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    La creadora de ChatGPT, OpenAI, acelera los trámites para su debut en Bolsa

    La gigante de la inteligencia artificial superó un importante obstáculo para su apertura bursátil a principios de esta semana, al ganar una batalla legal contra Elon Musk.

    Por 
    Patricia San Juan
    La creadora de ChatGPT, OpenAI, acelera los trámites para su debut en Bolsa

    OpenAI, creadora de ChatGPT, está acelerando su planes para debutar en bolsa. Según reportó The Wall Street Journal la compañía, liderada por Sam Altman, ha estado trabajando con bancos de inversión como Goldman Sachs y Morgan Stanley para preparar el borrador del prospecto de la Oferta Pública Inicial (OPI) el cual planea presentar de manera confidencial a los reguladores de valores de Estados Unidos próximamente, lo cual podría podría ocurrir incluso el viernes.

    El medio agrega que, de acuerdo a algunas fuentes consultadas, el objetivo de la gigante de la inteligencia artificial es estar lista para salir a bolsa en septiembre, pero que los planes aún son flexibles y podrían cambiar.

    La compañía superó un importante obstáculo para su OPI a principios de esta semana, al ganar una batalla legal contra su cofundador y ahora rival de Altman, Elon Musk, cuya empresa de cohetes SpaceX tiene previsto presentar la documentación para su salida a bolsa este miércoles, antes de una posible oferta en junio.

    El liderazgo de OpenAI en la carrera de la IA se ha visto amenazado recientemente por Anthropic, creadora de Claude, que ha crecido más rápido que su rival en los últimos meses gracias a la rápida adopción de sus herramientas de software en el ámbito laboral.

    OpenAI fue valorada en US$852.000 millones en una reciente ronda de financiamiento.

    Sam Altman y Elon Musk

    Conflicto en tribunales

    El lunes Elon Musk sufrió una mediática derrota en tribunales luego que un jurado desestimó las acusaciones que el magnate presentó contra el CEO de OpenAI, Sam Altman, por una disputa sobre la inteligencia artificial que se remonta a los orígenes mismos de la creadora de ChatGPT, poniendo fin a un juicio que duró tres semanas y que enfrentó a dos de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica.

    En deliberaciones que duraron menos de dos horas, el panel de nueve personas falló en contra de Musk por motivos técnicos. En su testimonio, Musk había alegado que la startup detrás del chatbot más popular del mundo “robó una organización benéfica” al convertirse en una empresa con fines de lucro.

    La jueza federal Yvonne González Rogers avaló el veredicto del jurado y determinó que Altman y OpenAI no eran responsables, y que los cargos por incumplimiento de fideicomiso de beneficencia y enriquecimiento injusto quedaban descartados por haber sido presentados fuera de plazo.

    El abogado principal de Musk, Steven Molo, reservó el derecho de su cliente a apelar, aunque la jueza advirtió que está preparada para desestimar una apelación “en el acto”.

    El origen de la disputa

    La disputa entre ambos empresarios tiene sus raíces en la propia fundación de OpenAI. Musk y Altman cofundaron un laboratorio de inteligencia artificial como una organización sin fines de lucro en 2015, en un momento en que ambos eran amigos cercanos.

    La fractura comenzó cuando los fundadores debatieron la necesidad de crear una entidad con fines de lucro para atraer talento y financiamiento; Musk, que donó US$38 millones a OpenAI en sus primeros años, quería el control de esa estructura, pero los demás cofundadores se opusieron, argumentando que ninguna persona debía controlar de manera unilateral el desarrollo de inteligencia artificial general.

    Musk abandonó el directorio de OpenAI en 2018, y durante los cinco años siguientes las tensiones entre ambos permanecieron en gran medida fuera de la opinión pública.

    La ruptura definitiva llegó en julio de 2023, cuando Musk lanzó su propio laboratorio de IA, xAI, y comenzó a acusar públicamente a OpenAI de haber abandonado sus raíces sin fines de lucro. La demanda judicial fue presentada el 29 de febrero de 2024.

    El equipo legal de Musk pedía que OpenAI y Microsoft devolvieran hasta US$ 134.000 millones en ganancias, que Altman y el presidente de la compañía, Greg Brockman, fueran removidos de sus cargos, y que se revirtiera la reestructuración de 2025 que fortaleció el brazo comercial de la empresa.

    Los abogados de OpenAI respondieron que las donaciones de Musk nunca tuvieron restricciones y que la transformación societaria era indispensable para competir con Google DeepMind en una industria de altísimos costos.

    Además, revelaron que el propio Musk había propuesto en algún momento una estructura con fines de lucro, a condición de que él conservara el control, y que incluso planteó fusionar OpenAI con Tesla.

    Más sobre:OpenAiSam AltmanChapGPTOPI

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