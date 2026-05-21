Tres mil cortesías, 454 visitantes y mucho control: el plan de seguridad de la UC para recibir a Barcelona en el Claro Arena

Universidad Católica tendrá su última chance para ratificar en el Claro Arena la buena campaña que ha desarrollado como visitante en la Copa Libertadores 2026. Tras ganar en Ecuador y en Brasil, los cruzados no han podido triunfar en casa (perdieron ante Boca e igualaron con Cruzeiro) y ahora la victoria es más urgente que nunca.

Por lo mismo, la dirigencia de los de la franja pidió aforo completo para el partido que disputará ante Barcelona SC, el próximo 21 de mayo, a las 20:30 horas.

Foto: Adrián Nuques/API/Photosport. ADRIAN NUQUES/API/PHOTOSPORT

El plan de seguridad para el duelo copero entre la UC y Barcelona

La Delegación Presidencial autorizó la capacidad total del remozado estadio de la UC y por tanto, habrá 20.047 personas el jueves venidero. De ellas, sólo 454 personas serán hinchas visitantes, tras el acuerdo de reciprocidad que alcanzaron ambas dirigencias en el duelo de ida y que fue autorizado por la Conmebol (3.142 boletos irán a cortesía).

El partido fue clasificado por las autoridades como Clase A y se prohibirá la venta de alcohol y contará con la presencia de un fiscal para evitar eventuales hechos delictivos que pudieran ocurrir al interior o en las inmediaciones del recinto ubicado en Las Condes.

Los elementos de animación ingresarán a las 16:30 horas y la apertura de puertas para locales y foráneos será a las 17:30 horas. Quienes deberán pasar por uno de los 59 validadores que se instalarán en los 14 accesos, los cuales contaran con 40 detectores de metales.

Para resguardar la seguridad de los protagonistas y el público asistentes, se contará con 221 guardias y 24 de ellos contarán con equipos de máxima calidad. También habrá 230 cámaras de monitoreo y 5 ambulancias para cualquier emergencia que se pueda dar en el desarrollo del encuentro.