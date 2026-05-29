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    “Nuestra oferta es de cuatro entradas para Bad Bunny”: la burla del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez

    El cuadro colchonero eligió la vía de la ironía y la provocación para responderles a los blaugranas ante un supuesto interés por el delantero argentino.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Los protagonistas de la burla del Atlético de Madrid al Barcelona.

    El final de temporada en LaLiga ha estado lleno de polémicas. Primero, las candentes declaraciones de Florentino Pérez sobre Barcelona y el Caso Negreira, y ahora el Atlético de Madrid salta a darle al equipo culé por su interés sobre Julián Álvarez.

    El equipo colchonero eligió la vía del humor, la ironía y la provocación para tocarles la oreja a los catalanes y responder a las informaciones de un ofrecimiento concreto por el delantero argentino, que el equipo de Madrid descarta. Y lo hizo con tres curiosos mensajes en sus redes sociales en los que anuncian ofertas muy peculiares para quedarse con Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, tres de las estrellas del equipo azulgrana.

    “Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’“, publicaron en su cuenta de X sobre Lamine Yamal.

    Momentos después, el Aleti continuó en Instagram. “Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barcelona”, añadieron.

    Las otras dos “propuestas”

    No se quedaron ahí. Al rato apuntaron con otra sarcástica propuesta por Pedri. “HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo”, añadieron en X.

    Finalmente, cerraron la trilogía con una última propuesta. Esta vez por Raphinha. Luego llegó el momento de Raphinha. “HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable”, cerraron.

    Pero, antes de despedirse dejaron un bonus track: “Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño”.

    Y posteriormente, adjuntaron una aclaración de todo lo sucedido y les lanzaron un durísimo dardo a los blaugranas. “No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES”, sentenciaron.

    Más sobre:FútbolLaLigaBarcelonaAtlético de MadridJulián ÁlvarezPedriRaphinhaLamine Yamal

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