Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea. Foto: generada con IA / captura

Una supuesta influencer que aseguraba ser del movimiento MAGA —Make America Great Again, la base de seguidores del presidente Donald Trump— generó miles de dólares a principios de este año, mientras subía contenido a sus redes sociales.

Sin embargo, esta joven rubia, supuestamente llamada Emily Hart y titulada de enfermería, quien publicaba fotos y videos en bikini con la bandera de Estados Unidos y mensajes que aludían al pensamiento conservador, resultó ser una creación con inteligencia artificial (IA) .

Una investigación de la revista especializada en tecnología, WIRED, reveló que su creador fue un estudiante de medicina de 22 años residente en el norte de India .

El individuo, quien accedió a conversar con el citado medio bajo condición de anonimato, fue identificado bajo el seudónimo Sam.

Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea. Foto: generada con IA / captura

Cuál es el origen de Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar

Según afirmó, creó a la supuesta influencer con el objetivo de reunir dinero para eventualmente emigrar a Estados Unidos después de graduarse .

El aspirante a cirujano ortopédico relató que había recibido fondos de sus padres, pero que se gastó la mayor parte en financiar sus exámenes de licencia.

Por lo tanto, empezó a buscar maneras de ganar dinero a través de Internet.

Dijo que, inicialmente, creó videos cortos para YouTube y vendió apuntes a otros estudiantes de medicina. Sin embargo, no obtuvo los resultados que esperaba.

Fue ahí cuando se le ocurrió recurrir a una plataforma de IA generativa para crear a una supuesta mujer. Pensó que podría vender fotos suyas con poca ropa en línea, tras promocionarla a través de Instagram.

Lo intentó, pero los resultados tampoco fueron los que esperaba: ninguna de las fotografías tenía demasiadas interacciones en la red social.

Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea. Foto: generada con IA / captura

Sin más ideas, decidió preguntarle al chatbot de Google, Gemini, qué cambios podía hacer.

De acuerdo a una transcripción que Sam proporcionó a WIRED, el sistema le respondió: “Si creas una ‘chica sexy’ genérica, estás compitiendo con millones de modelos”.

Ante su respuesta, el aspirante a médico le presentó algunas opciones para que su modelo destacara. Según él, el chatbot seleccionó una en particular: el “nicho MAGA/conservador” .

“El público conservador (especialmente los hombres mayores en Estados Unidos) suele tener mayores ingresos disponibles y es más leal”, se lee en la transcripción.

Al ser consultado por WIRED sobre esta situación, un representante de Gemini declaró que el chatbot “está diseñado para no dar una opinión particular a menos que se le indique” .

“En cambio, ofrece respuestas neutrales que no favorecen ninguna ideología ni punto de vista político”.

Ya con esa idea definida, Sam creó a Emily Hart en enero y empezó a compartir fotos de la supuesta modelo en una cuenta de Instagram, la cual más tarde, en febrero, sería oficialmente suspendida por la plataforma, por motivos de actividad fraudulenta.

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Los registros que Sam compartía en la red social incluían fotos de ella pescando, bebiendo cerveza y manipulando armas en campos de tiro, así como otras en las que se le veía en bikini o con vestimenta con escotes.

Los mensajes que escribía incluían frases como “Cristo es rey, el aborto es asesinato y todos los inmigrantes ilegales deben ser deportados” , según rescata WIRED.

Sam aseguró que nunca ha vivido en Estados Unidos, pero que al ver el éxito de su modelo generada con IA, comenzó a estudiar las tendencias dentro del movimiento MAGA.

En sus palabras: “Todos los días escribía algo a favor del cristianismo, de la Segunda Enmienda, pro-vida, en contra del aborto, en contra de la ideología woke y en contra de la inmigración”.

Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea. Foto: generada con IA / captura

Aseguró que se sorprendió al ver el éxito de la modelo generada con IA. Según Sam, los reels que publicaba tenían hasta 10 millones de visualizaciones.

En apenas un mes, Emily Hart consiguió más de 10.000 seguidores en Instagram.

Y, en paralelo, Sam comenzó a vender camisetas de la temática MAGA y le creó una cuenta de Fanvue , una plataforma que funciona por suscripción y que permite subir contenido generado con IA.

Comentó a WIRED que ganaba unos miles de dólares al mes y que solo le dedicaba entre 30 y 50 minutos al día .

“Ganaba un buen sueldo para ser estudiante de medicina. En India, ni siquiera en trabajos profesionales se puede ganar esta cantidad de dinero”, afirmó Sam.

La investigadora de la Brookings Institution especializada en tecnologías emergentes y democracia, Valerie Wirtschafter, dijo al citado medio que aunque la tendencia de los perfiles falsos no es nueva, “la IA los ha hecho más creíbles y, posiblemente, se ha amplificado”.

Pese a que múltiples plataformas de redes sociales, tales como Instagram, exigen a los usuarios que detallen si su contenido es generado con IA, las publicaciones de Emily Hart no estaban etiquetadas como creadas con esta tecnología .

Sam aseguró que no pudo monetizar su cuenta en Instagram.

Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea. Foto: generada con IA / captura

Wirtschafter afirmó que las mujeres influyentes en el movimiento MAGA suelen tener éxito en redes sociales por motivos como que son una minoría dentro de esta tendencia. Precisó que las estadounidenses de entre 18 y 29 años tienden mayoritariamente a ser liberales.

Aquello, dijo la especialista, hace que sean “más llamativas” dentro de dicho circuito.

Al ver el éxito de Emily Hart, Sam también creó una cuenta efímera de tendencia liberal en Instagram, pero esta no tuvo los mismos resultados .

Según el aspirante a médico, “los demócratas saben que es un producto de IA, así que no interactúan tanto”.

“La gente de MAGA es muy tonta, de verdad. Y se lo creen”, se jactó .

No obstante, las publicaciones de Emily Hart también llamaban la atención de usuarios con posiciones políticas opuestas, quienes llegaban a su perfil para dejar comentarios en su contra.

Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea. Foto: generada con IA / captura

Para Sam, aquello también fue beneficioso para el perfil, ya que “de todas formas consigues interacción y tu contenido se vuelve viral”.

En un punto, empezó a crear fotos de la supuesta influencer desnuda, para así venderlas en línea: usuarios le pagaban por contenido exclusivo y por intercambiar mensajes .

Durante la entrevista con WIRED, Sam afirmó que a pocos les importaba si Emily Hart era real y que, “incluso entre algunos nativos digitales, existe la perspectiva de: ‘Bueno, en realidad no me importa si esto es cierto. Me gusta la idea’”.

La cuenta de Instagram de la supuesta influencer fue desactivada en febrero por actividad fraudulenta . Una de Facebook que creó parecía seguir activa hasta el 21 de abril, fecha en que el citado medio publicó su investigación. Sin embargo, ahora no está disponible.

“No siento que estuviera estafando a nadie”, manifestó Sam , para luego comentar que los usuarios que le pagaban estaban contentos con el contenido que generaba.

A pesar de lo anterior, dijo que aunque su cuenta no hubiese sido suspendida, probablemente habría dejado de publicar, para así concentrarse en sus estudios.