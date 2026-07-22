Samsung Electronics vuelve a mover las piezas del mercado móvil. Este 22 de julio, desde Londres, la firma surcoreana celebra una nueva edición de su evento Galaxy Unpacked. Bajo el concepto de una “nueva forma que se despliega”, la compañía apunta a consolidar su liderazgo indiscutido en la categoría que ellos mismos impulsaron: los teléfonos plegables .

Se espera que la firma tenga muchas novedades preparadas, incluyendo los nuevos Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Flip8. Pero este año, Samsung también podría tener una sorpresa reservada ; les contaremos más detalles apenas comience el lanzamiento.

De acuerdo con los datos confirmados por la marca, de momento, el salto cualitativo de esta generación recae en la tecnología Flex Titanium. Esta innovación busca blindar las pantallas flexibles mediante materiales más resistentes y ligeros.

Según Bloomberg, la integración de aleaciones de titanio se ha vuelto el estándar definitivo para la gama alta, un frente donde la durabilidad extrema define la decisión de compra de los usuarios.

Nuevos wearables

Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

Pero los teléfonos no corren solos en esta presentación. La marca también expandirá su ecosistema con un fuerte énfasis en la Inteligencia Artificial. En el apartado de los wearables, Samsung adelantó la llegada de un “nuevo compañero de salud impulsado por IA” directamente para la muñeca .

La nueva línea de relojes inteligentes promete dejar atrás el simple monitoreo pasivo para ofrecer métricas predictivas y un seguimiento híper personalizado de la actividad física y el descanso.

Acá también habrá novedades que pronto les estaremos contando en este minuto a minuto.

Minuto a minuto: Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026

Galaxy Unpacked 2026 Hoy es el Galaxy Unpacked 2026 de mitad de año de Samsung, donde la firma coreana tradicionalmente amplía su portafolio con equipos plegables y algunos wearables como los relojes inteligentes. La transmisión comienza a las 9 de la mañana en horario de Chile . El evento se celebra en Londres, Reino Unido.