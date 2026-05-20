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    Los lamentos de la oposición tras despacho de la megarreforma al Senado

    Los líderes y parlamentarios de las colectividades opositoras plantean que la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional en la Cámara es "un retroceso" y que solo beneficia "a los sectores más ricos" del país.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Los lamentos de la oposición tras despacho de la megarreforma al Senado. MARIO TELLEZ

    Un nuevo triunfo legislativo anotó este miércoles el gobierno del Presidente José Antonio Kast, con la aprobación de la megarreforma en la Cámara de Diputados y su despacho al Senado.

    El Ejecutivo logró así sacar adelante lo que fue denominado “el corazón” del proyecto de Reconstrucción Nacional: la rebaja de los impuestos a las empresas.

    A su vez, desde la oposición apostaron por una batería de reservas de constitucionalidad frente a los artículos.

    Tras el resultado en la Corporación, desde la oposición no se hicieron esperar las reacciones contrarias al avances de la iniciativa clave de La Moneda.

    La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, planteó que “hoy pierden las familias chilenas. La aprobación de la reforma para los superricos es un tremendo retroceso para Chile”.

    “Quienes aprobaron esta ley tienen que asumir la responsabilidad de los recortes sociales que ya estamos viendo en salud, educación y programas fundamentales para las personas”, agregó.

    El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó que se aprobó “un proyecto que beneficia directamente a los sectores más ricos del país. Beneficia a quienes son los dueños de las grandes empresas, del gran capital, reduciendo sus impuestos, o sea, provocándole mayores ganancias. Y no está aún garantizado cómo se van a sostener las políticas sociales de beneficio de la inmensa mayoría y constituyen ingresos indirectos para las familias del mundo del trabajo, porque impactan en lo que es la salud, la educación, la vivienda, el transporte público, la seguridad”.

    La jefa de diputados PC, Daniela Serrano, en tanto, remarcó que “la noticia que hoy día le tenemos que dar a todos quienes nos están escuchando es que hoy empezó el plan de desestabilización de nuestro país, empezó el plan de desmantelamiento del Estado. Y en ese sentido creo que el llamado es claro”.

    “Hoy día la ciudadanía la tiene que preguntar al Senado si va a ser cómplice de este mamarracho que claramente se propone sobre todo desmantelar el Estado, pero sobre todo refundar a Chile durante 15 días para dejarnos amarrados durante 25 años”, agregó.

    Desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri sostuvo que “este es un proyecto que no genera empleo, es un proyecto que no genera crecimiento, es un proyecto que no genera desarrollo. Lo que hace este proyecto, en voces de los técnicos, de los especialistas, es profundizar el déficit fiscal, empujar la deuda pública y con ello los recortes sociales que van a golpear los bolsillos de todos los chilenos".

    De acuerdo al parlamentario, desde la oposición se propuso alternativas al gobierno: “Le dijimos preocupémonos de las Pymes y acá la derecha rechazó mantener la tasa de las Pymes, porque le bajan los impuestos a los grandes empresarios, pero a las Pymes se los suben. Propusimos hacernos cargo de los endeudados, un tremendo problema, porque si vamos a hablar de desarrollo económico tenemos que hacernos cargo del endeudamiento de los chilenos. Lo rechazó la derecha en esta Sala. Hablamos respecto del pie para la vivienda, la derecha lo rechazó en esta Sala”.

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