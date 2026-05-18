SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    Un reportaje del medio británico The Guardian relata cómo la población civil del país cafetero queda cada vez más expuesta ante la aparición de los vehículos aéreos no tripulados, que abren un nuevo frente y fenómeno de violencia en un país asolado por los conflictos desde hace décadas.

    Por 
    Ignacio Vera
    Imagen referencial dron. Foto: archivo

    El uso de drones para combates es una práctica que la guerra de Rusia en Ucrania masificó. Y, en la guerra entre Estados Unidos-Israel e Irán, estos vehículos aéreos no tripulados han sido los protagonistas.

    Pero no solo en los grandes conflictos internacionales, sino que la masificación de los drones alcanzó el combate contra organizaciones armadas internas. En Haití, por ejemplo, un reporte de Human Rights Watch de marzo evidenció que los ataques con drones contra el crimen organizado dejó a más de 1.200 muertos entre marzo de 2024 y enero de este año.

    Ante esta nueva realidad de los conflictos, el periodista Fareed Zakaria señaló en The Futurology Podcast de Berggruen Institute: “Drones de 15 mil dólares pueden mantener al mundo de rehén”, en referencia a cómo el bajo costo de los dispositivos Shahed fabricados por el régimen islámico de Irán le permiten mantener el control de una de las vías marítimas más importantes para el tráfico de hidrocarburos a nivel mundial, el estrecho de Ormuz.

    Así, la eficacia y eficiencia del uso de drones para los combates se hace evidente. Y, ahora en Sudamérica, la historia es similar.

    “Al caer la noche sobre el sur de Colombia -escribió The Guardian-, mientras un grupo de niños comenzaba su partido semanal de fútbol los martes, un dron apareció en el cielo. Los niños alzaron la vista y el dron lanzó una granada. La explosión mató a un niño de 10 años e hirió a otros 12 civiles. La muerte del niño, ocurrida en el sur del Cauca -un departamento al occidente de Colombia- en 2024, marcó el primer caso conocido de una persona muerta en el país en un ataque con drones armados”

    Y no sería la última vez, sino la primera de una serie de casos que están evidenciando cómo se está transformando la violencia en el país cafetero.

    Dron ruso interceptado por otro ucraniano. Foto: archivo

    En febrero de 2025, también en el Cauca, un dron lanzó un explosivo cerca de un hospital provisional de Médicos Sin Fronteras, hiriendo a varios trabajadores de la salud. En agosto de ese mismo año, en Antioquia, un ataque derribó un helicóptero policial, matando al menos a ocho agentes. En octubre, la casa de un alcalde fue atacada.

    En diciembre, un ataque contra una base militar dejó siete soldados muertos y treinta heridos. En febrero de 2026, en la ciudad minera de Segovia, un dron arrojó un proyectil de mortero sobre una vivienda, matando a una madre y sus dos hijos.

    A principios de este mes, se encontró un dron cargado de explosivos cerca del aeropuerto internacional de Bogotá y una base militar adyacente.

    Así, los ataques con drones perpetrados por grupos armados se han intensificado en Colombia desde 2023, abriendo un nuevo y peligroso frente en un país que vive entre la violencia de las guerrillas y el narcotráfico hace décadas. Hospitales, escuelas, comisarías, redes eléctricas y viviendas han sido blanco de ataques, y el número de heridos se cuenta ya por cientos.

    Según Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) -una organización deicada al monitoreo de conflictos-, solo se registró un ataque de este tipo en 2023. Pero esa cifra se disparó a 38 en 2024 y a 149 en 2025.

    El Ministerio de Defensa de Colombia -agregó The Guardian- reportó un aumento aún mayor, sin registrar ataques en 2023, 61 en 2024 y 333 en 2025.

    Avance rápido

    El conflicto colombiano ha asolado pueblos, ciudades y aldeas durante más de seis décadas. Librado entre guerrillas, grupos paramilitares, narcotraficantes y fuerzas estatales, ha dejado más de 450.000 muertos y millones de desplazados, consignó el medio británico.

