Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

Tal como lo habían recomendado las comisiones de Hacienda y de Trabajo de la Cámara de Diputados, la sala de la Corporación terminó por rechazar los artículos 26 y 27 de la megarreforma para la reconstrucción y el desarrollo económico y social, que impulsaba cambios al sistema de franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

De esta manera el Artículo 26 fue rechazado por 91 votos en contra, 60 a favor y una abstención.

Acá la oposición votó en bloque contra la iniciativa, pero también lo hicieron en la misma línea los diputados del Partido de la Gente (PDG) y algunos parlamentarios de RN.

Este artículo proponía eliminar el núcleo normativo de la franquicia tributaria del Sence, mecanismo que permite a las empresas descontar hasta el 1% de su planilla de remuneraciones del impuesto de primera categoría por concepto de capacitación.

Votación Artículo 26 de la megarreforma sobre franquicias Sence.

En tanto, el Artículo 27 también fue rechazado por amplio margen. Acá 94 parlamentarios votaron en contra y 58 a favor .

Tal como el artículo anterior los diputados de la oposición rechazaron la idea, al igual que los miembros de la bancada del PDG. También parlamentarios de RN como Diego Schalper y Ximena Ossandón.

Esta norma quería impedir que los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales pudieran financiarse con cargo a la franquicia tributaria Sence, dejando dichos costos exclusivamente a cargo de las empresas.