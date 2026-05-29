Clínica Las Condes reduce sus pérdidas y prevé retorno a las utilidades en los próximos periodos.

Clínica Las Condes (CLC) redujo sus pérdidas y prevé lograr alcanzar ganancias próximamente. De acuerdo al reporte de resultados dado a conocer ante la Comisión para el Mercado Financiero (CLC) anotó un saldo negativo de $6.941 millones en el primer trimestre, cifra que, sin embargo, representó una mejora de 71% versus las pérdidas por $23.625 millones registradas en igual periodo de 2025.

En su reporte CLC destacó que “el primer trimestre de 2026 consolida un punto de inflexión histórico para Clínica Las Condes. Tras una rigurosa fase de estabilización institucional, y a pesar de la estacionalidad de febrero propia del mercado de salud, la compañía ha alcanzado el punto de equilibrio operativo a nivel de Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), validando el éxito definitivo de nuestra estrategia de recuperación de valor”.

En efecto, el Ebitda anotó una ganancia de $41 millones versus las pérdidas de $25.016 millones del primer trimestre de 2025.

La compañía destacó además que “los resultados demuestran que es plenamente factible crecer con disciplina: incrementamos nuestros ingresos consolidados en un 26%, manteniendo un control estricto y centralizado sobre las estructuras de costo y gasto que bajan un 10% y 44% respectivamente. Este comportamiento inverso de las curvas de ingreso y gasto —donde la estructura de soporte disminuye a medida que el negocio acelera— refleja un potente foco en eficiencia organizacional y productividad".

Al respecto resaltó que “este hito operacional pavimenta un camino sólido y sostenible hacia el retorno definitivo a utilidades netas positivas en los próximos periodos”.

Tras el reporte de resultados las acciones de CLC subían 6,1% a 11.300 en la Bolsa de Santiago.

Efecto apalancamiento quirúrgico y hospitalario

CLC indicó que el segmento hospitalario se consolidó como el principal motor de crecimiento, registrando un incremento del 48% en ingresos respecto al primer trimestre de 2025.

Esto, añadió fue apalancado por un aumento de 67% en el número de intervenciones quirúrgicas totales (4.677 operaciones frente a las 2.808 del periodo anterior) focalizándonos en segmento Isapre con crecimiento de 91%.

En tanto los días cama ocupados ascendieron a 9.789, con un incremento de 10%, logrando una tasa de ocupación de 59% sobre el total de la capacidad habilitada de la clínica.

En cuanto a la recuperación ambulatoria y de diagnóstico, las consultas médicas tuvieron un crecimiento de 53% (alcanzando 120.405 consultas). Por su parte, los servicios de apoyo diagnóstico, dijo CLC, mostraron una fuerte elasticidad ante la mayor actividad médica, con un incremento de 22% en exámenes de laboratorio y un 39% en imágenes.

Demora previa

El reporte del primer trimestre, sucede a los resultados del primer trimestre los cuales fueron entregados al regulador a mediados de abril, con un retraso de 16 días.

Esta demora en el envío de información ocurrió luego de quela clínica anunció en diciembre que encontró irregularidades y algunas inconsistencias contables heredada de la era de Alejandro Gil -expresidente de la empresa entre noviembre de 2019 y enero de 2025- por casi $73 mil millones en menor patrimonio, motivo por el cualpresentó una querella a inicios de este año por entrega de información falsa al mercado.

Clínica Indisa y Euroamerica compraron en partes iguales el 55,75% de CLC el 10 de enero de 2025: pagaron US$40 millones y ese mismo día nominaron un nuevo directorio.