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    Quiroz califica de “respaldo histórico” aprobación de megarreforma y dice que se avanza “con confianza” hacia el Senado

    El ministro de Hacienda afirmó que este proyecto “devuelve al país el entorno apropiado para aumentar las inversiones, aumentar el crecimiento y por sobre todo aumentar el empleo y dar oportunidades de trabajo a todos los chilenos”.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    20 MAYO 2026 MINISTRO SEGPRES; JOSE GARCIA RUMINOT, EL BIMINISTRO INTERIOR - SEGEGOB; CLAUDIO ALVARADO Y EL MINISTRO DE HACIENDA; JORGE QUIROZ, DURANTE VOTACION LA RECONSTRUCCION NACIONAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En una rápida votación, la sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, proyecto ancla de esta administración y que ha liderado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Por lo mismo, al término de la sesión legislativa calificó el respaldo que tuvo la iniciativa como “histórico” y agradeció a los parlamentarios.

    “El gobierno se acercó a esta casa con una propuesta histórica para cambiar la historia de ahora en adelante. Y hemos recibido también un respaldo histórico”, dijo el secretario de Estado.

    20 MAYO 2026 MINISTRO SEGPRES; JOSE GARCIA RUMINOT, EL BIMINISTRO INTERIOR - SEGEGOB; CLAUDIO ALVARADO Y EL MINISTRO DE HACIENDA; JORGE QUIROZ, DURANTE VOTACION LA RECONSTRUCCION NACIONAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En esa línea agradeció a los parlamentarios que conforman la coalición de gobierno, “pero también muy especialmente a quienes, siempre siguiendo la lucha por los principios y las ideas que favorecen al país, que también nos dieron su apoyo. Me refiero en particular al Partido Nacional Libertario y también a muchos miembros del Partido de la Gente, que también apoyaron este proyecto y algunos otros parlamentarios que en iniciativas puntuales también apoyaron”.

    Para el ministro, este apoyo es “un respaldo que nos permite avanzar con confianza hacia el siguiente trámite en el Senado, porque es un proyecto, además, que en lo inmediato y lo más urgente da una respuesta a los damnificados por los incendios”.

    Asimismo, para Quiroz, este proyecto “devuelve al país el entorno apropiado para aumentar las inversiones, aumentar el crecimiento y por sobre todo aumentar el empleo y dar oportunidades de trabajo a todos los chilenos”.

    Y enfatizó que “estamos muy conformes con este cambio, con este primer paso y les digo que desde este Ministerio y desde el Gobierno seguimos trabajando de inmediato para los siguientes pasos vienen”.

    Más sobre:megarreformaImpuestosJorge Quiroz

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