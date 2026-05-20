Parque Arauco acuerda compra de Mall Paseo Quilín por US$119 millones

La cadena de centros comerciales Parque Arauco anunció que alcanzó un acuerdo para la compra del Mall Paseo Quilín a la familia Cousiño Valdés y el empresario Sergio Mujica Charme por US$119 millones, operación que espera concretar el segundo semestre de este año.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la compañía informó que el directorio aprobó un acuerdo de intenciones vinculante respecto a Mall Paseo Quilín, suscrito con Carlos Cousiño Valdés, Emilio Cousiño Valdés, Arturo Cousiño Valdés y las sociedades Inversiones Cousiño Macul Limitada, La Rural Inversiones SpA y Nueva Braunau Inversiones SpA.

Precisó que mediante dicho acuerdo las partes han convenido los términos generales bajo los cuales adquirirá el 100% de las acciones de las sociedades Inmobiliaria Paseo Quilín S.A. e Invercom S.A. y sus filiales, las cuales son dueñas de los inmuebles donde se emplaza el centro comercial de 47.000 metros cuadrados arrendables, así como sus instalaciones y demás activos relacionados.

Asimismo indicó que el precio de las acciones se determinará tomando como base un valor total de activo de UF 2.650.000 (dos millones seiscientas cincuenta mil unidades de fomento), aproximadamente US$119 millones, que incluye unos UF 736.000 de deuda financiera, equivalentes a US$33 millones.

El precio estará sujeto a determinados recálculos previstos en el acuerdo y se pagará de la siguiente forma: un 60% al cierre de la transacción, y el 40% restante en al sexto mes contado desde el cierre de la operación.

Plan de expansión

En un comunicado Parque Arauco dijo que la operación está en línea con el plan de inversiones anunciado durante el primer trimestre del año por US$1.033 millones.

Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, señaló que “la incorporación de Mall Paseo Quilín, ubicado en el sur oriente de la capital, nos permite tener presencia no solo en la comuna de Peñalolén, sino también su área de influencia se extiende a las comunas de Macul, La Florida, La Reina y Ñuñoa. Esta adquisición es un nuevo paso estratégico de nuestro plan de expansión, se trata de un activo consolidado, con una ubicación excelente y conectividad directa a las principales arterias y transporte público de la ciudad.”

El mall se ubica el vértice donde convergen la autopista Américo Vespucio Sur y Avenida Quilín. Adicionalmente, cuenta con acceso directo a la estación Quilín de la Línea 4 del Metro de Santiago. Se proyecta que esta ubicación se potencie aún más con la futura entrega de la autopista AVO II, programada para el año 2028, dijo la compañía.

El centro comercial, inaugurado en 2006, cuenta con aproximadamente 47.000 m² de Área Bruta Locataria (ABL). “El terreno sobre el cual se emplaza el centro comercial tiene aproximadamente 100.000 m2, lo que lo convierte en uno de los cinco principales terrenos de nuestro portafolio de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia. Considerando el terreno disponible, analizaremos la posibilidad de expandir el centro comercial en el largo plazo” añadió Pérez Marchant.

“El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo autorizaciones regulatorias en caso de corresponder”, indicó Parque Arauco.