    Si bien un acuerdo de paz en 2016 atenuó los combates e inauguró una estabilidad frágil, ahora la violencia se transformó. Los grupos armados han ampliado sus filas, reforzado su control sobre las rutas del narcotráfico y la minería ilegal, y buscado llenar los vacíos de poder dejados por las fuerzas desmovilizadas.

    También están invirtiendo en armamento más sofisticado, como drones, un cambio que, según los expertos, está impulsando una peligrosa escalada del conflicto. “Los antiguos guerrilleros intentaron mil veces conseguir misiles y nunca lo lograron”, declaró Humberto de la Calle, exvicepresidente de Colombia, tras la ola de ataques con drones del verano pasado.

    “Con los drones, creo que estratégicamente hemos llegado a un punto en el que debemos detener los ataques aéreos que estamos sufriendo. Esto nunca había ocurrido antes en Colombia”, siguió el exmandatario.

    Según analistas, las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron las primeras en adoptar esta tecnología, seguidas rápidamente por grupos rivales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los combatientes suelen modificar drones comerciales -que a menudo cuestan solo unos cientos de dólares procedentes de China- para transportar explosivos, y muchos ataques adoptan la forma de “kamikaze”, en la que el propio dron se convierte en el arma.

    Soldado manejando dron con tecnología FPV. Foto: archivo

    Se estima que para 2025, casi todos los principales grupos armados colombianos utilizaban drones militarizados, y que los ataques se extendían mucho más allá de las zonas de conflicto tradicionales. “Lo preocupante no es solo la rápida escalada y la frecuencia de su uso, sino también su alcance geográfico”, afirmó Tiziano Breda, analista sénior de ACLED. Señaló que se utilizaron drones en 12 municipios en 2024 y en 41 en 2025.

    La mayoría de los ataques con drones han tenido como objetivo a la policía, patrullas del ejército y grupos armados rivales, según los datos. Solo en diciembre de 2025, ACLED registró al menos cuatro ataques contra estaciones de policía en Cauca y contra la base militar en Cesar, un departamento norteño. En enero de 2026 se registraron otros siete ataques contra unidades policiales y militares, todos adjudicados por combatientes del ELN y las FARC.

    Civiles bajo ataque

    Sin embargo, su uso se ha extendido cada vez más, superando la línea de los combatientes. Entre 2024 y 2025, ACLED también registró un fuerte aumento de los ataques con drones que afectaron a civiles.

    En algunos casos, civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Durante los ataques de diciembre contra comisarías y la base militar, al menos cinco civiles resultaron heridos. “Lanzan los explosivos sobre los objetivos con poca precisión, pero con un efecto aterrador”, declaró Breda.

    En otros casos, los civiles parecen haber sido el objetivo de los ataques. Cuando el niño de 10 años fue asesinado en 2024, el comandante del ejército, el general Federico Mejía, acusó a combatientes de un grupo disidente de las FARC de atacar a civiles para presionarlos a “rechazar la presencia militar estatal”.

    Como consecuencia de esto, el zumbido de los drones se ha convertido en una fuente de terror en muchas comunidades. En Putumayo, al sur de Colombia, líderes indígenas han denunciado que actores armados utilizaron drones no solo para lanzar ataques, sino también para intimidar a los residentes, sobrevolando las aldeas para imponer su control, según Human Rights Watch.

    Durante un reporteo de The Guardian en Barrancabermeja -aseguró el mismo medio-, un dron siguió y vigiló al reportero mientras realizaba una entrevista sobre grupos armados ilegales, lo que obligó a interrumpirla.

    Conocimientos importados

    Los analistas consultados por el medio británico vinculan la proliferación de la guerra con drones en Colombia con conflictos globales, en particular con Ucrania, donde el uso masivo de drones -junto con videos difundidos en línea y el regreso de combatientes colombianos de las filas de voluntarios en la guerra- ha acelerado la circulación de tácticas, conocimientos técnicos y cadenas de suministro.

    “Esta guerra en Ucrania y el uso masivo de drones en ese contexto, sumado a la participación de muchos extranjeros en la región, especialmente colombianos, contribuyó a la propagación del uso de estos dispositivos”, afirmó Breda.

    Por ejemplo, el dispositivo hallado recientemente cerca del aeropuerto de Bogotá era un dron de fibra óptica, resistente a las interferencias y que se ha convertido en un elemento clave en la guerra de Rusia contra Ucrania.

