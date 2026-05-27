Servicio Migraciones solicita información a Super de Pensiones sobre trabajadores migrantes irregulares
El Plan de Escudo Fronterizo es sólo uno de los ejes de acción del gobierno para regularizar la situación migratoria en el país. Además está la fiscalización a empresas que contratan extranjeros no regularizados y que cotizan en AFPs.
El director del Servicio Nacional de Migrantes (Sernamig), Frank Sauerbaum, acudió al norte del país para supervisar el avance del despliegue del Plan Escudo Fronterizo en la comuna de Colchane.
Y en el contexto del control de la entrada de inmigrantes en situación irregular, el funcionario comentó otras medidas en esa dirección entre las que se encuentran fiscalizaciones a empresas que estarían contratando personas inmigrantes no regularizadas.
Aseguró que en los próximos días el Sernamig recibirá información de la Superintendencia de Pensiones sobre aquellas personas que son contratadas irregularmente en Chile pero que se encuentran cotizando en AFP.
“En los próximos días vamos a tener la información que nos va a entregar el superintendente de pensiones con las cientos de personas que están siendo contratadas ilegalmente en Chile, que están cotizando en la FP sin poder hacerlo legalmente, porque en Chile no se puede trabajar sin autorización y sin un permiso debido”, sentenció.
En esa misma línea, aseguró que aquellas empresas que sean detectadas incumpliendo la normativa para la contratación de personas extranjeras serán informadas mediante un oficio para remediar la situación.
“Vamos a informar masivamente a las empresas que están hoy día transgrediendo la ley, informándoles para que terminen con ese hecho o simplemente ayuden de alguna manera a los migrantes a salir, a poder regularizar su situación. Con un contrato de trabajo debajo del brazo pueden entrar perfectamente a colaborar”, concluyó.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.