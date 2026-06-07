SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor

    Julio Jung Duvauchelle relató que la familia ya venía viviendo un duelo por el deterioro de salud del actor. El velorio del intérprete se realiza este domingo en el Teatro Oriente, en Providencia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”

    El actor Julio Jung Duvauchelle, hijo del fallecido intérprete chileno Julio Jung, entregó detalles de los últimos días de su padre, quien murió este sábado a los 84 años.

    En conversación con Las Últimas Noticias, Jung Duvauchelle relató que recibió la noticia durante la madrugada del sábado y que, tras el impacto inicial, comenzó a realizar los trámites correspondientes.

    “Me puse a llorar, pero luego respiré y comencé a ver los trámites. La familia está muy destrozada, aunque estábamos de duelo hace tiempo debido a su salud”, señaló.

    Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”

    El actor también recordó que la última vez que compartió con su padre fue el miércoles, ocasión en que estuvo acompañado por su hija.

    “Aunque mi padre ya hablaba poquito, se emocionó mucho y le dijo a Mati que estaba muy bonita. Para que estuviera contento, le llevamos un helado que parece sánguche porque le gustaba mucho. Todo fue maravilloso”, relató.

    Jung Duvauchelle también agradeció las muestras de cariño recibidas tras la muerte del reconocido actor, comediante, locutor y figura histórica del teatro, cine y televisión chilena.

    “Los actores no tenemos una seguridad económica, pero con todo el cariño que le han demostrado a mi padre, uno se siente millonario. Es impagable”, afirmó.

    Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”

    Despedida en el Teatro Oriente

    La familia definió que la despedida de Julio Jung del Favero se realice este domingo en el Teatro Oriente, ubicado en avenida Pedro de Valdivia 099, en la comuna de Providencia.

    El velorio comenzó a las 10.30 horas, en un espacio cultural escogido por su círculo cercano para que colegas, amigos y seguidores pudieran darle el último adiós.

    Desde Chileactores también lamentaron el fallecimiento del intérprete y lo despidieron como “un artista imprescindible” de la cultura chilena.

    Jung desarrolló una extensa trayectoria en teatro, cine, televisión, radio y humor. Fue parte de una generación clave para la escena nacional y destacó por su característica voz, su versatilidad actoral y su aporte al humor basado en la improvisación.

    Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”
    Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”
    Hijo de Julio Jung recuerda sus últimos días: “La familia está muy destrozada”
    Más sobre:Julio JungActorFallecimientoTeatro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE

    Prisión preventiva para sujeto por robo con homicidio en La Serena: víctima fue atacada con arma blanca en servicentro

    Kast se prepara para visitar la frontera de Arica y firmar proyectos de ley en materia migratoria

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Lo más leído

    1.
    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE
    Chile

    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE

    Prisión preventiva para sujeto por robo con homicidio en La Serena: víctima fue atacada con arma blanca en servicentro

    Kast se prepara para visitar la frontera de Arica y firmar proyectos de ley en materia migratoria

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
    Negocios

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    El frío inicio económico que nubla el “primer tiempo” de Kast, pero que debiera mejorar...

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    En vivo: un Colo Colo eliminado cierra su participación en la Copa de la Liga ante Huachipato
    El Deportivo

    En vivo: un Colo Colo eliminado cierra su participación en la Copa de la Liga ante Huachipato

    Se une a Colo Colo y la UC: la U se despide de la Copa de la Liga y La Calera ratifica unas semifinales sin los grandes

    Como en la Eurocopa 2021: Christian Eriksen vuelve a desplomarse en amistoso de Dinamarca y genera máxima inquietud

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    ¿Gente como uno?
    Cultura y entretención

    ¿Gente como uno?

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú
    Mundo

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano

    Balotaje en Perú: Fujimori y Sánchez hacen llamados a votar en medio de empate técnico

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?