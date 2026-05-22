La historia del coleccionista británico que buscó por 56 años la lámina de Chile para completar su álbum del Mundial de 1970

En la Copa Mundial de Fútbol de 1970, Brasil se consagró campeón del mundo por tercera ocasión.

La historia de Stephen Butler conmueve a los coleccionistas y a los niños que durante décadas han llenado las páginas del icónico álbum Panini, símbolo de la infancia de muchos. Tras 56 años, el coleccionista británico logró completar el álbum del Mundial de 1970 disputado en México, el primero editado por el Grupo Panini, la editorial italiana fundada en el año 1961 por los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini.

El Mundial de 1970 fue un acontecimiento importante para Butler, que tenía 13 años por aquel entonces y vivía en el valle de Ribble, en Lancashire: Vio jugar a Inglaterra en color por primera vez, nada menos que en Ciudad de México. Habían llegado al torneo como campeones defensores, tras haber vencido a Alemania Occidental en la final de 1966, lo que no hizo sino aumentar la emoción.

“Era en color, era en directo, era del otro lado del mundo. Así que cuando papá compró el televisor en color pensé: ¡Caramba, que lleguen ya las vacaciones escolares!”, comentó Butler, hoy de 69 años, al diario británico The Guardian.

Portada del álbum de Panini del Mundial de 1970. Foto: X.com

Como muchos de los niños de su edad, Butler también coleccionó el álbum del Mundial de 1970 de Panini. Aunque no logró completarlo de inmediato, se propuso hacerlo algún día. Una promesa que el británico, ya adulto, logró cumplir con su yo de la infancia, reconectando con su pasado casi por casualidad.

Hace cinco años, Butler se estaba mudando de casa cuando encontró una caja en el desván que no había visto en años. Dentro estaban su vieja gorra del colegio, algunos cuadernos, fotos y, en medio de todo, apareció, amarillento y desgastado pero aún lleno de historia y significado, un álbum de láminas Panini de la Copa del Mundo de 1970. “Me trajo muchísimos recuerdos”, comentó a The Guardian.

Décadas después, Butler se sorprendió de los detalles que aún recordaba. Lo primero que le preocupaba era cómo se desenvolverían los jugadores con el calor, pero mientras hojeaba el álbum Panini, también rememoró a sus favoritos: Pelé y Jairzinho jugando para Brasil en la final, jugadores italianos como Boninsegna y Facchetti, que le impresionaron aunque solo fuera por sus nombres exóticos.

Las láminas fueron coleccionadas por Butler con esmero en 1970, año que marcó el inicio de la colaboración de 60 años entre Panini y la FIFA, que finaliza en 2030. Por aquel entonces, pagaba cinco peniques (antes de la decimalización) por un paquete de cuatro láminas en la tabaquería o la tienda de dulces. Pero al hojear el álbum de adulto, se percató de algo: faltaba una lámina.

No se trataba de un jugador, sino de un país: Chile tenía una lámina que se había ganado por ser sede del Mundial de Santiago en 1962, y Butler no había logrado encontrarla en 1970, detalló The Guardian.

Así que durante cinco años más la colección permaneció incompleta, guardada en una caja nueva, en un nuevo hogar. Hasta hace poco, cuando Butler escuchó en la radio que Panini iba a dejar de fabricar los álbumes de láminas de la FIFA. “Es una pena que se pierda tanto patrimonio”, comentó. “Deja un sabor amargo”.

El domingo pasado, el diario británico informó que Butler -quien hoy vive cerca de Chichester con su esposa, Helen- había completado la colección que había comenzado hace casi 60 años. Lo hizo el mismo día en que la FIFA anunció que su acuerdo con Panini terminaría en 2030.

La última lámina que le faltaba, la de Chile, que buscó durante todo este tiempo y que compró por 150 libras (un poco más de 200 dólares), le permitió, finalmente, completar el histórico álbum.

La lámina de Chile en el álbum del Mundial de 1970 de Panini.

Con la última pieza en su lugar, ahora el álbum de Butler vale miles de libras. Según The Guardian, los álbumes completos de láminas de los años 70 se han subastado por entre 7.000 y 10.000 libras. (entre 9.400 y 13.400 dólares).

“Si tenemos en cuenta que cuatro láminas cuestan cinco céntimos, creo que su valor es aproximadamente 1.000 veces mayor que su coste original”, dijo Butler. Pero no tiene ningún interés en vender su colección. “Es parte de mi vida; me trae recuerdos interesantes”, dice. “Mis recuerdos no son de otra persona, ¿sabes?”.

Butler y su esposa tienen tres hijos adultos “a quienes les encantaría tener (el álbum)”, comentó el orgulloso coleccionista a The Guardian. “Tendrán que pujar por él, ¿no?”, bromeó.

El fin de la era Panini

Los álbumes de Panini del Mundial pasarán a la historia tras la final del centenario en 2030, luego de que la FIFA anunciara una nueva alianza el 7 de mayo pasado.

La relación de la FIFA con Panini se remonta a más de 50 años, con la publicación del primer álbum de lámina del Mundial antes de la final de 1970 en México, y cumplirá 60 años en 2030.

Sin embargo, la FIFA anunció que había extendido un acuerdo con la estadounidense Fanatics para abarcar los artículos de colección, incluyendo los torneos y eventos de la FIFA a partir de 2031.

“En todo el panorama deportivo, vemos que Fanatics está impulsando una innovación masiva en artículos de colección que ofrece a los aficionados una nueva y significativa manera de interactuar con sus equipos y jugadores favoritos”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La emblemática marca Panini es motivo de orgullo para Italia, destaca el medio Liguria Day. La empresa fue fundada en Módena en 1961 por los hermanos Giuseppe, Umberto, Benito y Franco, quienes transformaron un quiosco local en un imperio mundial de lámina que ha marcado la vida de generaciones.

Todo comenzó con la idea de vender láminas sobrantes de otra empresa (Nannina) en paquetes de 10 liras. Luego llegó el enorme éxito con el fútbol, ​​que generó momentos de interacción social e intercambio en quioscos, escuelas, buses y durante el recreo.

La pasión por el coleccionismo conquistó gradualmente toda Italia, traspasaron las fronteras nacionales y llegaron al extranjero con la internacionalización que se produjo precisamente durante el Mundial de México 1970.