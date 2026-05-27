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    Culto

    El grupo argentino Tan Biónica vuelve a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Uno de los más exitosos grupos argentinos de los últimos años regresa a Santiago con un espectáculo a gran escala. Lee aquí las coordenadas de fechas y precios de las entradas.

    Por 
    Equipo de Culto
    El grupo argentino Tan Biónica vuelve a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    El cuarteto argentino Tan Biónica llegará a Santiago con El Regreso Tour, gira que ya cuenta con más de una decena de fechas por Sudamérica y Europa para presentar en sociedad el álbum del mismo nombre lanzado en noviembre del 2025. Se trata de su primer material discográfico en más de 10 años y uno de sus grandes hitos desde su reunión en el 2023, que cuenta con 10 canciones inéditas. Entre ellas se encuentran tres colaboraciones con importantes nombres de la música en español: Nicki Nicole en Boquitas pintadas, Andrés Calamaro en Mi vida y Airbag para Tus cosas.

    “Con esto la banda confirma que este trabajo es una apuesta seria para mostrar su vigencia e importancia dentro del pop rock de las últimas décadas, espacio donde han instalado clásicos como “Obsesionario en La Mayor”, “Ciudad Mágica”, “Loca” o “La Melodía de Dios”, que acumulan más de 400 millones de reproducciones en Spotify, plataforma donde cuentan con más de 3 millones de oyentes cada mes", dice un comunicado.

    Chile ha sido una parte fundamental de este fenómeno, con la banda recibiendo el cariño de miles de fanáticos en cada una de sus visitas. Allí el cuarteto transforma los conciertos en experiencias de profunda conexión, donde los clásicos suenan con toda la potencia en la espera de poder escuchar las nuevas canciones en una propuesta nunca antes vista en sus anteriores pasos por Santiago.

    La cita será el 6 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

    Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket este jueves 28 desde las 11.00 horas, con precios que van desde los $40 mil.

    Más sobre:Tan BiónicaTeatro CaupolicánMúsicaMúsica culto

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