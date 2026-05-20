SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sin Sedini ni Steinert: oposición ahora elige a Lincolao como su nueva adversaria

    A las dos heridas que dejó el primer cambio de gabinete del Presidente Kast se sumó una nueva ofensiva de la izquierda y centroizquierda en contra de la titular de Ciencia, quien ya se ha ausentado en tres ocasiones de la comisión vinculada a su cartera en el Congreso.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 8 de abril 2026. El Presidente Jose Antonio Kast realiza punto de prensa junto a la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, luego de las agresiones en la Universidad Austral de Chile campus de Valdivia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    No pasaron ni 24 horas del cambio de gabinete y en la oposición ya comenzaron a pedir más cabezas al Presidente José Antonio Kast. En particular, tras las salidas de las exministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la Segegob, Mara Sedini, en la izquierda y centroizquierda ahora han puesto su foco en la titular de Ciencia, Ximena Lincolao.

    A ella la acusan por no responder ante las diversas polémicas que ha protagonizado y por no asistir este miércoles a la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, algo que ya ha ocurrido en otras dos ocasiones. Esta vez, los parlamentarios de la instancia pretendían interrogar a la ministra por la salida del subsecretario de la cartera, Rafael Araos, quien se fue en medio de una disputa con Lincolao; el posible despido de otros funcionarios del ministerio, y otros recortes presupuestarios.

    Ante la ausencia de Lincolao, desde el Ministerio de Ciencia dijeron que ella está haciendo uso de sus días administrativos por motivos familiares.

    Sus excusas no frenaron la ofensiva opositora y el diputado José Montalva (PPD) empujó oficiar a la cartera para conocer los detalles sobre si existen planes de despido, recortes o reorganizaciones internas, así como también conocer el impacto que “esto podría tener en investigación, innovación, regiones y funcionamiento institucional actual”.

    En la oposición han buscado salir a capitalizar el remezón dentro del gobierno de Kast, a sabiendas de que en paralelo el oficialismo tendrá una gran victoria en el Congreso con la aprobación en la Cámara del megaproyecto económico de La Moneda. En ese contexto, la nueva ofensiva contra Lincolao ha derivado incluso en solicitudes de renuncia.

    “El Presidente decide quien conforma su gabinete, pero es evidente que Lincolao va consolidándose como uno de los cambios venideros. Aún cuando quisieron proyectarla como un ejemplo ‘de superación’, lo cierto es que terminó diciendo en plena crisis económica que es un premio ser pobre, luego supimos de sus conflictos con subalternos por la aplanadora que quiso pasar, y sumándole malos tratos”, dijo Consuelo Veloso del Frente Amplio e integrante de la comisión de Ciencia.

    Diputada Consuelo Veloso

    Luego, la misma parlamentaria complementó que “debió responder políticamente hace tiempo por todos sus errores, pero aún cuando aguantó hasta ahora, no creo que sea un cheque en blanco”.

    “Creo que la ministra de Ciencias debió dar un paso al costado hace bastante tiempo. Los reveses en la conducción de la cartera ya no solo los plantea la opinión pública o la oposición, sino que incluso terminaron generando la salida de su propio subsecretario”, agregó la diputada PC, Nathalie Castillo.

    7 AGOSTO 2024 DIPUTADA NATHALIE CASTILLO DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Su par del grupo PPD e independientes, Jaime Araya, agregó que lo que hizo Kast “fue un not cambio de gabinete y mantiene a una ministra llena de polémicas, que junto con incumplir normas de probidad, sugirió que varios ministros estaban en la misma condición. Ella va a seguir esquivando dar la cara”.

    9 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME ARAYA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Es absolutamente parte de los deberes de la ministra asistir a dialogar con la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados. Recordar que el mismo día que el pueblo eligió al Presidente Kast también eligió a una Cámara de Diputados, que tiene que colegislar con el gobierno y que tiene la obligación constitucional de fiscalizar sus actos”, añadió, por su parte el diputado e integrante de la comisión de Ciencia, Gonzalo Winter (FA).

    30 Abril 2026 Entrevista a Gonzalo Winter, Diputado Foto: Andres Perez 30 Abril 2026 Entrevista a Gonzalo Winter, Diputado Foto: Andres Perez Andres Perez

    José Montalva (PPD), en tanto, advirtió que Lincolao “ya suma tres inasistencias a la comisión de Ciencia. Empieza a mostrar las mismas actitudes que la exministra Sedini cuando arrancaba. Todavía no conocemos la agenda legislativa de la ministra”.

