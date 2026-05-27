Bernardo Fontaine se instala en las oficinas de Codelco como nuevo presidente del directorio

Durante este miércoles Bernardo Fotaine, el nuevo presidente del directorio de Codelco, llegó a instalarse en su nueva oficina ubicada en Santiago Centro.

Su designación fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast el pasado 14 de mayo, instancia en la que declaró que la minera estatal “corre con una mochila de plomo”.

El inicio de su gestión estará marcada por la crisis de sobreestimación de la producción.

El economista de la Universidad Católica integró la Convención Constituyente y participó como asesor durante la campaña de Kast. Según un perfil publicado por Pulso, fue Fontaine quien presentó al entonces candidato con el ahora ministro Quiroz.

En su llegada a la casa matriz de la minera se reunió con Rubén Alvarado, actual presidente ejecutivo. Una de las próximas decisiones del nuevo directorio será, precisamente, decidir la continuidad de Alvarado en el cargo.