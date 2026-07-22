Gobierno se propone atraer US$100.000 millones de inversión en cobre y depender menos de China

US$100.000 millones de inversión para el sector minero del cobre es el desafío que resaltó el gobierno del Presidente José Antonio Kast para la próxima década.

En el contexto de la Cumbre de Negocios Sostenibles de Bloomberg celebrada en Singapur, el canciller Francisco Pérez Mackenna dijo, según consignó Bloomberg en Línea, que “la demanda está muy concentrada y necesitamos ampliar el número de lugares que nos compran cobre”.

De esta forma, el objetivo busca diversificar la cartera de clientes de compradores de cobre chileno, donde el primero es China, quien también es el principal socio comercial del país.

“Probablemente, China seguirá siendo un cliente muy importante para nuestro cobre debido a su envergadura industrial”, acotó el ministro Pérez Mackenna en relación a la principal exportación de Chile.

Según la nota de Bloomberg en Línea, el secretario de Estado también busca avanzar en el objetivo de vender cobre refinado y no solo concentrado u otro formato de menor valor comercial.

Respecto al anuncio, Bloomberg en Línea destacó que “las negociaciones sobre los contratos de suministro anuales se han vuelto más difíciles en los últimos años, ya que las interrupciones en las explotaciones mineras han limitado la oferta mundial, mientras que la rápida expansión de la industria metalúrgica china ha intensificado la competencia por el concentrado de cobre”.

La nota también acota que “la evolución del mercado ya ha llevado al productor chileno Antofagasta Plc (del grupo Luksic) a proponer vincular los contratos anuales de concentrado de cobre a índices del mercado al contado, en lugar de a tarifas fijas de tratamiento y refinado, lo que supone un desafío para un sistema de fijación de precios que ha sustentado al sector durante décadas”.