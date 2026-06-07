“Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor

Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”

El actor Julio Jung Duvauchelle, hijo del fallecido intérprete chileno Julio Jung, entregó detalles de los últimos días de su padre, quien murió este sábado a los 84 años.

En conversación con Las Últimas Noticias, Jung Duvauchelle relató que recibió la noticia durante la madrugada del sábado y que, tras el impacto inicial, comenzó a realizar los trámites correspondientes.

“Me puse a llorar, pero luego respiré y comencé a ver los trámites. La familia está muy destrozada, aunque estábamos de duelo hace tiempo debido a su salud”, señaló.

Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”

El actor también recordó que la última vez que compartió con su padre fue el miércoles, ocasión en que estuvo acompañado por su hija.

“Aunque mi padre ya hablaba poquito, se emocionó mucho y le dijo a Mati que estaba muy bonita. Para que estuviera contento, le llevamos un helado que parece sánguche porque le gustaba mucho. Todo fue maravilloso”, relató.

Jung Duvauchelle también agradeció las muestras de cariño recibidas tras la muerte del reconocido actor, comediante, locutor y figura histórica del teatro, cine y televisión chilena.

“Los actores no tenemos una seguridad económica, pero con todo el cariño que le han demostrado a mi padre, uno se siente millonario. Es impagable”, afirmó.

Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”

Despedida en el Teatro Oriente

La familia definió que la despedida de Julio Jung del Favero se realice este domingo en el Teatro Oriente, ubicado en avenida Pedro de Valdivia 099, en la comuna de Providencia.

El velorio comenzó a las 10.30 horas, en un espacio cultural escogido por su círculo cercano para que colegas, amigos y seguidores pudieran darle el último adiós.

Desde Chileactores también lamentaron el fallecimiento del intérprete y lo despidieron como “un artista imprescindible” de la cultura chilena.

Jung desarrolló una extensa trayectoria en teatro, cine, televisión, radio y humor. Fue parte de una generación clave para la escena nacional y destacó por su característica voz, su versatilidad actoral y su aporte al humor basado en la improvisación.

Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”

Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”