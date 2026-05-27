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    Servicio Migraciones solicita información a Super de Pensiones sobre trabajadores migrantes irregulares

    El Plan de Escudo Fronterizo es sólo uno de los ejes de acción del gobierno para regularizar la situación migratoria en el país. Además está la fiscalización a empresas que contratan extranjeros no regularizados y que cotizan en AFPs.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    22.03.18 INMIGRANTES, LA VEGA CENTRAL FOTO: JAVIER NAVARRO M.01.04.2018. INMIGRANTE, LA VEGA CENTRAL FOTOS: JAVIER NAVARRO M.

    El director del Servicio Nacional de Migrantes (Sernamig), Frank Sauerbaum, acudió al norte del país para supervisar el avance del despliegue del Plan Escudo Fronterizo en la comuna de Colchane.

    Y en el contexto del control de la entrada de inmigrantes en situación irregular, el funcionario comentó otras medidas en esa dirección entre las que se encuentran fiscalizaciones a empresas que estarían contratando personas inmigrantes no regularizadas.

    Aseguró que en los próximos días el Sernamig recibirá información de la Superintendencia de Pensiones sobre aquellas personas que son contratadas irregularmente en Chile pero que se encuentran cotizando en AFP.

    “En los próximos días vamos a tener la información que nos va a entregar el superintendente de pensiones con las cientos de personas que están siendo contratadas ilegalmente en Chile, que están cotizando en la FP sin poder hacerlo legalmente, porque en Chile no se puede trabajar sin autorización y sin un permiso debido”, sentenció.

    Alrededor de 30.000 migrantes se concentran diariamente en Tapachula (Chiapas). Foto: Médico Sin Fronteras Yesika Ocampo

    En esa misma línea, aseguró que aquellas empresas que sean detectadas incumpliendo la normativa para la contratación de personas extranjeras serán informadas mediante un oficio para remediar la situación.

    “Vamos a informar masivamente a las empresas que están hoy día transgrediendo la ley, informándoles para que terminen con ese hecho o simplemente ayuden de alguna manera a los migrantes a salir, a poder regularizar su situación. Con un contrato de trabajo debajo del brazo pueden entrar perfectamente a colaborar”, concluyó.

    Más sobre:MigrantesSuperintendencia de pensionestrabajotrabajadoresSernamig

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