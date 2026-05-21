¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

Programar partidos en el fútbol chileno se ha convertido en un constante dolor de cabeza. La última complicación en este ítem tiene que ver con el partido que abre la fecha 13 de la Liga de Primera, entre Everton y Coquimbo Unido, en Viña del Mar. Inicialmente, estaba programado para este viernes 22 a las 20.00 horas. Sin embargo, sufrió un cambio: adelanta su horario de inicio para las 15.00 horas.

Una de las derivadas del asunto dice relación con la molestia en los piratas por el cambio de horario, toda vez que altera su planificación en un ajustado calendario producto de su participación en la Copa Libertadores. El campeón chileno, clasificado a los octavos de final tras el empate entre Nacional y Universitario en Uruguay, cerrará la fase grupal el próximo martes 26 en Montevideo, visitando al Bolso. Ya vienen de tener que jugar tres partidos en seis días, por tres torneos distintos.

Este miércoles 20, la ANFP confirmó el cambio, apuntando a que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso no autorizó el partido para las 20.00 horas, pese a que estaba programado en ese horario.

“Para la ANFP, esta decisión de la Delegación contraviene los acuerdos alcanzados por la Mesa de Programación y Seguridad -en la que participan los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Deportes, Carabineros de Chile, la ANFP, el SIFUP y TNT- y que en sesión del 8 de abril acordó que el encuentro antes señalado se jugara el viernes 22 de mayo a las 20.00 horas”, manifestó el ente rector del fútbol local.

“El llamado es a reforzar la coordinación para programar partidos con tiempo y, así, evitar cambios de horario 72 horas antes del partido, lo que perjudica la planificación deportiva de los equipos -en este caso Everton y el campeón vigente Coquimbo Unido- y perjudica nuestro principal objetivo que es incentivar la participación de las familias, los niños y los hinchas en los estadios en torneo a la fiesta del fútbol”, agregó la ANFP mediante un comunicado.

Everton, que no tuvo responsabilidad en el cambio de horario, también lamentó lo sucedido a través de sus canales oficiales. “Como institución, lamentamos profundamente los inconvenientes que este cambio de horario, ajeno a nuestra voluntad y responsabilidad, pueda causar en los planes de nuestros hinchas para acompañar al equipo. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a las programaciones originalmente establecidas. Esta postura ha sido nuestra prioridad absoluta y el pilar fundamental que defendimos con firmeza hasta el último momento durante el proceso que definió el nuevo horario”, expuso la tienda ruletera.

El comunicado de Everton.

La historia detrás del cambio de horario

Para entender lo sucedido, hay que retroceder al 13 de mayo, a nueve días de la realización del partido, que ya estaba agendado desde el 8 de abril por la Mesa Nacional de Programación, instancia en la que se reúnen regularmente todos los entes que participan en la calendarización del fútbol local para informarles a los clubes de los horarios y condiciones en las que deben organizar sus encuentros.

Según información recabada por El Deportivo, fue el 13 de este mes cuando se reunieron las autoridades locales, instancia en la cual se hace la presentación del partido: se incluyen los detalles de seguridad, logística, organización y los requerimientos y cumplimientos de la Ley 19.327. En términos generales, se aprobó la solicitud. La excepción fue una indicación de parte de Carabineros, señalando de que faltaba alguna autorización, principalmente considerando el despliegue policial de cara al 21 de mayo (día previo al partido), donde se celebran las Glorias Navales.

Detallan como “llamativo” el hecho de que se haya planteado en la reunión desarrollada el 13 de mayo, toda vez que el partido entre Everton y Coquimbo estaba programado desde el 8 de abril. Según entiende El Deportivo, durante toda esa semana ni los días posteriores se informó sobre alguna modificación a la presentación, salvo este martes 19, cuando Everton recibe un rechazo de parte de la Delegación, por indicaciones de Carabineros, de que el partido no podía jugarse el 22 por la noche, indicando que debía ser a las 15.00, a menos de 48 horas hábiles del cotejo.

Finalmente, la ANFP termina reprogramando el juego precisamente para las tres de la tarde, a 48 horas hábiles del encuentro, y sin recibir público visitante. A esto se suma una serie de redistribuciones respecto a la ubicación de los hinchas locales en Sausalito.