    También con molestia reaccionó la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada de los comunista en la Cámara e integrante de la comisión de Ciencia: “La ministra Lincolao fue citada a una sesión especial para responder por recortes presupuestarios, la situación de los funcionarios y las controversias tras la salida del exsubsecretario Rafael Araos. No asistió. Las respuestas siguen pendientes”.

    Valparaiso, 8 de abril 2026 Punto de prensa de la diputada Daniela Serrano Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE
    Más sobre:Ximena LincolaoCienciaOposiciónMara SediniTrinidad Steinert

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La “tesis provocativa” de Leonidas Montes en la que pone en duda el beneficio para Chile de entrar a la Ocde

    La creadora de ChatGPT, OpenAI, acelera los trámites para su debut en Bolsa

    Sala cuna: el principal golpe de la oposición que tuvo el apoyo de cinco diputadas oficialistas

    El portazo del gobierno a Monsalve: subsecretario Pavez descarta indagar denuncia por irregularidades en sumario

    EE.UU. eleva presión sobre Cuba tras imputar a expresidente Raúl Castro por derribo de avionetas que causó cuatro muertos en 1996

    Falla de software del Ministerio Público generó error en corrección de 51 pruebas de postulantes a fiscales adjuntos

    Lo más leído

    1.
    La conversación entre Kast y Sedini que selló la caída de la apuesta personal del Presidente

    La conversación entre Kast y Sedini que selló la caída de la apuesta personal del Presidente

    2.
    Megarreforma: oposición logra aprobar indicación de sala cuna universal, pero Quiroz hace reserva de constitucionalidad

    Megarreforma: oposición logra aprobar indicación de sala cuna universal, pero Quiroz hace reserva de constitucionalidad

    3.
    Las 72 horas en que Kast decidió adelantar su primer cambio de gabinete

    Las 72 horas en que Kast decidió adelantar su primer cambio de gabinete

    4.
    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

    5.
    Sala cuna: el principal golpe de la oposición que tuvo el apoyo de cinco diputadas oficialistas

    Sala cuna: el principal golpe de la oposición que tuvo el apoyo de cinco diputadas oficialistas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Sin Sedini ni Steinert: oposición ahora elige a Lincolao como su nueva adversaria
    Chile

    Sin Sedini ni Steinert: oposición ahora elige a Lincolao como su nueva adversaria

    Sala cuna: el principal golpe de la oposición que tuvo el apoyo de cinco diputadas oficialistas

    El portazo del gobierno a Monsalve: subsecretario Pavez descarta indagar denuncia por irregularidades en sumario

    La “tesis provocativa” de Leonidas Montes en la que pone en duda el beneficio para Chile de entrar a la Ocde
    Negocios

    La “tesis provocativa” de Leonidas Montes en la que pone en duda el beneficio para Chile de entrar a la Ocde

    La creadora de ChatGPT, OpenAI, acelera los trámites para su debut en Bolsa

    Quiroz califica de “respaldo histórico” aprobación de megarreforma y dice que se avanza “con confianza” hacia el Senado

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google
    Tendencias

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    “Entrenen hasta que ganen”: la hinchada de Deportes Concepción pierde la paciencia y protesta contra los jugadores
    El Deportivo

    “Entrenen hasta que ganen”: la hinchada de Deportes Concepción pierde la paciencia y protesta contra los jugadores

    Denuncia por no pago y hasta el robo de un celular: Tribunal de Disciplina le resta tres unidades a Universidad de Concepción

    Tomás Barrios estira su maldición en Roland Garros y otra vez se despide en la qualy

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?
    Cultura y entretención

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?

    Acoso, amenazas y un nuevo número 1 en 2026: Michael Jackson y la historia de Billie Jean

    Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu

    EE.UU. eleva presión sobre Cuba tras imputar a expresidente Raúl Castro por derribo de avionetas que causó cuatro muertos en 1996
    Mundo

    EE.UU. eleva presión sobre Cuba tras imputar a expresidente Raúl Castro por derribo de avionetas que causó cuatro muertos en 1996

    Crisis diplomática entre Bolivia y Colombia: Paz expulsa a embajadora y Petro denuncia que “se está pasando a extremismos”

    Estados Unidos acusa de asesinato a Raúl Castro

    Galletas de vainilla y chocolate
    Paula

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA