Cumbre Putin-Xi: China y Rusia se unen en críticas a EE.UU. y exigen reactivar el diálogo con Irán

El presidente chino Xi Jinping y su par ruso Vladimir Putin firmaron una declaración conjunta tras sus conversaciones en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 20 de mayo de 2026. Foto: Xinhua/Ding Haitao

Xi Jinping y Vladimir Putin exigen a Estados Unidos retomar las negociaciones sobre Irán. En la declaración conjunta difundida al término de la cumbre, este 20 de mayo, Moscú y Beijing insistieron en que la prioridad inmediata debe ser la reapertura del diálogo diplomático con la República Islámica.

“Rusia y China subrayan la necesidad de un pronto retorno al diálogo y las negociaciones de todas las partes implicadas en el conflicto para evitar una ampliación de la zona de conflicto”, señalaron en un comunicado conjunto.

Los dos países acusaron además a Washington y a Israel de violar el derecho internacional con sus ataques bélicos.

“China y Rusia comparten la opinión de que los ataques militares de EE.UU. e Israel contra Irán violan el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales, y minan gravemente la estabilidad en Medio Oriente”, agregó el documento.

Chinese President Xi Jinping hosted Russian President Vladimir Putin in Beijing on Wednesday, with the two leaders releasing a joint statement urging an end to the U.S.-Israeli war with Iran as a matter of "utmost urgency."



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Xi advirtió durante la reunión que las nuevas hostilidades en la región son “desaconsejables” y reclamó “un alto el fuego integral de suma urgencia”. El mandatario chino añadió que una rápida desescalada ayudaría a proteger la estabilidad energética mundial y evitaría nuevas interrupciones en las cadenas globales de suministro.

Putin, por su parte, afirmó que Rusia seguirá siendo “un proveedor fiable de recursos energéticos” pese a la crisis regional y vinculó la cooperación energética con China a la estabilidad internacional.

Críticas directas a Washington y a la política nuclear de Trump

Uno de los puntos centrales de la cumbre fue la crítica conjunta al nuevo proyecto estadounidense de defensa antimisiles conocido como “Cúpula Dorada”, impulsado por Donald Trump.

Según la declaración firmada por Xi y Putin, el sistema interceptor terrestre y espacial promovido por Washington representa “una amenaza para la estabilidad estratégica global”.

Ambos mandatarios también cuestionaron la política nuclear estadounidense tras la expiración del último tratado vigente que limitaba los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos, acuerdo que venció en febrero sin que Washington aceptara la propuesta rusa de extenderlo por un año adicional.

Xi Jinping y Vladimir Putin asisten a la ceremonia de apertura de los Años de la Educación China-Rusia, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. Foto: Xinhua/Xie Huanchi Xie Huanchi

Xi y Putin denunciaron además el uso “hipócrita” de las negociaciones internacionales como “tapadera” para lanzar ataques armados contra otros países, en una clara alusión a la estrategia estadounidense en Medio Oriente.

La declaración conjunta incluyó igualmente una defensa explícita de la inmunidad de los líderes políticos frente a procesos judiciales impulsados desde otros países.

Moscú y Beijing condenaron “el asesinato de dirigentes de países soberanos, la desestabilización de la situación política interna, la instigación de un cambio de poder y el descarado secuestro de líderes nacionales para su enjuiciamiento”.

Xi alerta sobre el regreso de la “ley de la selva”

Durante la ceremonia oficial en el Gran Salón del Pueblo, Xi Jinping presentó la alianza chino-rusa como un factor de estabilidad frente al deterioro del orden internacional.

“El mundo se enfrenta al peligro de volver a la ley de la selva”, afirmó el líder chino al inicio de las conversaciones con Putin.

Xi sostuvo que las relaciones entre ambos países han alcanzado “el nivel más alto de asociación estratégica integral” gracias a la profundización de la confianza política mutua y la cooperación estratégica.

“Las relaciones entre China y Rusia han alcanzado este nivel porque hemos logrado profundizar la confianza política mutua y la cooperación estratégica”, declaró.

El mandatario del gigante asiático también pidió promover “un sistema de gobernanza global más justo y razonable” y llamó a oponerse a “toda intimidación unilateral” en el escenario internacional.

