Sin Sedini ni Steinert: oposición ahora elige a Lincolao como su nueva adversaria

Santiago 8 de abril 2026. El Presidente Jose Antonio Kast realiza punto de prensa junto a la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, luego de las agresiones en la Universidad Austral de Chile campus de Valdivia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

No pasaron ni 24 horas del cambio de gabinete y en la oposición ya comenzaron a pedir más cabezas al Presidente José Antonio Kast . En particular, tras las salidas de las exministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la Segegob, Mara Sedini, en la izquierda y centroizquierda ahora han puesto su foco en la titular de Ciencia, Ximena Lincolao.

A ella la acusan por no responder ante las diversas polémicas que ha protagonizado y por no asistir este miércoles a la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, algo que ya ha ocurrido en otras dos ocasiones. Esta vez, los parlamentarios de la instancia pretendían interrogar a la ministra por la salida del subsecretario de la cartera, Rafael Araos, quien se fue en medio de una disputa con Lincolao; el posible despido de otros funcionarios del ministerio, y otros recortes presupuestarios.

Ante la ausencia de Lincolao, desde el Ministerio de Ciencia dijeron que ella está haciendo uso de sus días administrativos por motivos familiares .

Sus excusas no frenaron la ofensiva opositora y el diputado José Montalva (PPD) empujó oficiar a la cartera para conocer los detalles sobre si existen planes de despido, recortes o reorganizaciones internas, así como también conocer el impacto que “esto podría tener en investigación, innovación, regiones y funcionamiento institucional actual”.

En la oposición han buscado salir a capitalizar el remezón dentro del gobierno de Kast, a sabiendas de que en paralelo el oficialismo tendrá una gran victoria en el Congreso con la aprobación en la Cámara del megaproyecto económico de La Moneda. En ese contexto, la nueva ofensiva contra Lincolao ha derivado incluso en solicitudes de renuncia.

“El Presidente decide quien conforma su gabinete, pero es evidente que Lincolao va consolidándose como uno de los cambios venideros . Aún cuando quisieron proyectarla como un ejemplo ‘de superación’, lo cierto es que terminó diciendo en plena crisis económica que es un premio ser pobre, luego supimos de sus conflictos con subalternos por la aplanadora que quiso pasar, y sumándole malos tratos”, dijo Consuelo Veloso del Frente Amplio e integrante de la comisión de Ciencia.

Diputada Consuelo Veloso

Luego, la misma parlamentaria complementó que “debió responder políticamente hace tiempo por todos sus errores, pero aún cuando aguantó hasta ahora, no creo que sea un cheque en blanco”.

“Creo que la ministra de Ciencias debió dar un paso al costado hace bastante tiempo . Los reveses en la conducción de la cartera ya no solo los plantea la opinión pública o la oposición, sino que incluso terminaron generando la salida de su propio subsecretario”, agregó la diputada PC, Nathalie Castillo.

7 AGOSTO 2024 DIPUTADA NATHALIE CASTILLO DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Su par del grupo PPD e independientes, Jaime Araya, agregó que lo que hizo Kast “fue un not cambio de gabinete y mantiene a una ministra llena de polémicas, que junto con incumplir normas de probidad, sugirió que varios ministros estaban en la misma condición. Ella va a seguir esquivando dar la cara”.

9 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME ARAYA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Es absolutamente parte de los deberes de la ministra asistir a dialogar con la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados. Recordar que el mismo día que el pueblo eligió al Presidente Kast también eligió a una Cámara de Diputados, que tiene que colegislar con el gobierno y que tiene la obligación constitucional de fiscalizar sus actos”, añadió, por su parte el diputado e integrante de la comisión de Ciencia, Gonzalo Winter (FA).

30 Abril 2026 Entrevista a Gonzalo Winter, Diputado Foto: Andres Perez 30 Abril 2026 Entrevista a Gonzalo Winter, Diputado Foto: Andres Perez Andres Perez

José Montalva (PPD), en tanto, advirtió que Lincolao “ya suma tres inasistencias a la comisión de Ciencia. Empieza a mostrar las mismas actitudes que la exministra Sedini cuando arrancaba. Todavía no conocemos la agenda legislativa de la ministra”.

También con molestia reaccionó la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada de los comunista en la Cámara e integrante de la comisión de Ciencia: “La ministra Lincolao fue citada a una sesión especial para responder por recortes presupuestarios, la situación de los funcionarios y las controversias tras la salida del exsubsecretario Rafael Araos. No asistió. Las respuestas siguen pendientes”.