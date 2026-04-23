Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”

Partidos de oposición se reunieron este jueves para coordinar su postura ante el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, denominado Plan de Reconstrucción Nacional, donde ingresan con más de 40 medidas centradas en distintas áreas.

En la instancia participaron presidentes, secretarios generales y jefes de bancada del Frente Amplio, PC, PS, Democracia Cristiana, PPD y Partido Liberal.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, indicó que se reunieron con el ánimo para abordar “este escenario que, por cierto, es preocupante”. “Es un escenario donde los planteamientos que está haciendo el gobierno van en claro beneficio de un sector minoritario de la población y en claro detrimento de los chilenos y chilenas”, detalló.

En esa línea, precisó que “eso es aquello que nos preocupa, que nos convoca, donde hemos estado analizando distintos temas, no solo en lo legislativo. Hay un escenario que se está dando en el Congreso, pero, por cierto, el rol de los partidos políticos y de los dirigentes es abordar la realidad total y no solo en el Parlamento”.

Vodanovic enfatizó que tienen “una tarea importante”, y que uno de los puntos esenciales en la megarreforma es la rebaja del impuesto corporativo, “donde lo esencial es cambiar el régimen tributario”, señaló.

Ante ello, anunció que realizarán acciones coordinadas con economistas y abogados para “estudiar las implicancias de ciertos temas que nos preocupan”. “Vamos a seguir con esta coordinación, que ha sido ya bastante permanente en estos días, para continuar el día lunes escuchando a las pymes”, informó Vodanovic.

“Vamos a tener una reunión aquí también el día lunes para poder tomar en consideración lo que nos plantean, ya habiendo conocido la propuesta del gobierno en orden a lo que significa el impacto para estas empresas que, como todos saben, dan una gran cantidad de trabajo a los chilenos y chilenas”, añadió.

La presidenta del PS destacó que la instancia de coordinación contó con “la presencia de la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Vamos a seguir trabajando ya con un cronograma mucho más acotado y con temas bien relevantes para la ciudadanía, que es lo que finalmente nos importa, defender a los chilenos y chilenas”.