Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos. Foto: referencial.

El estrés es una respuesta biológica necesaria para responder a múltiples situaciones. Desde para afrontar nuevos desafíos hasta para reaccionar ante potenciales peligros.

Sin embargo, cuando este se vuelve crónico, o sostenido en el tiempo, puede tener consecuencias en la salud , tanto física como mental .

Es por esto que especialistas de distintas áreas recalcan la importancia de controlar el estrés .

No se trata de evitarlo en su totalidad, sino que más bien, de mantenerlo dentro de niveles saludables.

Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos. Foto: referencial.

Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema

La especialista en estrés y medicina conductual de la Universidad de Cardiff, Kavita Vedhara, comentó en una entrevista con The Guardian que “el efecto más inmediato que observamos en una situación estresante es una descarga de adrenalina que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración” .

“Esta es la respuesta de lucha o huida, diseñada para prepararnos para afrontar el desafío al que nos enfrentamos” .

Vedhara afirmó que, alrededor de 30 minutos después de esa respuesta rápida, también experimentamos un aumento de cortisol, también conocido como la hormona del estrés.

“Esto también es muy útil para la respuesta de lucha o huida, ya que regula la presión arterial, suprime la inflamación y aumenta la disponibilidad de glucosa en sangre para incrementar la energía” .

A través del estrés, por ejemplo, podemos tener el impulso de reaccionar ante un eventual accidente, como podría ser la aparición repentina de un transeúnte mientras conduces un vehículo por la carretera.

La especialista explicó, en términos generales, que cuando el cuerpo desvía todos sus recursos a la lucha o la huída, los aparta de áreas como la digestión, la reparación y el sistema inmunitario, los cuales son clave para el bienestar y el funcionamiento del organismo.

Aquello no supone un problema si ocurre ocasionalmente. No obstante, cuando el estrés es crónico, el cuerpo no tiene tiempo para recuperarse .

“Quizás el problema más conocido asociado al estrés crónico sea el debilitamiento del sistema inmunitario, que puede aumentar el riesgo de infecciones, reducir la eficacia de las vacunas y dificultar la cicatrización de heridas, entre otras consecuencias. Pero también se ha demostrado que aumenta el riesgo de obesidad, depresión y la progresión de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer”, alertó Vedhara.

La profesora titular de psicología en la Universidad de Bath, Jo Daniels, agregó al citado periódico que otro problema significativo es que esta tendencia puede crear un círculo vicioso .

“Debido a la compleja naturaleza fisiológica de la respuesta al estrés, solemos experimentar diversos cambios en el cuerpo. Esto, en sí mismo, puede resultar alarmante para algunas personas: ‘¿por qué me late el corazón tan rápido?’. Esto puede desencadenar una mayor atención a variaciones corporales esencialmente normales, lo que amplifica esas sensaciones fisiológicas y añade otra capa de estrés y ansiedad”.

Daniels afirmó que “cuando estamos en una situación de estrés, estamos hipervigilantes, por lo que es más probable que consideremos las variaciones normales en nuestras sensaciones corporales como una amenaza”.

“Y como estamos inundados de hormonas del estrés y estamos utilizando esa parte ancestral de nuestro cerebro programada para la supervivencia, nuestra capacidad de tomar decisiones también puede verse afectada, por lo que podríamos reaccionar de maneras contraproducentes”.

En este sentido, explicó que “si te sientes un poco nervioso, por ejemplo, quizás no salgas, porque sientes que tu cuerpo te está diciendo: ‘Aquí está pasando algo de lo que necesitamos protegernos’”.

Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos. Foto: referencial.

Qué es el estrés crónico y cómo identificarlo

A diferencia del estrés agudo —el que aparece a corto plazo y desaparece rápidamente, en momentos determinados— , el estrés crónico se extiende por un periodo de tiempo prolongado .

Factores como los problemas económicos, un matrimonio infeliz, complicaciones en el trabajo o problemas de salud importantes pueden incidir en su aparición, según afirma un artículo de MedlinePlus, un sitio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

“Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico. Puede acostumbrarse tanto al estrés crónico que no se dé cuenta que es un problema. Si no encuentra maneras de controlar el estrés, este podría causar problemas de salud” .

Con el estrés crónico, el cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro. Con el tiempo, esto puede aumentar el riesgo de sufrir presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión, ansiedad, problemas a la piel, y/o problemas menstruales, entre otros.

Desde MedlinePlus detallan los siguientes signos que sugieren que se tiene demasiado estrés:

Diarrea o estreñimiento

Mala memoria

Dolores y achaques frecuentes

Dolores de cabeza

Falta de energía o concentración

Problemas sexuales

Cuello o mandíbula rígidos

Cansancio

Problemas para dormir o dormir demasiado

Malestar de estómago

Uso de alcohol o medicamentos para relajarse

Pérdida o aumento de peso

Sugieren contactar con especialistas especialmente si:

Tiene sensaciones de pánico, como vértigo, respiración rápida o latidos cardíacos acelerados

Es incapaz de trabajar o desempeñarse en la casa o en su trabajo

Tiene miedos que no puede controlar

Está teniendo recuerdos de un evento traumático

Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos. Foto: referencial.

Cómo se puede controlar el estrés

Daniels dijo que, si se está en un momento de estrés agudo, una de las opciones con mayor respaldo científico es aprender a detenerse, tomarse un momento y respirar lentamente .

“Cuando las personas están estresadas o ansiosas, tienden a respirar de forma superficial y rápida, lo que refuerza la respuesta de amenaza y perpetúa el ciclo fisiológico. Si respiras lentamente, le indicas a tu cerebro que todo está bien, que estás a salvo, induciendo así la relajación”.

“Por lo tanto, algo tan simple como una respiración regulada puede marcar la diferencia y aliviar el estrés de raíz. Lo mismo ocurre con el ejercicio, que puede ayudar a reducir la acumulación excesiva de adrenalina causada por las respuestas de estrés intenso”.

Para los casos de estrés crónico, sugirió tratamientos basados en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual .

“Cuando estamos estresados ​​y abrumados, solemos pensar: ‘No puedo con esto’. ¿Pero es esto cierto? Los pensamientos no son hechos. Una estrategia útil puede ser sentarse y evaluar la evidencia: ¿has afrontado situaciones similares antes? ¿Y peores? ¿Puedes sobrevivir al peor escenario si llegas tarde a dejar a los niños en el colegio?”, planteó.

“También puede ser útil dejar de usar o eliminar gradualmente las estrategias de afrontamiento que no son útiles y contribuyen al problema; por ejemplo, algunas personas tienden a trabajar más o con mayor intensidad para intentar resolver un problema laboral, lo que probablemente aumente el estrés con el tiempo”.

También se pueden adoptar técnicas de reducción del estrés basadas en la atención plena , dijo Daniels.

Sin embargo, agregó, es esencial comprender y abordar las causas del estrés .

“Si detectas tu respuesta al estrés a tiempo, tendrás muchas posibilidades de revertirla con estrategias sencillas; pero para el estrés crónico, modificar el estilo de vida, buscar apoyo social y desarrollar habilidades de afrontamiento útiles son fundamentales ”.

“Recomiendo buscar ayuda cuando se experimenta estrés la mayor parte del tiempo o constantemente, o si la persona está preocupada por sus niveles de estrés” , sentenció Daniels.

Cabe recordar que, si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a especialistas para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.