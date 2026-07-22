SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    BTS cobra su primera víctima: ministra Natalia Duco le pide la renuncia a la directora del IND Lorena Castillo

    La titular del Deporte decidió remover a la encargada subrogante de velar por el correcto funcionamiento del Estadio Nacional.

    Por 
    Christian González
     
    Carlos González Lucay
    Lorena Castillo, exdirectora nacional del IND.

    La polémica por el uso del Estadio Nacional para el concierto de BTS cobró su primera víctima. Se trata de la directora nacional subrogante del IND, Lorena Castillo, quien durante esta jornada fue notificada del pedido de renuncia de la ministra del Deporte Natalia Duco, según pudo confirmar El Deportivo.

    La salida de la funcionaria se produce apenas un día después de que el Mindep confirmara a través de un comunicado que aceptaba la propuesta técnica de la productora DG Medios para la utilización del recinto para los tres megaconciertos de la banda surcoreana.

    Esto incluso provocó airadas protestas de las fanáticas de la banda, conocidas como las Army, quienes se manifestaron incluso en La Moneda y le dejaron numerosos mensajes en las redes sociales a Duco.

    La resolución puso fin a varias semanas de incertidumbre para los seguidores de la banda surcoreana, luego de que el IND informara que no podía autorizar inicialmente el uso del recinto al estimar que la planificación presentada por la productora no garantizaba la protección del césped ni la normal realización de la programación deportiva prevista para esas semanas.

    La situación se produjo pese a que los conciertos fueron anunciados en marzo, las entradas comenzaron a venderse en abril y ya se habían comercializado cerca de 200 mil boletos, con las tres fechas agotadas.

    “El IND aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos de BTS, luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto, las que permitirían reducir el impacto sobre la cancha”, había anunciado el organismo.

    Entre los principales cambios, el ministerio detalló que “el montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética”. Asimismo, agregó que “se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección”.

    Las reuniones previas

    La situación levantó una serie de cuestionamientos hacia el manejo de Natalia Duco. De hecho, una publicación de The Clinic, dio a conocer una reunión entre la exatleta y Carlos Geniso, dueño de DG Medios.

    Ese encuentro se dio el 27 de marzo en las oficinas del Ministerio y terminó con un apretón de manos como señal de acuerdo para la realización de los esperados conciertos. Esto contradice la versión de la ministra, quien señaló que no hubo ningún tipo de acuerdo.

    En tanto, Lorena Castillo, pone fin a una carrera en el IND que había comenzado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y que, luego de la salida de Israel Castro, la ponía como la principal candidata a quedarse con el cargo de directora nacional, algo que debía ser ratificado tras presentarse a un concurso público.

    Al interior de las oficinas de calle Fidel Oteíza, las sensaciones eran bastante encontradas tras la salida de la profesional, que cumplía un rol muy técnico y bastante alejado de la política.

    Más sobre:MindepNatalia DucoLorena CastilloBTSEstadio Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Magistrado de EE.UU. fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile

    Tensión por reforma al SAE: diputados de oposición se retiran de comisión tras solicitud de cierre anticipado del debate

    Gobierno declara zona afectada por catástrofe entre las regiones de Atacama y Los Ríos por el sistema frontal

    General Araya y detención de El Panda: “Los criminales de esta naturaleza deben estar en la cárcel”

    El huracán Mara Sedini: cómo vivió La Moneda sus acusaciones y el complejo día después en Palacio

    Lo más leído

    1.
    Hasta con nueve clasificados de Conmebol: qué tan real es el Mundial 2030 con 64 equipos que quiere Gianni Infantino

    Hasta con nueve clasificados de Conmebol: qué tan real es el Mundial 2030 con 64 equipos que quiere Gianni Infantino

    2.
    También en Chile: Chiqui Tapia anuncia homenajes para Messi, Scaloni y Argentina en todo Sudamérica

    También en Chile: Chiqui Tapia anuncia homenajes para Messi, Scaloni y Argentina en todo Sudamérica

    3.
    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    4.
    “Recibió su merecido al fin”: en Inglaterra lapidan a Enzo Fernández tras la final del Mundial entre Argentina y España

    “Recibió su merecido al fin”: en Inglaterra lapidan a Enzo Fernández tras la final del Mundial entre Argentina y España

    5.
    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Extienden plazo para inscribir la PAES 2026: ¿Hasta cuándo se permite registrar las pruebas?

    Extienden plazo para inscribir la PAES 2026: ¿Hasta cuándo se permite registrar las pruebas?

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Tensión por reforma al SAE: diputados de oposición se retiran de comisión tras solicitud de cierre anticipado del debate
    Chile

    Tensión por reforma al SAE: diputados de oposición se retiran de comisión tras solicitud de cierre anticipado del debate

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Gobierno declara zona afectada por catástrofe entre las regiones de Atacama y Los Ríos por el sistema frontal

    Gobierno se propone atraer US$100.000 millones de inversión en cobre y depender menos de China
    Negocios

    Gobierno se propone atraer US$100.000 millones de inversión en cobre y depender menos de China

    Nieve acumulada supera con creces el promedio histórico y proyecta mejor escenario para riego y generación en el verano

    La declaración de Mauro Valdés por el caso Sartor ante la Fiscalía: “Estoy dentro del grupo de personas afectadas”

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    “Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza
    El Deportivo

    “Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza

    La ANFP suspende partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción por la emergencia climática

    BTS cobra su primera víctima: ministra Natalia Duco le pide la renuncia a la directora del IND Lorena Castillo

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile
    Tecnología

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile
    Cultura y entretención

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    Festival Canción Nacional reprograma su primera edición para abril de 2027

    Magistrado de EE.UU. fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro
    Mundo

    Magistrado de EE.UU. fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente

    Flávio Bolsonaro emula a su padre y reúne a diplomáticos extranjeros para cuestionar el sistema electoral

    Té yogui
    Paula

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz