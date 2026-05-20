Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence
Con votos de la oposición en bloque, del PDG y de algunos parlamentarios de RN se rechazaron los dos artículos que proponían modificaciones al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
Tal como lo habían recomendado las comisiones de Hacienda y de Trabajo de la Cámara de Diputados, la sala de la Corporación terminó por rechazar los artículos 26 y 27 de la megarreforma para la reconstrucción y el desarrollo económico y social, que impulsaba cambios al sistema de franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
De esta manera el Artículo 26 fue rechazado por 91 votos en contra, 60 a favor y una abstención.
Acá la oposición votó en bloque contra la iniciativa, pero también lo hicieron en la misma línea los diputados del Partido de la Gente (PDG) y algunos parlamentarios de RN.
Este artículo proponía eliminar el núcleo normativo de la franquicia tributaria del Sence, mecanismo que permite a las empresas descontar hasta el 1% de su planilla de remuneraciones del impuesto de primera categoría por concepto de capacitación.
En tanto, el Artículo 27 también fue rechazado por amplio margen. Acá 94 parlamentarios votaron en contra y 58 a favor.
Tal como el artículo anterior los diputados de la oposición rechazaron la idea, al igual que los miembros de la bancada del PDG. También parlamentarios de RN como Diego Schalper y Ximena Ossandón.
Esta norma quería impedir que los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales pudieran financiarse con cargo a la franquicia tributaria Sence, dejando dichos costos exclusivamente a cargo de las empresas.
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