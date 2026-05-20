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    Presidente de Bolivia anuncia reforma de su Ejecutivo tras semanas de protestas y huelgas

    Rodrigo Paz dio a conocer, además, la creación de un “consejo económico y social” abierto “a todos aquellos que quieran participar”, el cual sesionará una vez al mes para informar sobre las acciones puestas en marcha por el gobierno.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Foto: Europa Press/Contacto/Luis Gandarillas - Archivo.

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles la “reordenación” de su Ejecutivo para hacerlo “más ágil y más cercano” a los ciudadanos, tras semanas de fuertes protestas y huelgas en La Paz y otros puntos del país contra su gobierno y la falta de políticas que contribuyan a mitigar la crisis económica.

    “Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas”, señaló Paz durante una rueda de prensa en la que además anunció la creación de un “consejo económico y social” abierto “a todos aquellos que quieran participar”.

    El consejo, indicó, será convocado una vez al mes para informar sobre las acciones puestas en marcha, con el objetivo de “garantizar transparencia y evitar distorsiones” sobre las medidas a desarrollar por el Ejecutivo.

    El mandatario conservador, que ha defendido la gestión de su administración desde que asumió el poder en noviembre de 2025, declaró asimismo que su decisión busca “un gabinete más ágil, más cercano y que escuche” a la ciudadanía.

    De la misma forma, el jefe de Estado sudamericano reivindicó “la reconciliación y el diálogo” para poner solución a los problemas que atraviesa su país, aunque aseguró que no se reunirá “con vándalos”. “¿Es válido el vandalismo? No, y no voy a dialogar con vándalos (...) No confundamos sectores con algunas individualidades o personas que están con la motivación de que la democracia sea interrumpida”, argumentó.

    Sus declaraciones se conocen cuando Bolivia encara la tercera semana de protestas en La Paz, en la que participan sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana, mineros y profesores, además de activistas y grupos indígenas, entre otros. De momento, al menos cuatro personas han muerto en el marco de estos disturbios.

    Hasta el momento, las autoridades bolivianas cifran en 104 los detenidos, pero la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia indicó que son 95 los arrestados, si bien apuntó a que se encuentra a la espera de tener acceso a informes oficiales de las fuerzas de seguridad para conocer los detalles de cada detención.

    Este mismo miércoles el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, manifestó el respaldo de la Administración Trump al Ejecutivo de Paz, al tiempo que apuntó a que las protestas son dirigidas por “criminales y narcotraficantes”.

    “Que quede claro: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, señaló Rubio en sus redes sociales.

    Más sobre:BoliviaRodrigo PazReformaEjecutivoConsejoProtestasLa PazCrisis económica

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