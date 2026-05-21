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    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    A través de una isla especialmente diseñada para el evento, los jugadores del popular battle royale podrán acceder a contenido exclusivo de la próxima entrega del universo Star Wars, anunciado por Epic Games, Disney y Lucasfilm.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Llega una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu a Fortnite

    Epic Games continúa estrechando sus lazos con The Walt Disney Company. En una reciente colaboración junto a Lucasfilm, las compañías anunciaron el lanzamiento de una isla virtual bautizada como “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu dentro del ecosistema de Fortnite.

    Según el blog oficial del videojuego, este espacio digital permitirá a los jugadores reunirse y presenciar la transmisión de contenido exclusivo relacionado con la próxima producción cinematográfica de la popular franquicia de Star Wars.

    El coqueteo entre Fortnite y Disney

    La iniciativa no es del todo ajena a la dinámica que Epic Games ha cultivado durante los últimos años.

    El videojuego ha servido previamente como plataforma para estrenos de tráilers -como ocurrió en 2019 con un avance exclusivo de Star Wars: The Rise of Skywalker-, conciertos masivos y eventos en vivo, consolidándose como un metaverso y un espacio de encuentro digital que va más allá de sus mecánicas competitivas de disparos.

    Cabe recordar que esta activación se enmarca en la creciente alianza estratégica entre Disney y Epic Games.

    Llega una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu a Fortnite

    Previamente, la compañía de entretenimiento anunció una inversión multimillonaria en la desarrolladora para crear un nuevo “universo de juegos y entretenimiento” persistente y conectado a Fortnite. Esta hoja de ruta explica la integración cada vez más profunda, constante y directa de franquicias como Star Wars, Pixar, Avatar y Marvel en el título gratuito.

    Lee también:

    Más sobre:The Mandalorian and GroguFortniteVideojuegosWatch PartyStar WarsEpic GamesDisneyTecnologíaLucasfilm

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