SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

    El partido que abre la fecha 13 de la Liga de Primera estaba programado originalmente para las 20.00 horas de este viernes 22. Sin embargo, se adelantó para las 15.00 horas. La ANFP apuntó a la Delegación Presidencial de Valparaíso. Carabineros puso un pero a que se jugara por la noche.

    Por 
    Carlos Tapia
     
    Cristian Barrera
    La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    Programar partidos en el fútbol chileno se ha convertido en un constante dolor de cabeza. La última complicación en este ítem tiene que ver con el partido que abre la fecha 13 de la Liga de Primera, entre Everton y Coquimbo Unido, en Viña del Mar. Inicialmente, estaba programado para este viernes 22 a las 20.00 horas. Sin embargo, sufrió un cambio: adelanta su horario de inicio para las 15.00 horas.

    Una de las derivadas del asunto dice relación con la molestia en los piratas por el cambio de horario, toda vez que altera su planificación en un ajustado calendario producto de su participación en la Copa Libertadores. El campeón chileno, clasificado a los octavos de final tras el empate entre Nacional y Universitario en Uruguay, cerrará la fase grupal el próximo martes 26 en Montevideo, visitando al Bolso. Ya vienen de tener que jugar tres partidos en seis días, por tres torneos distintos.

    Este miércoles 20, la ANFP confirmó el cambio, apuntando a que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso no autorizó el partido para las 20.00 horas, pese a que estaba programado en ese horario.

    “Para la ANFP, esta decisión de la Delegación contraviene los acuerdos alcanzados por la Mesa de Programación y Seguridad -en la que participan los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Deportes, Carabineros de Chile, la ANFP, el SIFUP y TNT- y que en sesión del 8 de abril acordó que el encuentro antes señalado se jugara el viernes 22 de mayo a las 20.00 horas”, manifestó el ente rector del fútbol local.

    “El llamado es a reforzar la coordinación para programar partidos con tiempo y, así, evitar cambios de horario 72 horas antes del partido, lo que perjudica la planificación deportiva de los equipos -en este caso Everton y el campeón vigente Coquimbo Unido- y perjudica nuestro principal objetivo que es incentivar la participación de las familias, los niños y los hinchas en los estadios en torneo a la fiesta del fútbol”, agregó la ANFP mediante un comunicado.

    Everton, que no tuvo responsabilidad en el cambio de horario, también lamentó lo sucedido a través de sus canales oficiales. “Como institución, lamentamos profundamente los inconvenientes que este cambio de horario, ajeno a nuestra voluntad y responsabilidad, pueda causar en los planes de nuestros hinchas para acompañar al equipo. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a las programaciones originalmente establecidas. Esta postura ha sido nuestra prioridad absoluta y el pilar fundamental que defendimos con firmeza hasta el último momento durante el proceso que definió el nuevo horario”, expuso la tienda ruletera.

    El comunicado de Everton.

    La historia detrás del cambio de horario

    Para entender lo sucedido, hay que retroceder al 13 de mayo, a nueve días de la realización del partido, que ya estaba agendado desde el 8 de abril por la Mesa Nacional de Programación, instancia en la que se reúnen regularmente todos los entes que participan en la calendarización del fútbol local para informarles a los clubes de los horarios y condiciones en las que deben organizar sus encuentros.

    Según información recabada por El Deportivo, fue el 13 de este mes cuando se reunieron las autoridades locales, instancia en la cual se hace la presentación del partido: se incluyen los detalles de seguridad, logística, organización y los requerimientos y cumplimientos de la Ley 19.327. En términos generales, se aprobó la solicitud. La excepción fue una indicación de parte de Carabineros, señalando de que faltaba alguna autorización, principalmente considerando el despliegue policial de cara al 21 de mayo (día previo al partido), donde se celebran las Glorias Navales.

    Detallan como “llamativo” el hecho de que se haya planteado en la reunión desarrollada el 13 de mayo, toda vez que el partido entre Everton y Coquimbo estaba programado desde el 8 de abril. Según entiende El Deportivo, durante toda esa semana ni los días posteriores se informó sobre alguna modificación a la presentación, salvo este martes 19, cuando Everton recibe un rechazo de parte de la Delegación, por indicaciones de Carabineros, de que el partido no podía jugarse el 22 por la noche, indicando que debía ser a las 15.00, a menos de 48 horas hábiles del cotejo.

    Finalmente, la ANFP termina reprogramando el juego precisamente para las tres de la tarde, a 48 horas hábiles del encuentro, y sin recibir público visitante. A esto se suma una serie de redistribuciones respecto a la ubicación de los hinchas locales en Sausalito.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraEvertonCoquimbo UnidoDelegación Presidencial de ValparaísoANFPViña del MarSausalitoCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Lo más leído

    1.
    El potente saludo de Alexis Sánchez al Arsenal en medio de las celebraciones por la cuarta estrella en la Premier League

    El potente saludo de Alexis Sánchez al Arsenal en medio de las celebraciones por la cuarta estrella en la Premier League

    2.
    Joaquín Niemann es oficializado como participante de la próxima edición del US Open

    Joaquín Niemann es oficializado como participante de la próxima edición del US Open

    3.
    Arturo Vidal aborda el lío judicial de los $ 50 millones: “No creo que tenga problemas de plata a estas alturas”

    Arturo Vidal aborda el lío judicial de los $ 50 millones: “No creo que tenga problemas de plata a estas alturas”

    4.
    Un zoom a cuatro días de la nómina: las exigencias de Ancelotti a Neymar para considerarlo en Brasil para el Mundial 2026

    Un zoom a cuatro días de la nómina: las exigencias de Ancelotti a Neymar para considerarlo en Brasil para el Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas
    Chile

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a adolescente de 17 años tras cometer violento robo en vivienda de Peñalolén: maniató y golpeó a adulta mayor

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía
    Negocios

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Rebaja de impuesto a las empresas, reintegración e invariabilidad tributaria avanzan intactas en la Cámara de Diputados

    Megarreforma: Quiroz sortea con éxito primera valla en la Cámara, pero expertos ven que su muñeca política se pondrá a prueba en el Senado

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos
    Tendencias

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito
    El Deportivo

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

    “Pudo festejar”: prensa uruguaya valora el triunfo de Boston River sobre O’Higgins en la Copa Sudamericana

    “Claro que habrían jugado juntos”: la definición de Scaloni en el hipotético caso de poder reunir a Maradona y Messi

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas
    Tecnología

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)
    Cultura y entretención

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Emotiva, sólida y teatral: la memorable noche de Candelabro en La Cúpula

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos
    Mundo

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Datos Paula: más que libros para colorear
    Paula

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza