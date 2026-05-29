Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente y que se está dirigiendo a la Sala de Crisis de la Casa Blanca para adoptar una respuesta “final” al borrador para un acuerdo para el cese de las hostilidades con Irán.

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump ha ratificado los puntos clave de las negociaciones avanzados desde hace semanas por medios estadounidenses e iraníes: Irán se compromete a no desarrollar jamás una bomba nuclear y abrirá el estrecho de Ormuz sin condiciones. A cambio, Estados Unidos levantará su bloqueo en el perímetro del estrecho y retirará el uranio enriquecido en una operación conjunta con Teherán y la agencia nuclear de Naciones Unidas.

El mandatario estadounidense ha asegurado que Irán no va a recibir dinero alguno “hasta nuevo aviso” y que ya hay acuerdo con Teherán “en otras cuestiones de mucha menor importancia”. Al final de su mensaje, Trump confirma el comienzo inminente de la reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca “para tomar una decisión final a este respecto”.

Estados Unidos confirmó el jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, un documento por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque de lado de Irán han evitado dar veracidad a las informaciones sobre este pacto, del que todavía falta el visto bueno por parte de Trump.