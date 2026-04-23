Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero. Foto: Reuters/EuropaPress

Un vuelo inusual entre Estados Unidos y Cuba encendió las alarmas en redes sociales este lunes.

Según reveló The New York Times, un avión del Departamento de Justicia estadounidense viajó desde Virginia a La Habana como parte de una operación del FBI para recuperar a un niño de 10 años que había sido sacado del país sin autorización.

De acuerdo con documentos judiciales, el menor (ciudadano estadounidense) habría sido trasladado por una de sus progenitoras, Rose Inessa-Ethington, quien es una mujer trans, junto a su pareja, Blue Inessa-Ethington .

Ambas fueron detenidas y enfrentan cargos federales por secuestro.

Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero. Foto: Europa Press/Joaquin Hernandez Europa Press/Contacto/Joaquin He

Los detalles de la huída

La investigación sostiene que el caso se originó tras una denuncia presentada en Utah, donde el niño vivía bajo un régimen de custodia compartida entre Rose y su madre biológica, identificada en los documentos como “LB”.

El acuerdo establecía que el menor debía ser devuelto a su madre el 3 de abril, lo que no ocurrió .

Según la declaración jurada de una agente del FBI, las mujeres habrían organizado un plan para salir del país con el niño.

Primero, informaron a la madre que realizarían un viaje de campamento a Canadá, pero luego cruzaron la frontera desde el estado de Washington y volaron desde Columbia Británica a Ciudad de México.

Posteriormente, se trasladaron a Mérida, México y finalmente a La Habana, Cuba.

Los investigadores aseguran que el plan incluyó la preparación de 10.000 dólares en efectivo, así como listas de tareas que contemplaban cerrar cuentas bancarias, aprender español y gestionar documentos de viaje .

También se habrían encontrado notas relacionadas con atención médica de afirmación de género para menores.

Uno de los elementos que marcó el caso fue la preocupación expresada por familiares del niño, quienes señalaron a las autoridades que las mujeres podrían intentar someterlo a una cirugía de transición de género antes de la pubertad .

En los documentos judiciales, el menor es descrito como un “varón biológico de 10 años que se identifica como mujer”.

El FBI logró ubicar al niño en Cuba con la colaboración de las autoridades locales.

Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

El rescate del menor

El lunes, el avión del Departamento de Justicia aterrizó en la isla y concretó su traslado de regreso a Estados Unidos .

Al día siguiente, el menor fue entregado a su madre biológica en Utah, quien obtuvo la custodia exclusiva tras una orden judicial emitida el 13 de abril.

“Estamos agradecidos a las fuerzas del orden por haber actuado con rapidez para devolver al niño a su madre biológica”, señaló Melissa Holyoak, primera ayudante del fiscal federal de Utah, en un comunicado recogido por el Departamento de Justicia.

Expertos citados por el NYT indicaron que este tipo de operativos internacionales son poco habituales en casos de secuestro parental , especialmente por el uso de un avión gubernamental de gran tamaño.

Además, el caso se produce en un contexto político marcado por el endurecimiento del discurso en torno a las cirugías de transición de género en menores en Estados Unidos.

Por ahora, no está claro si las acusadas cuentan con representación legal.

Tampoco se han entregado detalles sobre el grado de cooperación del gobierno cubano en el operativo, aunque el vuelo ocurre semanas después de contactos diplomáticos entre ambos países.