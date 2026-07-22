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    Política

    PDG critica no tener representación en comisión mixta de la megarreforma y acusan “una colusión entre la izquierda y la derecha”

    Los representantes de la Cámara de Diputados terminaron siendo Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Republicanos), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (FA) y Daniel Manouchehri (PS).

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    PDG critica no tener representación en comisión mixta de la megarreforma y acusan “una colusión entre la izquierda y la derecha” Prensa PDG

    El Partido de la Gente (PDG) criticó la determinación que terminó por dejar sin representación a la colectividad en la comisión mixta por la megarreforma.

    Y es que este miércoles finalmente la Cámara de Diputados aprobó por 69 votos a favor y 62 en contra la fórmula con Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Republicanos), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (FA) y Daniel Manouchehri (PS).

    “Es increíble que, una vez más, nos dejen fuera de una discusión tan relevante. Somos la cuarta bancada más grande de la Cámara y, aun así, una colusión entre la izquierda y la derecha termina excluyéndonos de una comisión mixta que abordará un tema que afecta directamente a los municipios y a millones de chilenos”, criticó el jefe de bancada Juan Marcelo Valenzuela.

    “Aquí no solo dejaron fuera al Partido de la Gente, dejaron fuera a la clase media y al centro político de una decisión clave y transversal. Es inaceptable que, por acuerdos políticos, se prive de representación a un sector importante del país en una discusión tan relevante”, señaló por su parte la diputada Zandra Parisi.

    Mientras tanto, la subjefa de bancada, Tamara Ramírez, cuestionó el hecho que el Partido de la Gente fue precisamente uno de los principales impulsores de llevar a comisión mixta el apartado sobre la compensación a los municipios por la exención de contribuciones.

    Fuimos parte de quienes levantamos la necesidad de corregir un mecanismo de compensación que considerábamos insuficiente para los municipios. Hoy nos dejan fuera de la instancia donde se definirá esa solución. No es aceptable que una colusión política entre la izquierda y la derecha termine excluyendo a una bancada que representa a miles de chilenos y a la clase media de nuestro país”, acusó la parlamentaria.

    Así las cosas, durante la tarde de este miércoles se desarrollaría la instancia para destrabar la fórmula para la compensación a municipios, con la posibilidad que finalmente el proyecto sea despachado del Congreso esta misma jornada.

    Sin embargo, todavía restaría la posibilidad que el Ejecutivo vete algunos artículos, situación que ya habría adelantado, y también la ofensiva opositora en el Tribunal Constitucional.

    Más sobre:MegarreformaComisión mixtaPDGJuan Marcelo Valenzuela

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