President's Xi Jinping and Vladimir Putin signed a joint statement on strategic coordination, with President Xi warning of a return to the ‘law of the jungle’ and urged China and Russia to oppose unilateral actions and promote fair global governance system https://t.co/wOmVSWG30S pic.twitter.com/ZYPREIM5Gk — Reuters (@Reuters) May 20, 2026

Putin respondió elogiando el vínculo bilateral y aseguró que la relación entre Moscú y Beijing se encuentra en un “nivel verdaderamente sin precedentes”.

“La estrecha cooperación entre Rusia y China es particularmente necesaria en la actual situación de tensión internacional”, afirmó el presidente ruso.

Ambos líderes volvieron a referirse mutuamente como “viejos amigos”, una fórmula habitual en sus encuentros en los últimos años. Putin incluso citó un proverbio chino para describir el reencuentro: “Aunque no nos hayamos visto en un día, parece que han pasado tres otoños”.

Más de 40 acuerdos y una alianza estratégica reforzada

La visita de Putin incluyó una amplia agenda diplomática y económica. China y Rusia supervisaron la firma de más de 40 acuerdos de cooperación en áreas como comercio, tecnología, investigación científica, medios de comunicación y propiedad intelectual.

Entre los documentos destacados figura la ampliación del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa firmado originalmente en 2001, considerado uno de los pilares de la relación bilateral.

Xi y Putin también rubricaron una declaración conjunta a favor de un orden mundial multipolar y del fortalecimiento de la coordinación estratégica entre ambos países.

Xi Jinping y Vladimir Putin visitan una exposición fotográfica conmemorativa de la amistad entre China y Rusia, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. Foto: Xinhua/Huang Jingwen Huang Jingwen

“La agenda global de paz y desarrollo se enfrenta a nuevos riesgos y desafíos, con el peligro de la fragmentación de la comunidad internacional y un retorno a la ‘ley de la selva’”, remarca el texto difundido por el Kremlin.

Avances limitados en el gasoducto Fuerza de Siberia 2

Aunque ambos gobiernos destacaron el crecimiento del comercio energético, la cumbre no produjo avances concretos sobre el proyecto gasístico Fuerza de Siberia 2, considerado estratégico para Moscú.

El gigantesco gasoducto de 2.600 kilómetros busca transportar 50.000 millones de metros cúbicos de gas ruso al año hacia China a través de Mongolia, pero continúan sin resolverse cuestiones clave como el precio del suministro.

El presidente chino Xi Jinping y su par ruso Vladimir Putin conversan tomando el té en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 20 de mayo de 2026. Foto: Xinhua/Ding Haitao Ding Haitao

El Kremlin indicó que existe un “entendimiento general sobre los parámetros” del proyecto, aunque todavía no hay detalles definitivos ni un calendario acordado.

Xi evitó mencionar directamente el gasoducto, aunque subrayó que la cooperación energética debe seguir siendo “el pilar estabilizador” de la relación bilateral.

Putin insistió en que “el motor de la cooperación económica es la colaboración ruso-china en el sector energético”.

China se consolidó desde 2022 como el principal socio comercial de Rusia tras la invasión rusa de Ucrania y las sanciones occidentales. Según datos oficiales chinos, el comercio bilateral alcanzó en 2025 cerca de 228.000 millones de dólares.

Una cumbre observada de cerca por Washington

El encuentro entre Xi y Putin fue interpretado por analistas internacionales como una demostración de coordinación política frente a Estados Unidos, especialmente después de la reciente visita de Trump a Beijing.

Mientras la reunión entre Xi y Trump estuvo centrada en gestionar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo, la cita con Putin buscó proyectar la solidez de la asociación estratégica entre China y Rusia.

El presidente chino, Xi Jinping, ofreció una ceremonia de bienvenida al presidente ruso, Vladimir Putin, en la plaza frente a la puerta este del Gran Salón del Pueblo, antes de sus conversaciones en Beijing, el 20 de mayo de 2026. Foto: Xinhua/Xie Huanchi Xie Huanchi

La ceremonia de bienvenida estuvo cargada de simbolismo: Xi recibió al líder ruso con guardia de honor, salva de cañones y niños ondeando banderas de ambos países frente al Gran Salón del Pueblo.

Tras las conversaciones oficiales, ambos mandatarios participaron en una ceremonia de firma de acuerdos y posteriormente mantuvieron un encuentro privado en Zhongnanhai, el complejo donde se encuentra la sede del liderazgo chino.

La posibilidad de una futura reunión entre Putin y Trump en la cumbre de APEC prevista para noviembre en China también comenzó a tomar forma, después de que el Kremlin no descartara contactos entre ambos líderes en ese foro internacional.