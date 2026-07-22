BTS cobra su primera víctima: ministra Natalia Duco le pide la renuncia a la directora del IND Lorena Castillo

La polémica por el uso del Estadio Nacional para el concierto de BTS cobró su primera víctima. Se trata de la directora nacional subrogante del IND, Lorena Castillo, quien durante esta jornada fue notificada del pedido de renuncia de la ministra del Deporte Natalia Duco, según pudo confirmar El Deportivo.

La salida de la funcionaria se produce apenas un día después de que el Mindep confirmara a través de un comunicado que aceptaba la propuesta técnica de la productora DG Medios para la utilización del recinto para los tres megaconciertos de la banda surcoreana.

Esto incluso provocó airadas protestas de las fanáticas de la banda, conocidas como las Army, quienes se manifestaron incluso en La Moneda y le dejaron numerosos mensajes en las redes sociales a Duco.

La resolución puso fin a varias semanas de incertidumbre para los seguidores de la banda surcoreana, luego de que el IND informara que no podía autorizar inicialmente el uso del recinto al estimar que la planificación presentada por la productora no garantizaba la protección del césped ni la normal realización de la programación deportiva prevista para esas semanas.

La situación se produjo pese a que los conciertos fueron anunciados en marzo, las entradas comenzaron a venderse en abril y ya se habían comercializado cerca de 200 mil boletos, con las tres fechas agotadas.

“El IND aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos de BTS, luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto, las que permitirían reducir el impacto sobre la cancha”, había anunciado el organismo.

Entre los principales cambios, el ministerio detalló que “el montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética”. Asimismo, agregó que “se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección”.

Las reuniones previas

La situación levantó una serie de cuestionamientos hacia el manejo de Natalia Duco. De hecho, una publicación de The Clinic, dio a conocer una reunión entre la exatleta y Carlos Geniso, dueño de DG Medios.

Ese encuentro se dio el 27 de marzo en las oficinas del Ministerio y terminó con un apretón de manos como señal de acuerdo para la realización de los esperados conciertos. Esto contradice la versión de la ministra, quien señaló que no hubo ningún tipo de acuerdo.

En tanto, Lorena Castillo, pone fin a una carrera en el IND que había comenzado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y que, luego de la salida de Israel Castro, la ponía como la principal candidata a quedarse con el cargo de directora nacional, algo que debía ser ratificado tras presentarse a un concurso público.

Al interior de las oficinas de calle Fidel Oteíza, las sensaciones eran bastante encontradas tras la salida de la profesional, que cumplía un rol muy técnico y bastante alejado de la política.