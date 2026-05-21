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    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Los recintos de salud en Ituri no cuentan con espacio suficiente para aislar a nuevos pacientes, mientras el brote asociado a la cepa Bundibugyo se extiende en la región y suma 139 muertos entre la RDC y Uganda.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de acasos sospechosos de ébola Xinhua

    Los centros sanitarios de la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), se encuentran “repletos” de casos sospechosos de ébola, informó este miércoles la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

    La provincia es el epicentro de la epidemia declarada el pasado viernes y, según la organización, los recintos de salud ya enfrentan serias dificultades para recibir a posibles pacientes.

    “Estamos repletos de casos sospechosos, no tenemos espacio”, es el mensaje que los centros de salud han transmitido a MSF cuando la organización consulta por disponibilidad para derivar a eventuales enfermos, explicó la responsable de emergencias de MSF, Trish Newport.

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de acasos sospechosos de ébola

    Según Newport, el fin de semana pasado llegaron casos sospechosos a la clínica Salama de Bunia, capital de Ituri, donde MSF cuenta con un centro quirúrgico que no dispone de un área de aislamiento.

    El equipo intentó derivarlos al hospital de Bunia, pero el recinto los devolvió señalando que su zona de aislamiento estaba llena de casos sospechosos. A juicio de Newport, ese episodio permite “hacerse una idea de lo caótico que es todo ahora mismo”.

    La cepa Bundibugyo

    El brote, que ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y Uganda, corresponde a la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

    Newport indicó que se trata de “tan sólo la tercera vez en la historia” que se registra un brote de esta cepa, para la cual la capacidad de realizar pruebas también es “muy limitada”.

    Hasta ahora, los casos confirmados en laboratorio se limitan a 51, debido al carácter remoto de la región donde ocurre el brote. Según la OMS, la plataforma de laboratorio existente permite detectar la variante habitual de Zaire, pero no la de Bundibugyo.

    MSF informó que contará con más de 3.000 equipos completos de protección personal que están llegando a Bunia, material que fue enviado desde sus oficinas en Kampala, Uganda.

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de acasos sospechosos de ébola. En la imagen, integrante de Médicos Sin Fronteras. Sara de la Rubia

    “Esto va a suponer un gran alivio para muchos de nuestros equipos”, subrayó Newport.

    El virus comenzó a circular en la provincia de Ituri y ya se han detectado casos en la vecina provincia de Kivu del Norte. Fuera de la RDC, Uganda confirmó dos casos en Kampala y Sudán del Sur detectó otro en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

    Reino Unido anuncia ayuda

    En paralelo, Reino Unido destinó hasta US$26,8 millones en nuevos fondos de ayuda para contribuir a contener el brote de ébola en el este de la RDC, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

    La financiación permitirá apoyar a la OMS, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales para reforzar la vigilancia, proteger al personal sanitario de primera línea y mejorar la prevención y el control de infecciones.

    El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

    Según la OMS, la enfermedad presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25% y el 90%.

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de acasos sospechosos de ébola OLIVIA ACLAND
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