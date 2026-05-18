Una pistola robada en Argentina y una UZI de un armero de Panguipulli: el origen de las armas incautadas en Temucuicui

Intensos días son los que se han registrado en las últimas semanas en la Macrozona Sur. La semana pasada, en tres días consecutivos, se produjeron ataques de distina índole, dos en La Araucanía y uno en el Biobío.

Los gremios de la zona han comentado que se está produciendo una suerte de “reactivación” de la violencia rural en un área considerada históricamente como compleja para las autoridades.

En ese contexto, la policía ha realizado dos operativos en un sector de difícil ingreso para las policías: Temucuicui. Fue justamente ese mismo carácter de eventual peligrosidad que llevó a que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, festejara el procedimiento que terminó con cinco detenidos el 6 de mayo. “No hay ningún lugar donde el gobierno no pueda ingresar”, dijo la secretaria de Estado por esos días.

Carabineros allanaron Temucuicui.

Luego de ese primer operativo, donde hubo detenidos por robo con violencia, atentados contra la autoridad, incendio, entre otros delitos, desconocidos realizaron un ataque a balazos a dos unidades de Carabineros de Ercilla. Tras ese hecho, la policía realizó un nuevo operativo en Temucuicui, el 13 de mayo .

Fue en esa segunda intervención donde Carabineros incautó importante armamento de fuego. Tras hacer los primeros rastreos de esas armas, los investigadores se percataron de dónde provenían.

Desde Argentina

Entre las armas encontradas por la policía ese día hubo una pistola de 9 milímetros que los investigadores pudieron detectar que venía desde fuera de Chile. La Fiscalía detectó que mantenía un encargo por robo en la provincia de Río Negro, en Argentina. La policía de esa zona, que limita con el sur chileno, se encontraría con una investigación en torno a esa arma.

De acuerdo a fuentes de La Tercera la pistola fue denunciada como robada en 2022 por la policía argentina.

Lo mismo ocurrió con un arma larga, de tipo metralleta UZI, encontrada también en ese sector y que, tras rastrear su huella, pertenecería a un armero de Panguipulli que hoy se encuentra siendo buscado por la policía. En el operativo del 13 de mayo no se registraron detenidos.

En ese orden, en diciembre de 2025, Carabineros detuvo a un sujeto en un bus interurbano que en un bolso portaba cinco subametralladoras. Una de esas armas contaba con un grabado de la Policía Federal Argentina y las restantes también daban cuenta de su procedencia transandina. Entre las municiones encontraron 50 cartuchos calibre 11.25x23, conocidos como “cazaelefantes” en el mundo del hampa, por su alto nivel de daño .

Los investigadores mantienen indagatorias ante la posible red de tráfico de armas entre Chile y Argentina.

Rastreo de armas

El rastreo que hacen las policías a armas utilizadas en ataques originados en esa zona ha arrojado sorpresas en el pasado. Fue así como la Fiscalía de O’Higgins detectó que una de las armas que se utilizó en el millonario asalto a la empresa de valores Brinks en Rancagua, perpetrado con una importante planificación logística, era la misma que se había usado en el ataque que sufrió la exministra del Interior, Izkia Siches , en 2022 en Temucuicui .

Esa arma, según el match que hizo la Fiscalía, fue utilizada en cuatro ocasiones: el 1 de julio de 2021 en Collipulli, el 15 de marzo de 2022 cuando la entonces ministra visitó la zona, el 22 de abril y el 10 de julio de ese mismo año. Posterior a eso, en circunstancias poco conocidas, el arma viajó hasta la Región de O’Higgins.

Una situación similar se registró cuando en 2024 el Labocar de Carabineros identificó que armas confiscadas en la Villa Francia, en un masivo procedimiento de la policía uniformada, habían sido utilizadas en delitos en la capital y en la Región de Los Ríos.

En conocimiento de la amplitud que tienen las armas que circulan por el mercado negro, los investigadores se encuentran revisando si el armamento incautado el 13 de mayo fue utilizado en otros ataques tanto en la zona como en otros lugares del país.