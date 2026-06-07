Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h
Las regiones afectadas serán la Metropolitana, O’higgins, Maule, Ñuble y Biobío entre martes y miércoles.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió el pasado sábado un aviso de “viento normal a moderado” que dejará rachas de hasta 70 km/h en al menos cinco regiones del país, incluida la Región Metropolitana.
La alerta estará vigente desde la tarde del martes 9 de junio hasta la madrugada del miércoles 10 de junio a raíz de un sistema frontal que llegará la próxima semana, según informó la DMC.
Las regiones afectadas serán la cordillera de la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule, donde también llegará al litoral central. En cuanto a las regiones de Ñuble y Biobío, afectará a todo el territorio.
Región: Metropolitana
- martes 09: Cordillera: 25-40 rachas 60 km/h
Región: O’Higgins
- martes 09: Cordillera: 25-40 rachas 60 km/h
Región: Maule
- martes 09:
- Litoral: 25-40 rachas 50 km/h
- Cordillera: 40-60 rachas 70 km/h
Región: Ñuble
- martes 09:
- Litoral: 25-40 rachas 60 km/h
- Cordillera Costa: 25-40 rachas 60 km/h
- Valle: 25-40 rachas 60 km/h
- Precordillera: 40-60 rachas 70 km/h
- Cordillera: 40-60 rachas 70 km/h
- miércoles 10:
- Precordillera: 40-60 rachas 70 km/h
- Cordillera: 40-60 rachas 70 km/h
Región: Biobío
- martes 09:
- Litoral: 25-40 rachas 60 km/h
- Cordillera Costa: 25-40 rachas 60 km/h
- Valle: 25-40 rachas 60 km/h
- Precordillera: 40-60 rachas 70 km/h
- miércoles 10:
- Precordillera: 40-60 rachas km/h 70
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