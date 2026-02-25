SUSCRÍBETE
    EN VIVO

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Revisa los detalles del lanzamiento global de la serie Galaxy S26 de Samsung, en directo desde el Palacio de Bellas Artes en San Francisco, en California.

    Cómo son los teléfonos Galaxy S26 de Samsung

    El día ya llegó. Bajo el lema de una “IA que hace tu vida más fácil”, Samsung da luces de lo que serán sus novedades de este año y que anunciará hoy en el ya tradicional Galaxy Unpacked, en la ciudad de San Francisco.

    El evento de la firma surcoreana se transmitirá en vivo a partir de las 15:00, hora de Chile.

    Revisa el minuto a minuto de los anuncios del Unpacked 2026 de Samsung

    La fuerte apuesta por la IA

    El anuncio llega efectivamente con una fuerte apuesta por la IA, con una experiencia mejorada para el usuario, priorizando notificaciones y organizando las tareas diarias.

    De hecho, Galaxy AI puede comprender las notificaciones de la pantalla para ayudar a organizarlas, pero también -sostiene Samsung- puede hacer cosas por ti, por ejemplo, atender llamadas y hacerte un resumen después.

    Samsung promete estar trabajando para que la IA sea más fácil de usar.

    Anuncian, además, el nuevo Bixby, que actuará como un asistente para encontrar funciones a los usuarios.

    Es oficial: Samsung presenta la serie Galaxy S26

    Como es habitual, la firma anunció sus tres modelos de la serie: Galaxy S26, Galaxy S26 Ultra y Galaxy S26+.

    Revisa todos los detalles de su modelo de alta gama: el S26 Ultra.

    Comienza el Galaxy Unpacked 2026

    Con un discurso enfocado en la IA, TM Roh da inicio al evento. “Queremos fijar un nuevo estándar de la IA”, dice.

    “La IA debe ser parte de nuestra infraestructura”, sostiene el CEO de Samsung Mobile, agregando que debe ser una tecnología accesible a todos, ofreciendo la misma calidad de experiencia a todos.

    “Cuando la IA tiene un mayor alcance, se convierte en infraestructura y a partir de ahí evoluciona a un agente IA", dice.

    TM Roh presenta los denominados “Privacy Display” -una de las promesas de privacidad de la pantalla- y “Agentic AI Phone”.

    A minutos del inicio del Unpacked 2026

    Sigue el minuto a minuto del Galaxy Unpacked 2026

    Qué más podemos esperar

    La propuesta de Samsung para este 2026 -y el lema del evento ya algo adelantaba- apunta a una inteligencia artificial que no sea un chatbot para hacerle preguntas, sino que una capa invisible que gestione la cotidianeidad, aunque el cómo aún es un misterio.

    También hay voces que apuntan a que habría una apuesta de la firma para reforzar la privacidad, fotografía nocturna y velocidad.

    En ese sentido, Samsung ya había dado un adelanto al revelar una nueva función de privacidad en la pantalla, que permitiría -en teoría- que los usuarios controlen lo que vean los demás, por ejemplo, bloqueando la vista de ciertas aplicaciones.

    El anuncio de la serie Galaxy S26

    Hoy se espera que Samsung anuncie finalmente su serie Galaxy S26 de teléfonos inteligentes, que potencialmente incluirá el S26, S26 Plus y S26 Ultra, con nuevas funciones basadas en IA.

    Los rumores apuntan a una fuerte apuesta por reforzar la privacidad, la fotografía nocturna y la velocidad.

    El evento comenzará a las 15:00

    El tradicional Unpacked 2026, donde Samsung dará a conocer las novedades en hardware y software de su línea de celulares Galaxy S -con las más recientes innovaciones en IA- se realizará en la ciudad de San Francisco y se transmitirá en los canales oficiales de la firma surcoreana.

