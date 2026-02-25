Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

La fuerte apuesta por la IA

El anuncio llega efectivamente con una fuerte apuesta por la IA, con una experiencia mejorada para el usuario, priorizando notificaciones y organizando las tareas diarias.

De hecho, Galaxy AI puede comprender las notificaciones de la pantalla para ayudar a organizarlas, pero también -sostiene Samsung- puede hacer cosas por ti, por ejemplo, atender llamadas y hacerte un resumen después.

Samsung promete estar trabajando para que la IA sea más fácil de usar.

Anuncian, además, el nuevo Bixby, que actuará como un asistente para encontrar funciones a los usuarios.