    Los vínculos transnacionales de los grupos armados colombianos, incluyendo conexiones con cárteles mexicanos y balcánicos, han facilitado aún más el acceso a equipos y capacitación.

    Dron conectado y guiado por fibra óptica. Foto: archivo

    Los expertos señalaron que también se han reportado cada vez más casos de niños, considerados más aptos para el manejo de esta tecnología, siendo reclutados para operar drones.

    Los grupos armados también están formalizando unidades de drones. Un comandante de uno de estos grupos declaró al medio colombiano La Silla Vacía el año pasado que habían formado una unidad especializada de operadores de drones, conocidos como droneros. “Nuestra unidad de drones es la que más protegemos”, agregó.

    El cambio no es meramente táctico, sino tecnológico. En julio del año pasado, una facción de las FARC atacó una patrullera de la Armada con un dron de visión en primera persona (FPV), que el operador estrelló directamente contra la embarcación antes de detonarla. Los drones FPV se guían manualmente en tiempo real, lo que permite ataques de precisión contra objetivos en movimiento

    Esta tecnología, según los analistas, representa una preocupante escalada.

    El Estado se queda atrás

    El gobierno colombiano se ha apresurado a responder, presentando un “escudo” antidrones multimillonario, endureciendo las restricciones a la importación de drones y creando unidades militares especializadas.

    Sin embargo, las autoridades también han reconocido la dificultad de contrarrestar los ataques con drones en un campo de batalla fragmentado.

    “Es comprensible que este sea un trabajo arduo, difícil y costoso. Solo el Ejército Nacional cuenta con 3.000 pelotones desplegados en todo el país, y equipar a todo nuestro personal (con sistemas antidrones) es complicado”, declaró el comandante del ejército, el general de división Luis Emilio Cardozo, el año pasado.

    Dron con cámara. Foto: archivo

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió ante las tropas que “los narcotraficantes tienen la ventaja aérea”.

    Los expertos advierten que los grupos armados se mueven más rápido de lo que el Estado puede adaptarse. “Hay informes de grupos armados que ya poseen tecnología antidrones, lo que demuestra que se están adaptando con mucha rapidez”, afirmó a The Guardian la investigadora de Human Rights Watch, Martina Rapido Ragozzino.

    A medida que los drones transforman el conflicto colombiano desde el aire, finalizó The Guardian, los analistas señalan que el equilibrio de poder se está desplazando más rápido de lo que las instituciones pueden responder, dejando a la población civil cada vez más expuesta en una guerra donde las líneas del frente ya no están fijas en tierra.

    Más sobre:ColombiaDronesViolenciaConflictos armadosFARCELNMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Ni frenteamplistas ni comunistas: Mundaca, Campillai, Toledo y Olmos buscan crear nuevo movimiento de izquierda

    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    Una pistola robada en Argentina y una UZI de un armero de Panguipulli: el origen de las armas incautadas en Temucuicui

    Jefa de bancada de senadores de RN pide mejoras en manejo comunicacional de Segegob y Seguridad: “No pueden haber más errores”

    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    2.
    Irán anuncia oficialmente un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

    Irán anuncia oficialmente un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

    3.
    Este lunes inicia Asamblea Mundial de la Salud en medio de emergencia por ébola y monitoreo del hantavirus

    Este lunes inicia Asamblea Mundial de la Salud en medio de emergencia por ébola y monitoreo del hantavirus

    4.
    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Servicios

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1
    Chile

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Ni frenteamplistas ni comunistas: Mundaca, Campillai, Toledo y Olmos buscan crear nuevo movimiento de izquierda

    CEO de Credicorp: “El nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”
    Negocios

    CEO de Credicorp: “El nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”

    CMF tiene nuevo director general jurídico: el abogado Diego Peralta reemplazará a José Antonio Gaspar

    Familia Angelini busca aumentar su participación en la matriz de Copec

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League
    El Deportivo

    Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League

    En vivo: Arsenal recibe a Burnley con la misión de dar un paso gigante al título de la Premier League

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu
    Cultura y entretención

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia
    Mundo

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60