SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Invertir en conocimiento, la columna de Miguel Vargas Román

    Miguel Vargas RománPor 
    Miguel Vargas Román
    Innovación en medicina

    En el debate público aparecen, de vez en cuando, frases que conectan rápidamente con una intuición ciudadana legítima. ¿Cómo asegurar que los recursos públicos invertidos generen valor para la sociedad?

    Esa inquietud merece una respuesta basada en evidencia, porque la investigación produce justamente lo que más necesitamos: productividad, innovación, mejores instituciones y empleo de calidad.

    El impacto de la investigación rara vez es inmediato o visible. No opera como una obra pública que inaugura puestos de trabajo al día siguiente. Funciona de manera silenciosa, pero profunda: forma capital humano avanzado, mejora procesos productivos, impulsa nuevas tecnologías, fortalece la toma de decisiones públicas y amplía la capacidad de una economía para adaptarse.

    La historia del desarrollo económico muestra un patrón consistente: las economías que logran saltos sostenidos de productividad son aquellas que invierten sistemáticamente en conocimiento.

    En Chile, la evidencia apunta en esa dirección. La innovación no surge espontáneamente; requiere ecosistemas donde universidades, empresas y Estado colaboren. Diversas evaluaciones de programas públicos de apoyo a la innovación muestran efectos positivos sobre productividad y difusión tecnológica hacia otras firmas, generando beneficios que van más allá del proyecto financiado.

    Ese punto es clave porque productividad y empleo están íntimamente ligados. Las economías que producen más valor por trabajador pueden pagar mejores salarios, sostener empresas más competitivas y crear empleos de mayor sofisticación.

    Nuestro país invierte alrededor de 0,4 % de su PIB en investigación y desarrollo. El promedio de la OCDE supera el 2,7 %, mientras que países como Corea del Sur e Israel superan el 5 %. Esa diferencia refleja una brecha en la capacidad de producir conocimiento propio y capturar mayor valor agregado. No es casualidad que las economías intensivas en conocimiento generen empleos más productivos y mejores salarios.

    Pero la investigación que un país necesita no se agota en laboratorios o patentes. También requiere ciencias sociales y humanidades, pues los problemas que frenan el desarrollo suelen ser institucionales y sociales: baja confianza interpersonal, débil cohesión social, mala calidad regulatoria, sistemas educativos insuficientes o políticas públicas mal diseñadas. Comprender esos fenómenos requiere historia, filosofía, sociología, derecho, ciencia política y economía.

    Esa investigación puede no traducirse en un producto comercial inmediato, pero sí en mejores diagnósticos y sociedades capaces de resolver sus conflictos. También fortalece capacidades humanas que hoy adquieren renovada importancia. En un mundo marcado por la inteligencia artificial, habilidades como el pensamiento crítico, el juicio, la creatividad, la comunicación compleja y la comprensión cultural serán crecientemente valiosas.

    Por supuesto, siempre hay espacio para mejorar. La investigación debe ser exigente, bien evaluada, transparente y conectada con los desafíos del país. Debemos financiar la excelencia, fortalecer la transferencia tecnológica y exigir impacto cuando corresponda. Sin embargo, sería un error concluir que la investigación tiene un valor marginal para el desarrollo.

    Las naciones que prosperan son las que toman en serio la producción de conocimiento. No porque cada proyecto produzca un retorno inmediato, sino porque, acumulativamente, la ciencia, la innovación y la reflexión intelectual amplían la frontera de lo que una economía puede llegar a ser. Y allí, silenciosamente, comienza el desarrollo.

    El autor de la columna es decano de la Facultad Economía y Negocios Universidad Finis Terrae

    Más sobre:EducaciónInnovación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía de Concepción investiga denuncia por violación grupal de estudiante de la Universidad San Sebastián

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

    Paz promulga la ley que autoriza la intervención de las FF.AA. en las protestas mientras anuncia diálogo con comités cívicos

    Servicio Migraciones solicita información a Super de Pensiones sobre trabajadores migrantes irregulares

    Enami anota caída en sus ganancias pese a registrar un alza en los ingresos

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Fiscalía de Concepción investiga denuncia por violación grupal de estudiante de la Universidad San Sebastián
    Chile

    Fiscalía de Concepción investiga denuncia por violación grupal de estudiante de la Universidad San Sebastián

    SLEP Santiago Centro llama al Liceo 1 Javiera Carrera a reponer el diálogo ante toma: han perdido casi 10 días de clases

    Bancada socialista acusa de “polémica artificial” y “cortina de humo” AC en contra del exministro Grau

    Servicio Migraciones solicita información a Super de Pensiones sobre trabajadores migrantes irregulares
    Negocios

    Servicio Migraciones solicita información a Super de Pensiones sobre trabajadores migrantes irregulares

    Invertir en conocimiento, la columna de Miguel Vargas Román

    Enami anota caída en sus ganancias pese a registrar un alza en los ingresos

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile
    Tendencias

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Crystal Palace no despierta del sueño y se lleva la Conference League tras derribar al Rayo Vallecano
    El Deportivo

    Crystal Palace no despierta del sueño y se lleva la Conference League tras derribar al Rayo Vallecano

    Tribunal de Disciplina cita a comparecer a los protagonistas del bochornoso final del clásico entre la UC y Colo Colo

    Un 90% agotado: la UC traslada casi 2.000 hinchas en su visita a Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    “Entrada Liberada”, el programa dedicado al patrimonio regresa a NTV
    Cultura y entretención

    “Entrada Liberada”, el programa dedicado al patrimonio regresa a NTV

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

    Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida

    Paz promulga la ley que autoriza la intervención de las FF.AA. en las protestas mientras anuncia diálogo con comités cívicos
    Mundo

    Paz promulga la ley que autoriza la intervención de las FF.AA. en las protestas mientras anuncia diálogo con comités cívicos

    Fernando Aramayo, canciller de Bolivia: “Es una movilización para desestabilizar la democracia”

    Las polémicas medidas de Trump frente al ébola: centro en Kenia para estadounidenses contagiados y limitaciones a investigadores de virus

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile