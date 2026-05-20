Detienen a tres sujetos por secuestro en El Bosque: gritos de la víctima permitieron dar con su paradero

Cerca de las 9.30 de la mañana, Carabineros de la comuna de El Bosque realizaban patrullajes preventivos cuando escucharon un llamado de auxilio proveniente de un tercer piso de un edificio.

La situación alertó a los funcionarios, quienes procedieron a inspeccionar el lugar. Los uniformados ingresaron al domicilio y constataron que un hombre adulto se encontraba retenido contra su voluntad.

La víctima manifestó a los carabineros haber sido secuestrada durante la noche anterior.

En el lugar se detuvo a un sujeto, quien alertó que otros participantes del delito se encontraban en un departamento cercano.

En virtud de ello, personal policial concurrió al segundo inmueble, logrando la detención de otros dos individuos que estarían vinculados al secuestro.

La víctima corresponde a un ciudadano de nacionalidad dominicana, mientras que los detenidos son: un ciudadano chileno y dos ciudadanos venezolanos.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó armas con su número de serie borrado, munición, droga y dinero en efectivo.