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    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    El partido se encuentra optimista debido a una serie de factores como la desventajas políticas del aspirante republicano, debido a sus problemas legales y también el cambio democrático del estado.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    El candidato demócrata James Talarico. Foro: Archivo

    Cuando el martes por la noche el fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton ganó en las primarias para el Senado de Texas entusiasmó no solo al Presidente Donald Trump y a la base de sus seguidores, conocidos como MAGA, sino que también puso contento a los demócratas, quienes creen que el escaño ahora no solo es competitivo, sino que se puede ganar con su candidato, el representante estatal James Talarico.

    Durante años, los demócratas han tenido la idea de poder ganar una importante contienda electoral estatal en Texas, un estado reconocidamente republicano, pero elección tras elección se han quedado muy lejos de su objetivo.

    Ahora parece que están cerca y gran parte de su optimismo se centra en Talarico, un carismático representante estatal que se ha convertido rápidamente en una estrella en ascenso dentro del partido, quien se encuentra en una posición privilegiada para atraer no solo a sus seguidores, sino también a los independientes y a los republicanos moderados.

    Al mismo tiempo, los demócratas afirman que las desventajas políticas de Paxton -desde sus problemas legales hasta su destitución por la Cámara de Representantes de Texas en 2023- les dan confianza de cara a las elecciones.

    Según The New York Times, hay otra razón por la que los demócratas podrían lograr una victoria estatal por primera vez en tres décadas: la demografía. Texas es uno de los estados más diversos del país, y las encuestas nacionales muestran que el partido está recuperando terreno entre los votantes jóvenes y no blancos, y especialmente entre los votantes hispanos.

    En teoría, indicó el periódico, estas tendencias demográficas nacionales deberían impulsar a Texas hacia la izquierda y convertirlo en un estado clave. Las encuestas nacionales recientes indican que Trump podría haber perdido apoyo entre los votantes hispanos, sobre todo debido a los altos precios de la gasolina y los alimentos. Una encuesta del New York Times/Siena mostró que los demócratas aventajaban a los republicanos entre los votantes hispanos registrados, con un 54% de apoyo frente al 24% de los republicanos.

    “Creo que tiene muchas posibilidades”, declaró a The Hill, Mark Cuban, el inversionista multimillonario. “Ha logrado atraer de forma excepcional tanto a los demócratas como, lo que es más importante, a los independientes”. “Solo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo”, añadió.

    Minutos después de que se anunciara la victoria del fiscal general del estado, Talarico publicó su primer video de campaña para las elecciones, en el que calificaba a Paxton como “el político más corrupto de Estados Unidos”.

    “Si el pueblo se une para derrotar al político más corrupto de Estados Unidos, podremos derrotar a todo este sistema corrupto”, indicó Talarico en el video. “Podemos empezar a reformar la economía. Podemos empezar a aumentar nuestros salarios, reducir nuestros impuestos, disminuir nuestros gastos. Por fin podremos progresar. Es hora de unirnos: el pueblo contra Ken Paxton”.

    Texas ha sido un bastión republicano durante años. Ningún demócrata ha ganado un cargo estatal allí desde 1994. Y Trump, que apoyó a Paxton en los últimos días de la campaña de las primarias, ganó en Texas por casi 14 puntos en las elecciones de 2024.

    Ahora, Talarico ha superado a Paxton en casi todas las encuestas que se han realizado, incluido un sondeo de YouGov publicado el mes pasado en el que Talarico aventajaba a Paxton por más de 8 puntos.

    Los demócratas también están encantados con Talarico, elogiando su serenidad en un momento en que la política se percibe cada vez más caótica. Destacan su naturalidad al hablar de religión y citar las Escrituras, así como lo que un estratega describió como su capacidad para “hablar como una persona normal”.

    También señalan la aparición de Talarico en el podcast de Joe Rogan como prueba de su capacidad para comunicarse con soltura en situaciones largas y sin guion, que a menudo suponen un reto para los políticos.

    En su podcast, el encuestador estadounidense John Zogby señaló que la victoria aplastante de Paxton en las primarias republicanas por sobre el senador John Cornyn, una figura del establishment del partido, implicó una profunda división al interior de la colectividad.

    Pese a que entregó su respaldo al combativo fiscal general de Texas no estaba tan seguro de que pudiera convencer a sus partidarios o a los miembros del establishment de apoyar a Cornyn.

    Las señales de fortaleza demócrata no se limitan a las encuestas. Desde 2024, los demócratas han superado ampliamente los resultados de Kamala Harris en áreas con una alta concentración de población hispana en elecciones especiales, incluyendo Texas , y en las elecciones regulares de Virginia y Nueva Jersey.

    El Cook Report, una publicación muy respetada, cambió la calificación del escaño de probable republicano a con tendencia republicana.

    Para los expertos, Talarico puede sacar provecho del descontento de los votantes. “El ambiente nacional actual es muy desfavorable para el Partido Republicano”, dijo a The Hill, el estratega demócrata Anthony Coley. “¿Va a ser fácil? No”, continuó Coley. “Pero las condiciones nacionales tienden a favorecer a los demócratas en esta contienda”.

    Coley, al igual que otros demócratas, señaló la contienda por el Senado de Texas en 2018, cuando el candidato demócrata, el exrepresentante Beto O’Rourke, perdió ante el senador Ted Cruz (republicano) por 2,6 puntos porcentuales, la elección estatal más reñida en décadas.

    Fue una señal para los demócratas de que podían competir en un estado como Texas. Y ahora depositan más confianza en Talarico. “Creo que tiene más posibilidades que Beto”, dijo a The Hill un estratega demócrata. “Él entiende que en un estado como ese tendrá que recaudar suficiente dinero para aparecer en televisión lo máximo posible, algo que Beto no hizo”.

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