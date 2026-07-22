PDI investiga hallazgo de un cuerpo en el río Copiapó: víctima habría sido arrastrada en medio del sistema frontal

Funcionarios de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (Lacrim), se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo en el Río Copiapó, en la Región de Atacama.

El hallazgo ocurrió en el sector de Pabellón Bajo, en la comuna de Tierra Amarilla. De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima habría sido arrastrada por el río en medio del aumento del caudal por el sistema frontal.

El comisario Andrés Bugueño de la BH Copiapó explicó que “la víctima sería un trabajador de un predio agrícola, quien por motivos que se desconocen hasta el minuto, intentó cruzar el río en horas de la noche, siendo su cuerpo arrastrado por el caudal, esto por las intensas lluvias que han afectado a la zona”.

El oficial policial añadió que “en horas de la madrugada su cuerpo fue encontrado en esta zona. Las diligencias están aún en desarrollo puesto que no se maneja la identidad de la persona”.

Las indagatorias llevadas a cabo en el sitio de suceso determinaron que no hubo intervención de terceras personas en el hecho, manejando como posible causa de muerte asfixia por inmersión, lo que deberá ser comprobado tras la respectiva autopsia realizada por el Servicio Médico Legal.

Desde la Fiscalía de Atacama se informó que la institución ha mantenido operativa cada una de sus funciones de manera inalterable en la Provincia de Copiapó.

En este sentido, se tomó conocimiento de la muerte de un hombre adulto en la comuna de Tierra Amarilla, quien fue arrastrado por el torrente del río.

“Tras el hallazgo del cuerpo, un hombre adulto de nacionalidad boliviana, se ordenó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y peritos de Lacrim de la PDI y funcionarios del SML, mientras que la causa será derivada a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional para trabajar en el caso”, indicó el fiscal adjunto de Copiapó, Guillermo Zárate Chacana.