SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Una pistola robada en Argentina y una UZI de un armero de Panguipulli: el origen de las armas incautadas en Temucuicui

    Los investigadores hicieron match en el armamento incautado el 13 de mayo en la compleja zona roja de La Araucanía. Una es parte de una investigación de la policía trasandina.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Armamento y munición incautada en operativo en Temucuicui.

    Intensos días son los que se han registrado en las últimas semanas en la Macrozona Sur. La semana pasada, en tres días consecutivos, se produjeron ataques de distina índole, dos en La Araucanía y uno en el Biobío.

    Los gremios de la zona han comentado que se está produciendo una suerte de “reactivación” de la violencia rural en un área considerada históricamente como compleja para las autoridades.

    En ese contexto, la policía ha realizado dos operativos en un sector de difícil ingreso para las policías: Temucuicui. Fue justamente ese mismo carácter de eventual peligrosidad que llevó a que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, festejara el procedimiento que terminó con cinco detenidos el 6 de mayo. “No hay ningún lugar donde el gobierno no pueda ingresar”, dijo la secretaria de Estado por esos días.

    Carabineros allanaron Temucuicui.

    Luego de ese primer operativo, donde hubo detenidos por robo con violencia, atentados contra la autoridad, incendio, entre otros delitos, desconocidos realizaron un ataque a balazos a dos unidades de Carabineros de Ercilla. Tras ese hecho, la policía realizó un nuevo operativo en Temucuicui, el 13 de mayo.

    Fue en esa segunda intervención donde Carabineros incautó importante armamento de fuego. Tras hacer los primeros rastreos de esas armas, los investigadores se percataron de dónde provenían.

    Desde Argentina

    Entre las armas encontradas por la policía ese día hubo una pistola de 9 milímetros que los investigadores pudieron detectar que venía desde fuera de Chile. La Fiscalía detectó que mantenía un encargo por robo en la provincia de Río Negro, en Argentina. La policía de esa zona, que limita con el sur chileno, se encontraría con una investigación en torno a esa arma.

    De acuerdo a fuentes de La Tercera la pistola fue denunciada como robada en 2022 por la policía argentina.

    Lo mismo ocurrió con un arma larga, de tipo metralleta UZI, encontrada también en ese sector y que, tras rastrear su huella, pertenecería a un armero de Panguipulli que hoy se encuentra siendo buscado por la policía. En el operativo del 13 de mayo no se registraron detenidos.

    En ese orden, en diciembre de 2025, Carabineros detuvo a un sujeto en un bus interurbano que en un bolso portaba cinco subametralladoras. Una de esas armas contaba con un grabado de la Policía Federal Argentina y las restantes también daban cuenta de su procedencia transandina. Entre las municiones encontraron 50 cartuchos calibre 11.25x23, conocidos como “cazaelefantes” en el mundo del hampa, por su alto nivel de daño.

    Los investigadores mantienen indagatorias ante la posible red de tráfico de armas entre Chile y Argentina.

    Rastreo de armas

    El rastreo que hacen las policías a armas utilizadas en ataques originados en esa zona ha arrojado sorpresas en el pasado. Fue así como la Fiscalía de O’Higgins detectó que una de las armas que se utilizó en el millonario asalto a la empresa de valores Brinks en Rancagua, perpetrado con una importante planificación logística, era la misma que se había usado en el ataque que sufrió la exministra del Interior, Izkia Siches, en 2022 en Temucuicui.

    Esa arma, según el match que hizo la Fiscalía, fue utilizada en cuatro ocasiones: el 1 de julio de 2021 en Collipulli, el 15 de marzo de 2022 cuando la entonces ministra visitó la zona, el 22 de abril y el 10 de julio de ese mismo año. Posterior a eso, en circunstancias poco conocidas, el arma viajó hasta la Región de O’Higgins.

    Una situación similar se registró cuando en 2024 el Labocar de Carabineros identificó que armas confiscadas en la Villa Francia, en un masivo procedimiento de la policía uniformada, habían sido utilizadas en delitos en la capital y en la Región de Los Ríos.

    En conocimiento de la amplitud que tienen las armas que circulan por el mercado negro, los investigadores se encuentran revisando si el armamento incautado el 13 de mayo fue utilizado en otros ataques tanto en la zona como en otros lugares del país.

    Más sobre:TemucuicuiArmas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Ni frenteamplistas ni comunistas: Mundaca, Campillai, Toledo y Olmos buscan crear nuevo movimiento de izquierda

    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    Jefa de bancada de senadores de RN pide mejoras en manejo comunicacional de Segegob y Seguridad: “No pueden haber más errores”

    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo aguarda en una celda de 12 personas una resolución clave para su futuro

    Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo aguarda en una celda de 12 personas una resolución clave para su futuro

    2.
    El panel blindado de Kast y el millonario aporte de Matthei: las observaciones del Servel a los gastos de la presidencial

    El panel blindado de Kast y el millonario aporte de Matthei: las observaciones del Servel a los gastos de la presidencial

    3.
    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    4.
    Universidad de Chile lidera a nivel nacional ranking internacional que mide calidad de instituciones

    Universidad de Chile lidera a nivel nacional ranking internacional que mide calidad de instituciones

    5.
    MOP inicia obras para reemplazar superestructura del Puente Lo Saldes

    MOP inicia obras para reemplazar superestructura del Puente Lo Saldes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Servicios

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1
    Chile

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Ni frenteamplistas ni comunistas: Mundaca, Campillai, Toledo y Olmos buscan crear nuevo movimiento de izquierda

    CEO de Credicorp: “El nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”
    Negocios

    CEO de Credicorp: “El nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”

    CMF tiene nuevo director general jurídico: el abogado Diego Peralta reemplazará a José Antonio Gaspar

    Familia Angelini busca aumentar su participación en la matriz de Copec

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League
    El Deportivo

    Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League

    En vivo: Arsenal recibe a Burnley con la misión de dar un paso gigante al título de la Premier League

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu
    Cultura y entretención

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia
    Mundo

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60