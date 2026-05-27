Encarcelan a la mujer más buscada de Alemania luego de tres décadas eludiendo a la policía

Un tribunal alemán ha condenado a Daniela Klette, exmiembro de la Fracción del Ejército Rojo (RAF), también conocida como el grupo Baader-Meinhof, a 13 años de prisión por robos a mano armada cometidos durante tres décadas en las que permaneció prófuga.

Klette, considerada durante mucho tiempo la mujer más buscada de Alemania, era la última integrante femenina de la red terrorista de extrema izquierda que seguía prófuga antes de su detención en su domicilio de Berlín en febrero de 2024.

Tras un juicio de 14 meses bajo estrictas medidas de seguridad, el tribunal regional de Verden la declaró culpable de seis cargos de robo agravado, secuestro con fines de extorsión y posesión de armamento militar.

La mujer, de 67 años, fue condenada por robos cometidos entre 1999 y 2016, tras la disolución de la RAF, con el objetivo de financiar la vida clandestina de los fugitivos restantes.

Durante ese tiempo vivió junto a otros dos miembros de la banda, Burkhard Garweg y Ernst-Volker Staub, a quienes la policía continúa buscando.

El trío cometió los robos por valor de 2,7 millones de euros en cajas registradoras de supermercados y en furgones de transporte de dinero, sin motivación política, sino para sufragar su vida clandestina desde que la RAF se autodisolvió en 1998.

De izquierda a derecha: Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub y Daniela Klette.

“Durante sus ataques, actuaban dividiéndose las tareas y con la máxima discreción”, dijo el juez Lars Engelke al dictar sentencia en el tribunal de Verden, en el land noroccidental de Baja Sajonia, donde el trío perpetró los atracos. Según la Fiscalía, durante los robos, Klette conducía los autos para la fuga y llevaba un falso lanzagranadas que parecía real.

Klette, Garweg y Staub forman parte de la llamada tercera generación de la RAF, la organización terrorista marxista que cometió asesinatos en Alemania entre 1971 y 1991, también conocida como banda Baader-Meinhof por los apellidos de sus dos integrantes más conocidos, Andreas Baader y Ulrike Meinhof, que se suicidaron en prisión. El grupo dejó 34 víctimas mortales.

La tercera generación de la RAF está acusada, entre otros delitos, de los asesinatos en 1989 de Alfred Herrhausen, presidente del Deutsche Bank, y en 1991 de Detlev Karsten Rohwedder, presidente del Treuhand, entidad creada tras la reunificación de Alemania para privatizar empresas de la antigua RDA. Existen aún muchas dudas sobre la autoría material de cada uno de estos asesinatos, pues todos los miembros de la RAF han acatado la ley del silencio, incluida Klette.

Klette cayó a manos de la policía en febrero de 2024. Se entregó sin oponer resistencia cuando la policía llamó a la puerta de su vivienda, en el barrio berlinés de Kreuzberg. Para sus vecinos era “Claudia”, una mujer tranquila, que vivía con su perro, daba clases particulares de matemáticas y era miembro de un grupo de bailes brasileños.

Cayó tras ser identificada por un grupo de investigación periodística que reconoció su rostro entre un grupo de bailarines de un carnaval multicultural callejero. En su vivienda se encontraron armas automáticas, munición, un kilo en oro y dinero en metálico.