibir los primeros cuestionamientos, incluso desde las filas de la oposición.

Esto, debido a que el titular del Interior, Claudio Alvarado, desconoció que el acuerdo incluyera el impuesto a las pymes.

“El Presidente de la República, durante su campaña, siempre manifestó que esas tasas no se iban a modificar. Y el punto es en la oportunidad en que se toma esa decisión, pero no hay discusión en el fondo”, dijo el jefe de gabinete en conversación con T13 Radio.

En su explicación, Alvarado sostuvo que el acuerdo con el partido que fundó Franco Parisi está relacionado más bien con la devolución del monto correspondiente al IVA (19%) por la compra de determinados elementos fundamentalmente orientados en temas de salud, adulto mayor, medicamentos y pañales.

“Y a través de un bolsillo electrónico se devuelve ese monto que la familia gaste en esos conceptos. Pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%. No está lo de las pymes, digamos”, sostuvo.

Las palabras del ministro del Interior rápidamente activaron a los diputados del PDG, quienes iniciaron una ofensiva comunicacional con el objetivo de que el gobierno respete el acuerdo al que arribaron con el ministro García.

El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, afirmó: “En política hay dos cosas que son fundamentales, uno tiene que ver con el diálogo y lo segundo es con respetar la palabra y los acuerdos. Dejemos los errores no forzados para el tenis”.

Y remató: “Espero que los ministros se pongan de acuerdo y respeten lo que le comunicamos a todo Chile”.

La diputada Pamela Jiles, por su parte, agregó que “ si el ministro Quiroz, Alvarado o el Presidente Kast no cumplen los acuerdos, me obligarán a que los 13 diputados del PDG votemos en contra “.

Este poder de Jiles sobre la bancada del PDG es algo que reconocen -y preocupa- en las filas de Chile Vamos. En privado, aseguran que, dada su influencia, puede fácilmente dar vuelta los votos de los 13 diputados del bloque y, así, romper con el acuerdo al que arribaron con La Moneda.

El diputado Javier Olivares, en tanto, sostuvo que “todo tipo de acuerdos se pueden caer a última hora (…), el pan se podría quemar antes de entrar al horno (…). Sería bueno que los ministros se sentaran a comer un asado en algún momento, se tomaran un tecito o un cafecito”.

El propio Parisi, incluso, hizo una advertencia. “Ni la votación en comisiones, ni la votación en la sala están amarradas por parte del PDG”, aseguró en radio Sonar.

Inquietud en Chile Vamos

Aunque en Chile Vamos reconocen que estaban obligados a ampliar el piso de apoyos para la iniciativa -y así evitar que se archive por un año si es que se rechaza la idea de legislar-, existe malestar por haber tenido que pactar con este partido, dado su fuerte discolaje y el antecedente de que en el periodo anterior la bancada PDG dejó de existir producto de ese mismo desorden legislativo.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), reconoció que “son estrategias políticas que efectivamente pueden tener costo al final, pero el beneficio que se buscó con esta negociación es que esta reforma se ha aprobado por una amplia mayoría”.

“Son apuestas que siempre tienen riesgos también. Uno de los riesgos palpable hoy día es que ya el Partido Nacional Libertario hizo su punto y mostró su molestia”, agregó la diputada Ossandón.

Otra incomodidad que ha surgido entre los partidos que sustentan al gobierno es que se haya anunciado un acuerdo con el PDG en materias que, según transmiten en las colectividades, venían conversando en términos similares con el Ejecutivo. Por lo mismo, l amentan que el “triunfo político” se lo hayan dado a Franco Parisi y su colectividad y no al sector.

El diputado Jaime Coloma (UDI), quien integra la comisión de Hacienda de la Cámara -y que por estos días entró al debate en general del proyecto-, afirmó que “a mí me hubiera encantado que esto mismo lo hubiéramos visto por los partidos que están en una supuesta alianza de gobierno, propiamente tal”.

Sin embargo, añadió que “con el fin de alcanzar el anhelo de bajar los impuestos y para tener mayor crecimiento, yo creo que el gobierno acierta sumar al PDG en esto”.

Fuera de las tiendas que forman parte del gobierno, el Partido Nacional Libertario ya había manifestado su molestia por este acuerdo.

En la votación en que la Cámara decidió el curso del proyecto de Reconstrucción, la bancada libertaria se ausentó de la sala en señal de molestia por el acuerdo al que había arribado el Ejecutivo con el PDG.

Esto, incluso, llevó a que los diputados Pier Karlezi (libertario) y el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, se enfrascaran en una áspera discusión en la sala.

Minutos más tarde, en un punto de prensa que concedió la bancada libertaria, el subjefe de este grupo, Hans Marowski, reclamó que “en esta negociación no se nos ha tomado en cuenta y que se daban por contados nuestros votos”.

Y añadió: “Nuestros votos no están asegurados, porque también tenemos cosas que decir y perfeccionar en este proyecto”.

En el sector transmiten que les inquieta que el PDG no cumpla su palabra, sobre todo en un contexto en que previamente -para el acuerdo administrativo de la Cámara- han pactado con la izquierda. Además, a dvierten que las primeras diferencias que se cristalizaron este jueves dan cuenta que ese partido puede cambiar rápido de opinión, lo que implica un riesgo mayor.

De hecho, en la oposición buscan aprovechar este quiebre y este jueves llamaron al PDG a echar pie atrás en el acuerdo con el gobierno.

“Le pedimos al PDG reflexionar, que den pie atrás a este seudo acuerdo que han llegado con el gobierno”, dijo el diputado Raúl Soto (PPD).