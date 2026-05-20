Descifra: casi el 90% está de acuerdo con el ajuste de gabinete y 46% opina que “se ejecutó a tiempo”

Casi 70 días se demoró el Presidente José Antonio Kast en realizar el primer ajuste ministerial. Pese a todas sus resistencias, el Mandatario terminó cediendo para así sacar los cuestionamientos hacia su gabinete y despejar el camino para lo que será su cuenta pública el próximo 1 de junio.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”. Eso fue lo que dijo Kast la tarde del martes. Una confesión que reflejó que parte importante de los análisis estuvieron marcados en los tiempos y en cuándo mover las piezas de su equipo de ministros.

En una decisión que asoma como récord en comparación a las anteriores administraciones desde el retorno de la democracia, el jefe de Estado optó por remover a Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y a Mara Sedini (Republicana) de la Secretaría General de Gobierno, dejando en esas carteras a Martín Arrau (Republicano) y a Claudio Alvarado (UDI), respectivamente.

Las duras críticas que recaían sobre las ahora exministras, incluso por parte de la propia derecha, complejizaban la gestión del Mandatario en temas claves para su administración como lo eran las comunicaciones y sobre todo la seguridad pública. Fue así como este martes, la exfiscal y la periodista dejaron de ser parte del gobierno.

Pese a lo resistido que fue el ajuste ministerial, en términos de opinión pública la decisión de Kast fue bien valorada. Así se aprecia en una nueva encuesta Descifra –alianza estratégica entre Copesa y Artool– en donde casi el 90% de los encuestados aseguró estar de acuerdo con el cambio de gabinete de Kast.

El sondeo, realizado este miércoles 20 de mayo, consideró ocho preguntas cerradas a personas mayores de 18 años de los niveles socioeconómicos ABCD con acceso a internet. La técnica fue a través de encuestas online autoaplicadas y se consiguieron 1.015 respuestas. El muestreo fue aleatorio y estratificado por cuotas, con un margen de error de +/- 3,1% y un 95% de nivel de confianza.

Mayoría apoya el cambio

En una primera consulta, el 88% de los consultados señaló estar de acuerdo con el cambio de gabinete ejecutado por Kast . En esa misma pregunta, el 9% dijo no estar de acuerdo, y el 3%, no saber o no responder.

En cuanto al momento en que se realizó el cambio, un 46% cree que se ejecutó a tiempo; un 40%, que se hizo tarde, y el 13%, que fue demasiado pronto.

Luego, se consultó en particular por las salidas de Steinert y Sedini. El 89% señaló estar de acuerdo en la salida de la exfiscal, mientras que el 92% dijo apoyar la despedida de la ahora exvocera.

Por otro lado, poco más de la mayoría se mostró conforme con los nuevos ministros. El 54% apoya a Louis de Grange como biministro de Transportes y Obras Públicas; un 56% hace lo propio con Alvarado como biministro de Interior y la Secretaría General de Gobierno, lo mismo que el 57% de apoyo para Arrau como nuevo hombre fuerte de Seguridad.

Eso sí, no es del gusto de todo el mundo que exista la figura de biministro. Ante la pregunta “¿Le parece una buena idea que existan ministros a cargo de dos carteras?”, el 54% dijo que no y el 42% señaló que sí.

Por último, ante la consulta “¿Cree usted que este cambio de gabinete podría facilitar la tramitación de la ley de reconstrucción que el gobierno negocia con el Parlamento?”, la mayoría (47%) dijo que no; un 41% señaló que sí podría facilitar ese trámite legislativo, y un 12% dijo no saber o no contestar.