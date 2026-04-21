El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

Apple no suele dejar las cosas al azar, y menos aún cuando se trata de la silla más importante de Cupertino. Este lunes, la compañía de la manzana confirmó lo que para muchos analistas de la industria era el desenlace natural de los últimos años: tras casi una década y media al mando, Tim Cook dejará el cargo de CEO en septiembre de 2026 para cederle el puesto a John Ternus , actual vicepresidente de ingeniería de hardware.

La noticia, que ocupó los principales titulares de las páginas de negocios y tecnología, marca un claro punto de inflexión en la industria. Si Tim Cook pasará a la historia como el genio de las operaciones y la cadena de suministro que logró multiplicar el valor de la empresa hasta rozar los cuatro billones de dólares, Ternus representa un regreso a los cimientos . Es, ante todo, un creador de productos.

El hombre detrás de las máquinas

El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware Tecnología / La Tercera

A diferencia de la figura carismática -y a ratos volcánica- de Steve Jobs, o del perfil calculador de Cook, John Ternus (51 años) cultiva un estilo mucho más sobrio, propio de quien lleva más de dos décadas sumergido entre tolerancias milimétricas, titanio y silicio.

Graduado de ingeniería mecánica en la Universidad de Pensilvania, ingresó a Apple en 2001, justo a tiempo para ser parte del renacimiento de la marca.

En su currículum figuran algunos de los hitos más relevantes de la historia reciente de Apple. Supervisó el desarrollo físico de líneas clave como el Apple Watch y los AirPods, y fue el rostro principal detrás de la celebrada transición de los computadores Mac hacia los procesadores propios (Apple Silicon), un movimiento audaz que revitalizó por completo sus ventas y dejó atrás a Intel de manera definitiva.

WSJ lo describe como un líder empático, un “perfeccionista del producto” que se asemeja a Cook en su carácter templado , pero que entiende la tecnología desde sus componentes más rudimentarios.

Su elección sugiere que la junta directiva busca que la próxima década de Apple esté guiada por alguien que sabe exactamente cómo se construyen las cosas.

La era de la Inteligencia Artificial

El nombramiento de un experto en hardware, sin embargo, llega en un momento que podría parecer contra-intuitivo. Hoy, la industria tecnológica global está absolutamente volcada hacia el software, con la inteligencia artificial (IA) dictando el ritmo del mercado.

Mientras Microsoft, Google, Anthropic y OpenAI han dominado la narrativa, Apple ha sido percibida en Wall Street como una empresa que llegó algo tarde a la fiesta, obligada a reaccionar para integrar la IA en su ecosistema.

El gran desafío de Ternus no será únicamente liderar la creación del próximo iPhone o guiar los destinos del visor Vision Pro, sino lograr que Apple no pierda terreno en la carrera del software .

La apuesta de Cupertino es que la IA generativa y los algoritmos más sofisticados necesitan del mejor dispositivo físico para integrarse a nuestra rutina sin fricciones. Y para construir esos dispositivos, se necesita a un ingeniero.

Una transición sin sobresaltos

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El cambio de mando se hará oficial el 1 de septiembre. Fiel a su estilo estructurado, Tim Cook asumirá como presidente ejecutivo de la junta, garantizando así un traspaso ordenado para los inversionistas y el equipo interno.

A su vez, Johny Srouji, el cerebro detrás de los chips de la compañía, tomará un rol aún más protagónico como director de hardware.