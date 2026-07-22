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    Política

    La amenaza de Manouchehri y el gesto al PDG: los factores que entrampaban la conformación de “la mixta” por megarreforma

    A pesar de los ruidos en la derecha, finalmente la decisión del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, se apegó estrictamente a un acuerdo de comités previo, que estableció que la composición de las comisiones mixtas se ajustará a un criterio de mayorías, según la cantidad de diputados por comités. Con ello, el PS aseguró un asiento y el Partido de la Gente quedó afuera.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Diputado Daniel Manouchehri y ministro Jorge Quiroz en un pasado enfrentamiento en la sala.

    Tras sostener una reunión de comités en medio de la sala, esta tarde el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), leyó en la sala su nueva propuesta para conformar una comisión mixta, a raíz del punto pendiente que no se había logrado aprobar del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

    “Propongo a la sala integrar la comisión mixta constituida para resolver discrepancias en el proyecto para la reconstrucción, con los siguientes señoras y señores diputados. Don Diego Schalper, diputado informante por RN; Agustín Romero por republicanos; Flor Weisse por la Unión Demócrata Independiente (UDI); Jorge Brito por el Frente Amplio; y… por el Partido Socialista, Daniel Manouchehri”, dijo el titular de la corporación haciendo una pausa y leyendo en voz más baja el nombre del legislador PS.

    Al no haber acuerdo unánime, la propuesta fue llevada a votación, en medio de manifestaciones de parlamentarios, que a modo de broma, vitoreaban “Manouchehri, Manouchehri”.

    “Se toma nota de la aclamación al diputado de la Cuarta Región”, dijo Alessandri tomando con humor las expresiones, que igualmente tuvieron respaldo en los votos.

    Finalmente la integración fue aprobada por 69 votos a favor y 62 en contra.

    Al margen de la algarabía casi escolar que había, el resultado era muestra de la reñida discusión que se dio conformar la comisión mixta, que por normas constitucionales y legales, se conforma por cinco senadores y cinco diputados para tratar de solucionar nudos finales de una tramitación.

    De partida, los diputados opositores desde el PC al PDG, incluyendo el mismo Manouchehri, votaron en contra la proposición de Alessandri, ya que apostaban a retrasar la conformación de la mixta para aumentar la presión sobre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien había logrado un acuerdo del oficialismo para darle una rápida resolución a esta etapa legislativa.

    En la derecha, por su parte, si bien aprobó la fórmula del presidente de la Cámara, que incluía a Manouchehri, hasta el final hubo un tenso proceso de deliberaciones entre quienes se oponían a que el legislador socialista asumiera un cupo en esta instancia resolutiva. A cambio, especialmente, el jefe de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, abogaba por darle ese asiento al jefe del comité PDG, Juan Marcelo Valenzuela como forma de hacer un gesto a esa colectividad para futuras tramitaciones legislativas. Ello se manifestó en el voto de los republicanos el martes en la tarde que junto a la oposición rechazaron la primera propuesta que hizo Alessandri para conformar la mixta.

    Fórmula final

    Estas tensiones volvieron a evidenciarse en una reunión realizada el martes en la tarde en la oficina del mismo titular de la Cámara, a la que asistieron diputados y asesores de bancadas de gobierno, además del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN) y gran parte de la plana mayor de su cartera de Estado.

    De hecho, tras ese encuentro, al que también asistió el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, algunos entendían que Alessandri finalmente se allanaría a reemplazar el cupo del PS por uno del PDG. En esa cita se zanjó, en todo caso, el plan para apurar la tramitación de la mixta este miércoles.

    Sin embargo, al término de la reunión, el diputado Moreno (republicano) se veía resignado, ya que ante la misma presión del ministro Quiroz, sus legisladores ya no tenían margen para volver a rechazar la propuesta de integración de la comisión que debía resolver el nudo final del megaproyecto.

    Finalmente la decisión de Alessandri, a recomendación de Landeros, se apegó estrictamente a un acuerdo de comités previo, que se había zanjado semanas atrás, que estableció que la composición de las comisiones mixtas se ajustará a un criterio de mayorías, según la cantidad de diputados por comités.

    Dado que los socialistas se fusionaron con liberales y radicales, hoy son la quinta bancada más grande con 15 integrantes, por lo tanto, tienen preferencia sobre el PDG con 14 miembros.

    Con esa propuesta sobre la mesa, los republicanos no tuvieron más alternativa que aprobar la proposición, a pesar de que temían que el diputado Manouchehri terminara exaltando los ánimos en la comisión mixta, en la que además hará dupla con la senadora Daniella Cicardini (PS).

    Ambos legisladores habían sido los principales detractores de la megarreforma y durante la tramitación protagonizaron algunos enfrentamientos con el ministro Quiroz, quien a pesar de las recomendaciones de La Moneda para ignorarlos, terminaba igualmente respondiendo sus emplazamientos.

    Más sobre:PolíticaDaniel ManouchehriPDG

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