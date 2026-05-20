Menor de edad es herida a bala mientras salía de un colegio en La Granja

Una menor de edad habría resultado herida a bala la tarde de este miércoles a las afueras de un colegio de la comuna de La Granja, en la zona sur de Santiago.

Según antecedentes policiales preliminares, la estudiante habría estado saliendo del establecimiento cuando un sujeto, que por el momento se desconocen antecedentes, le habría disparado.

El hecho se produjo a las afueras del colegio Saint Christian College. Por el momento el caso está siendo investigado por Carabineros, a la espera de que Fiscalía entregue instrucciones a las policías.

NOTICIA EN DESARROLLO...