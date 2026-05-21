A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este jueves llega un duelo fundamental para Universidad Católica, que recibe a Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

Los Cruzados se presentan tras igualar sin goles con Cruzeiro y van por un resultado favorable para ascender en el Grupo D, con miras a los octavos de final del campeonato.

Cuándo juega la UC vs. Barcelona

El partido de Universidad Católica contra Barcelona SC es este jueves 21 de mayo, a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el Claro Arena de la Región Metropolitana para este compromiso.

Dónde ver a UC vs. Barcelona

El partido de Universidad Católica contra Barcelona SC se transmite en Chilevisión y en ESPN5 .

Además, el cruce tiene cobertura online en las plataformas digitales de CHV y en Disney+, dentro del Plan Premium.