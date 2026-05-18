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    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    La firma de Cupertino anunció las fechas de su tradicional WWDC. El evento mantendrá un formato híbrido y se centrará en las nuevas versiones de sus sistemas operativos; además, se presume que podrían presentar avances en inteligencia artificial.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Apple acaba de confirmar de manera oficial las coordenadas para la edición 2026 de su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés). El encuentro anual, que reúne a creadores de aplicaciones, ingenieros y especialistas del ecosistema tecnológico, se llevará a cabo desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de junio.

    Siguiendo la tónica establecida en los últimos años, la compañía con sede en Cupertino, California, optó por mantener un modelo híbrido. La conferencia será de acceso gratuito y se emitirá principalmente en línea para la comunidad global de desarrolladores, aunque contará con un evento presencial con cupos limitados en el Apple Park, en California, durante el día inaugural.

    Según detalló la firma, la semana de actividades arrancará el 8 de junio con la tradicional Keynote, la presentación principal donde habitualmente se exponen las novedades orientadas a los consumidores.

    Durante esa misma tarde, la jornada continuará con el Platforms State of the Union, un segmento técnico enfocado en profundizar sobre las nuevas herramientas, frameworks y APIs que los creadores podrán utilizar.

    El foco en los sistemas operativos y... ¿la IA?

    El propósito central de la WWDC es trazar la hoja de ruta de la compañía en cuanto a software, sentando las bases operativas para los dispositivos que llegarán al mercado durante la segunda mitad del año.

    En esa línea, la conferencia ofrecerá el primer vistazo a las próximas versiones de iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y visionOS.

    Si bien la empresa mantiene los detalles específicos bajo reserva hasta el día de la presentación, los reportes de la industria apuntan a que los anuncios estarán marcados por la consolidación y expansión de las herramientas de inteligencia artificial, información que no ha sido confirmada por Apple.

    En ese sentido, se espera que la actualización de este año integre capacidades más avanzadas de aprendizaje automático en las aplicaciones nativas y ofrezca mejoras operativas para su asistente virtual, Siri, adaptándose al estándar actual de la industria.

    A lo largo de los cinco días que dura la conferencia, los participantes tendrán a su disposición más de 100 sesiones de video técnicas, acceso a foros de la comunidad y la posibilidad de solicitar asesorías individuales o laboratorios grupales con expertos de Apple. Esto tiene como objetivo facilitar la transición e integración de las nuevas funciones en aplicaciones de terceros antes del lanzamiento oficial del software en el tercer trimestre del año.

    La transmisión de la presentación del lunes 8 de junio estará disponible de forma abierta a través del sitio web oficial de la compañía, la aplicación Apple Developer, Apple TV y su canal oficial en YouTube.

    Lee también:

    Más sobre:AppleWWDC 2026WWDCConferencia Mundial de DesarrolladoresTecnologíaiOSmacOSiPadOSwatchOStvOSvisionOSApple Park

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