Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

Esta lunes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió rechazar la petición de sobreseimiento y de devolución de especies por parte del abogado Eduardo Lagos, investigado en el contexto de la llamada trama bielorrusa.

A pesar que esta jornada se determinó suspender la audiencia que planeaba revisar las cautelares actuales sobre Gonzalo Migueles y Mario Vargas, en el tribunal se revisó la petición por parte de la defensa de Lagos, encabezada por Marcelo Abujiar.

La defensa buscaba justificar esta solicitud en dos parámetros: porque según la defensa de Lagos se había establecido que en su participación no había comisión de delitos y porque señalaban que se había establecido la inocencia del imputado.

Sin embargo, tras las alegaciones tanto desde la defensa como por parte del Ministerio Público, finalmente el tribunal decidió rechazar la petición de la defensa.

A pesar de lo anterior, Abujiar consideró que se habían tenido argumentos suficientes para su aceptación. “El tribunal no coincidió con nosotros, pero eso no quiere decir que no esté dentro de nuestras facultades, tal como señaló la jueza también al pronunciarse respecto a los costos”.

Además, se estableció realizar una revisión de cautelares a las 9:30 de este martes 19 de mayo .

“Los antecedentes que se expondrán en la audiencia se darán a conocer en la audiencia y ahí es donde nosotros fundaremos tanto en los hechos como el derecho las pretensiones que tenemos en relación a esta petición que hizo la defensa en orden a que se revise la prisión preventiva”, explicó el fiscal Marcelo Muñoz.

Por su parte, Abujiar consideró que existen argumentos para revertir la máxima cautelar en contra de Lagos, quien actualmente se encuentra recluido en Capitán Yáber.

“Yo creo que existen antecedentes para poder revisar la prisión preventiva y creemos que tenemos antecedentes suficientes para poder revertir la medida. No podemos hacer, obviamente, un avance de lo que va a ser el día de mañana”, detalló el defensor de Lagos.

Mientras la revisión de cautelares de Lagos se realizará durante la jornada de mañana, el próximo jueves 4 de junio se evaluará la petición por parte de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Una semana después, el 11 de junio, el tribunal evaluará la petición de revisión de las cautelares que pesan actualmente sobre Mario Vargas y Gonzalo Migueles.